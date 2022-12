Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du samedi 17 décembre

Richmond-Burton a vu trois lutteurs gagner leur poids samedi au tournoi Sciacca-Holtfretter de Harvard pour aider les Rockets à terminer troisième au classement général en équipe.

Emmett Nelson (126 livres), Brody Rudkin (145) et Alex Reyna (182) ont chacun gagné leur poids tandis que Kyan Gunderson (106) et Dane Sorensen (132) ont chacun terminé deuxièmes.

Marques Merida de Harvard a remporté le tournoi 132.

BASKET GARÇONS

Burlington Central 75, Hinsdale Sud 47 : À Burlington, les Rockets (7-2, 4-1 FVC) ont marqué 48 points aux deuxième et troisième quarts pour remporter leur quatrième match de suite.

Dixon 59, Woodstock Nord 50 : À Woodstock, le Thunder n’a pas pu revenir pour remporter la victoire hors conférence.

Gabe Filleti a mené Woodstock North (4-5, 1-0 KRC) avec 14 points et Cesar Ortiz a ajouté 11 points.

Boylan Catholique 80, Jacobs 48 : À Rockford, les Golden Eagles (3-9, 2-4 FVC) ont perdu le troisième de leurs quatre derniers matchs.

Centre Ashton Franklin 55, Alden-Hébron 50 : À Ashton, les 20 points de Justin Gritmacker n’ont pas suffi à aider les Green Giants à remporter la victoire sur la route.

Parker Elswick a marqué 14 points et Jake Nielsen a ajouté 8 points pour Alden-Hebron (4-5, 1-1 NEC).

Palatin 59, Hampshire 46 : Au Hampshire, les Whip-Purs n’ont pas pu revenir pour remporter une victoire dans leur match hors conférence.

Joey Costabile a été le meilleur buteur du Hampshire (7-4, 4-2) avec 15 points et Keyshaun Davis en a ajouté 10. Gavin Khounnoraj et Sam Ptak ont ​​chacun récolté 6 points.

Kaneland 88, Johnsburg 71 : À Maple Park, les Skyhawks n’ont pas pu suivre le rythme d’un match rapide hors conférence.

Dylan Schmidt a marqué 11 de ses 25 points au quatrième quart pour mener Johnsburg (3-7, 0-0 KRC). Ian Boal a ajouté 13 points, JT Schmitt en a marqué 11 et Jake Metzke et Jacob Welch ont chacun terminé avec 10 points.

BASKET FILLES

Lacs 42, Woodstock Nord 36 : Au Northern Illinois Classic à McHenry, le Thunder a perdu son deuxième match consécutif lors de son premier match du tournoi.

Prairie Ridge 37, lac rond 14 : Au Northern Illinois Classic à Richmond, les Wolves n’ont pas accordé plus de cinq points en un quart pour commencer leur tournoi.

Johnsburg 51, Crystal Lake Sud 42 : Lors de la Northern Illinois Classic à McHenry, les Skyhawks ont brisé une séquence de trois défaites consécutives en remportant leur premier match de tournoi.

Marengo 45, Crystal Lake Central 38 : Au Northern Illinois Classic à Richmond, les Indians ont commencé leur tournoi par une solide victoire contre les Tigers.

Gianna Almeida a marqué 12 points pour Marengo pour diriger une équipe qui comptait sept buteurs différents. Michaela Almeida a ajouté 8 points, Maddie Cannon en a récolté 6 et Emily Kirchhoff, Keatyn Velasquez et Bella Frohling ont chacune ajouté 5 points.

Katie Hamill a mené tous les marqueurs avec 20 points pour Central.

Amundsen 33, McHenry 31 : Au Northern Illinois Classic à McHenry, les Warriors n’ont pas pu tenir le coup au quatrième quart pour remporter leur premier match de la journée.

Madalynn Friedle a mené McHenry au pointage avec 14 points et Peyton Stinger en a ajouté 7.

Richmond-Burton 38, Belvidere 24 : Au Northern Illinois Classic à Richmond, les Rockets ont remporté leur premier match de la saison de manière magistrale.

Grayslake Nord 57, Marian Central 54 : Au Northern Illinois Classic à McHenry, les Hurricanes n’ont pas réussi à remporter la victoire lors de leur premier match de la journée.

Abbey Miner a ouvert la voie à Marian Central avec 17 points et Madison Kenyon en a ajouté 13.

Loyola 57, Cary Grove 19 : Au Libertyville Winter Classic, les Trojans (7-4, 3-2 FVC) ont abandonné leur match d’ouverture du tournoi contre les Ramblers.

Marian Central 47, Johnsburg 32 : Au Northern Illinois Classic à McHenry, les Hurricanes ont répondu après une défaite plus tôt dans la journée pour remporter une victoire contre les Skyhawks.

Kenyon a marqué 14 points pour mener une équipe de Marian Central (11-4) qui comptait sept marqueurs différents. Juliette Huff a ajouté 9 points et Ella Notaro en a marqué 7.

Sophire Person a été la meilleure buteuse de Johnsburg (4-9, 0-0 KRC) et Gracie Notriano et Kaylee Fouke ont chacune marqué 6.

Amundsen 42, Woodstock Nord 37 : Au Northern Illinois Classic à McHenry, le Thunder (4-6, 0-1 KRC) n’a pas pu revenir pour remporter son deuxième match de la journée.

Crystal Lake Central 55, Wauconda 32 : Au Northern Illinois Classic à Richmond, les Tigers (5-8, 3-2 FVC) se sont regroupés après une défaite plus tôt dans la journée pour remporter leur deuxième match de tournoi.

Grayslake Nord 43, Crystal Lake Sud 32 : Au Northern Illinois Classic à McHenry, les Gators (2-10, 1-5 FVC) ont perdu leur deuxième match de la journée.

Lacs 38, McHenry 20 : Au Northern Illinois Classic à McHenry, les Warriors ont perdu leur deuxième match de la journée.

Abby Geis a mené l’équipe avec 7 points alors que seuls quatre joueurs de McHenry (3-11, 1-5 FVC) ont marqué dans le match.

Prairie Ridge 49, Richmond-Burton 10 : Au Northern Illinois Classic à Richmond, les Wolves (8-5, 4-2 FVC) ont marqué 25 points au deuxième quart et n’ont accordé aucun point au quatrième quart pour remporter leur deuxième match de la journée.

De Kalb 37, Marengo 33 : Au Northern Illinois Classic à Richmond, les Indiens ont perdu leur deuxième match de la journée.

Bella Frohling a été la meilleure buteuse de Marengo (6-7, 1-0 KRC) avec 12 points et Gianna Almeida en a ajouté 10.

Burlington Central 54, South Elgin 46 : À Elgin, les Rockets ont tenu bon pour remporter une victoire sur la route.

Sam Origel a ouvert la voie pour Burlington Central (7-3, 3-2 FVC) avec 15 points et 4 rebonds tandis qu’Emma Payton et Hayley Lindquist ont chacune marqué 9 points. Page Erickson a ajouté 6 points et 6 rebonds.

QUILLES DE GARÇONS

Invitation de Rockford Est : À Rockford, Marengo a terminé sixième à l’époque, mené par le total de 1 220 matchs de Justin Fluger.

Cody Stallings a terminé deuxième pour les Indiens avec 1 123, Hunter Pankow a obtenu 1 090 et Lucas Frohling a ajouté 1 070.

GARÇONS NATATION ET PLONGÉE

Huntley 104, Illinois Mathematic and Science Academy 58 : À Aurora, les Red Raiders ont remporté une solide victoire hors conférence.