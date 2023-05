Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du samedi 20 mai

Jaylan Tucker et Cole Palese de Prairie Ridge ont fait équipe pour gagner le double samedi à la section de tennis des lacs de classe 1A pour se qualifier pour la rencontre d’État du week-end prochain.

Tucker et Palese ont battu Vlad Miziuk et Anthony Shultis de Grayslake Central 6-0, 6-1 pour remporter le titre en double. Ils seront rejoints par leur coéquipier Jacob Kim, qui a terminé troisième en simple. Logan Wasilk de Crystal Lake Central a terminé quatrième pour se qualifier également.

Les quatre premiers des compétitions en simple et en double passent chacun à la compétition nationale. Kento Ono et Brandon Oconer de Central ont pris la troisième place et Aaron Koh et Jack Dacy de Crystal Lake South ont terminé quatrièmes.

Classe 1A Belvidere North Sectionnel : À Belvidere, Marc Cheng de Woodstock s’est qualifié avec une deuxième place en compétition en simple. Cheng est tombé contre Ben Temple de Rockford Lutheran 6-4, 6-3 dans le match pour le titre de section.

L’équipe de double de Woodstock composée de Vince Perez et Liam Hanson a également pris la deuxième place pour s’assurer une place dans l’État.

Sectionnel Cary-Grove de classe 2A : Chez Cary, Barrington a dominé le classement par équipe avec les deux premières places en simple et en double pour les Broncos, qui ont compilé 28 points pour le titre par équipe.

Bryce Shechtman de Cary-Grove a terminé troisième en simple, tandis que August Nelson et Soham Kalra de Jacobs ont pris la troisième place en double.

Sectionnel Harlem de classe 2A : À Machesney Park, Huntley a remporté les premières places en simple et en double pour remporter le titre par équipe avec 16 points, trois points devant Hononegah, deuxième.

Will Geske a battu Sharankumar Kamaraj d’Auburn 3-6, 6-4, 6-3 pour remporter la première place en simple. Ben Hein et Jonathon Stec ont fait équipe pour remporter le titre en double 3-6, 6-4, 6-3 face à Austin Altangerel et Armaan Farokhi d’Auburn.

Braden Koffen du Hampshire s’est également qualifié pour la quatrième place en simple.

SOFTBALL

Johnsburg 3, Sandwich 2 : À Johnsburg, Brooke Klosowicz a frappé deux circuits en solo – y compris le feu vert en début de huitième manche – pour aider les Skyhawks à remporter le championnat régional de classe 2A de Johnsburg.

Ella Smith a également réussi un circuit pour Johnsburg (12-12), qui affrontera Marengo dans une demi-finale de la Stillman Valley Sectional à 18 h mardi.

Joree Tibbs a remporté la victoire, disputant les huit manches pour les Skyhawks. Elle a accordé deux points sur quatre coups sûrs, en retirant trois et en marchant deux.

CROSSE GARÇONS

Prairie Ridge 14, Wauconda 4 : À Crystal Lake, les Wolves ont battu Wauconda lors de leur premier match du Grayslake North Sectional. Prairie Ridge avance pour affronter le Hampshire à 17 h lundi dans un quart de finale de section au Hampshire.

BASE-BALL

Cary Grove 10-9, Lake Forest 1-1 : À Cary, les chevaux de Troie ont accumulé 19 points lors d’un balayage en double sans conférence.

Dane Schuster est allé 2 en 4 avec trois points produits et deux points marqués dans le premier match, Vincent Lutz a réussi deux coups sûrs et deux points produits, et Brendan Carter a produit une paire. Le partant Ethan Dorchies a retiré trois prises sur cinq manches et a accordé un point non mérité sur trois coups sûrs.

CG a pris le dessus au début du match 2 avec cinq points en première manche. Hayden Dieschbourg a frappé en trois points, Keenan Krysh a eu une paire de points produits et Alex Kashmier a récolté deux coups sûrs.

Crystal Lake South 18, Lakes 2 (5 auberge): À Lake Villa, les Gators ont marqué cinq fois en première manche et ont terminé avec 18 points sur 18 coups sûrs et deux buts sur balles.

Sud avait 10 joueurs crédités d’au moins un point produit. Dayton Murphy est allé 3 en 5 avec trois points marqués et deux points produits. Yandel Ramirez et Colin Schock ont ​​chacun piloté une paire.

Antioche 4, Huntley 3 : À Huntley, Michael Dabe a lancé un coup de circuit en solo, mais les Red Raiders sont tombés en action hors conférence. Joey Garlin et AJ Putty ont fait un run chacun.

Burlington Central 10-3, Normal Ouest 2-5 : À l’Université d’État de l’Illinois à Bloomington, les Rockets ont partagé un programme double hors conférence.

Central a réussi 17 coups sûrs dans le premier match, dont un effort de 4 contre 4 d’AJ Payton, qui a réalisé trois points. Brady Gilroy a été 3 en 5 avec deux points produits et trois points marqués, Mitchell Pedrigi a obtenu trois coups sûrs et deux points marqués, et Braden Lowitzki a produit une paire.

Le partant Matt Kowalik a lancé un match complet, accordant deux points (zéro mérité) sur huit coups sûrs et deux buts sur balles avec deux retraits au bâton.

Les Rockets ont pris une avance de 3-0 dans le match 2, mais Normal West a marqué cinq sans réponse pour sauver la scission. Mason Rosborough de Central a été crédité d’un point produit dans la défaite.