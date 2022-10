Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du samedi 1er octobre

L’équipe féminine de cross-country de Crystal Lake South a passé un test solide cinq semaines avant la rencontre d’État de cross-country de l’IHSA sur le parcours du parc Detweiller et a réussi.

Les Gators, qui étaient finalistes de la classe 2A l’année dernière, ont remporté la course de la classe 1A-2A avec 88 points samedi au Peoria Invitational, une compétition qui donne aux coureurs une chance de courir le parcours de l’État.

South a terminé devant Dunlap (105) et Chatham Glenwood (148), deux des autres meilleures équipes 2A de l’État.

Breanna et Brittney Burak de Huntley ont terminé deuxième et cinquième pour mener les Red Raiders au premier rang de la course de classe 3A avec 82 points. Maine South (107) et Edwardsville (110) étaient les suivants.

Bella Gonzalez a mené South avec une troisième place. Abby Machesky a terminé 11e, Colette Bacidore 20e, Olivia Pinta 21e et Anna McDermott 37e.

Dans la course féminine 3A, Jacobs a terminé cinquième avec 145 et McHenry huitième avec 257.

Il y avait six coureuses de la Fox Valley Conference dans le top 10 de la course féminine 3A. Breanna Burak a terminé deuxième, Danielle Jensen de McHenry a terminé troisième, Brittney Burak a terminé cinquième et Molly Allen de Huntley a pris septième. Alyssa Moore de McHenry a terminé neuvième et Bailey Schwartz de Jacobs a terminé 10e.

Les autres coureurs marquants de Huntley étaient Guillermina Gimenez Canet en 32e et Ava Allison en 37e. Natalia Maciorowski de Jacobs a pris la 14e place.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Invitation de Peoria : Huntley a terminé sixième et Jacobs a terminé huitième dans la course des garçons de classe 3A lors de la compétition, qui s’est déroulée sur Detweiller Park, où la rencontre IHSA Cross Country State se tiendra dans cinq semaines.

Huntley a marqué 240, Jacobs en a eu 250.

Tommy Nitz de Huntley a terminé à la 10e place. Alec Melendez de Jacobs a terminé 15e, Aidan DeMuth 23e et Andrew Beyer 25e. Ty Rasmussen de Hunley a terminé 29e.

FOOTBALL GARÇONS

Crystal Lake Central 3, Huntley 2 (2OT): À Crystal Lake, Vicente Romero des Tigers a percé un coup franc de 40 mètres dans la deuxième prolongation pour donner aux Red Raiders leur première défaite en FVC.

Central (9-5-2, 3-2-1 FVC) a obtenu un but en première mi-temps de Danny Vega. Les Tigers ont disputé les 16 dernières minutes de temps réglementaire et de prolongation contre un homme après qu’un joueur eut reçu un carton rouge.

Huntley (10-5-2, 5-1) a obtenu deux buts en seconde période de Zach Heitkemper pour prendre les devants avant que Romero n’obtienne un penalty tardif pour égaliser le score.

Deux minutes après le début de la deuxième prolongation, Romero a marqué le but vainqueur. Le gardien Joseph Gumencindo en avait 11 pour les Tigres.

Jack Breunig et Hudson Nielsen ont obtenu des passes décisives pour Huntley. David Pawlak et Jack Bakey ont chacun effectué cinq arrêts dans le but des Raiders.

McHenry 1, Jacobs 0 (2OT): À McHenry, Nelson Rodriguez a marqué la passe décisive de Zaid Jimenez lors de la deuxième prolongation alors que les Warriors (10-6-1, 3-2-1) battaient les Golden Eagles dans leur match FVC.

Le gardien de McHenry, Tyler Juergensen, a réalisé trois arrêts.

Marian Central 2, Grayslake Nord 1 : À Grayslake, les Hurricanes (12-2-1) ont marqué deux buts en seconde période pour vaincre les Knights lors de leur match hors conférence.

Alek Trojanowski a marqué à la 52e minute grâce à la passe décisive de Sam Manaois. Dominic Aragona a marqué le but vainqueur à la 59e minute sur une passe de Michael Sbarounis.

Le gardien marial Dawson Yegge a effectué sept arrêts.

VOLLEY-BALL

Tournoi Asics : La saison sans défaite de Huntley a pris fin alors que les Red Raiders affrontaient une compétition de haut niveau à Mother McAuley à Chicago.

Les Red Raiders (15-3) ont perdu contre Assumption 25-15, 23-25, 26-24 lors du premier match. Ils ont perdu contre Marist 25-23, 25-15, puis sont tombés contre Hamilton, Wisconsin 26-24, 26-24.

Maggie Duyos a récolté 54 passes décisives lors des trois matches.

Lors de son premier match, Avary DeBlieck et Georgia Watson ont chacun réussi neuf attaques décisives. Watson et Ally Panzloff ont tous deux eu 13 récupérations. DeBlieck et Emily Willis avaient deux blocs chacun et Morgan Jones avait six as.

Watson a réussi 10 attaques décisives et deux blocs contre Marist. Panzloff avait quatre as.

DeBlieck, Watson et Jones ont tous eu sept attaques décisives contre Hamilton et Willis a eu trois as.

NATATION FILLES

Invitation Saint-Viateur : À Arlington Heights, la coopérative Crystal Lake South a remporté la rencontre à quatre équipes avec 134 points. Saint Viateur en avait 85, Saint Ignace en avait 40 et la Résurrection en avait 25.

Les Gators ont remporté 11 des 12 épreuves. Bella Fontana (50 et 500 verges nage libre) et Avery Watson (200 QNI et 100 papillon) ont chacun remporté deux courses individuelles.

Les autres gagnants individuels du Sud étaient Abby Uhl (200 m libre), Maddy Uhl (100 m libre) et Madisen Pavoris (100 m dos).

Abby Uhl, Abi Zelikman, Watson et Fontana ont remporté le relais 200 QN. Les Uhls ont fait équipe avec Zelikman et Kenzie Resch ont remporté le relais 200 m libre. Abby Uhl, Fontana, Resch et Watson ont remporté le relais 400 m libre.