Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du samedi 15 octobre

Les joueuses de simple n ° 1 et 2 de Jacobs se dirigent toutes deux vers le tournoi d’État de tennis féminin de classe 2A de l’IHSA.

La n ° 1 Chloe Siegfort a remporté le titre en simple et la n ° 2 Kylie Cohn a pris la troisième place au tournoi de section Jacobs samedi pour se qualifier pour le tournoi d’État, qui commence jeudi.

Maggie Naughton et Katie Hamill de Crystal Lake Central ont pris la quatrième place en double pour se qualifier.

Dans la section de Harlem, Huntley a qualifié trois entrées pour le tournoi d’État, la joueuse de simple Ella Doughty prenant la quatrième place et les équipes de double Kate Burkey et Elaina Hibbeler prenant la deuxième place et Emily Chong et Delaney Stock terminant quatrième.

Siegfort n’a perdu que deux matchs jusqu’au match de championnat contre Shriya Ramesh de Barrington, qu’elle a remporté 6-4, 4-6, 6-4.

Cohn a perdu en demi-finale contre Ramesh, puis a battu Emily Yoon de Barrington en trois sets pour la troisième place.

Naughton et Hamill ont remporté leurs deux premiers matchs, puis ont perdu en demi-finale et sont tombés face à Eliska Rasborschek et Angelina Vavelle de Grant 6-5, 6-4 pour la troisième place.

À Harlem, Doughty a perdu contre Elizabeth Schindler de Hononegah pour la troisième place. Burkey et Hibbeler, qui étaient les champions de double n ° 1 du tournoi de la conférence de Fox Valley, ont été finalistes derrière Addysen Feng et Rebecca Wang d’Auburn.

Karlie Anderson et Kassidy Anderson d’Hononegah ont battu Chong et Stock pour la troisième place.

Section d’Antioche de classe 1A: Savannah Webb, senior de Richmond-Burton, qui s’est classée cinquième au tournoi d’État l’an dernier, revient après avoir remporté le titre en simple.

Webb n’a pas perdu un match sur son chemin vers le titre. Elle a battu Marta Fito de Woodstock 6-0, 6-0 pour le championnat. Kaitlyn Remke de Marian Central a battu sa coéquipière Madison Kenyon 6-3, 6-3 pour la troisième place. Ils joueront tous les deux à l’état.

Megan Clark et Aleena Ciezak de Prairie Ridge ont battu leurs coéquipières Madeleine Bartmess et Kelsey Collins 6-1, 6-3 pour le championnat de double et les deux équipes se qualifieront.

Bella Zecchin et Holly Garrelts de Marian ont battu Mia Kaiser et Elle Ipsen d’Antioche 6-4, 6-7, 6-4 pour la troisième place et passeront à State.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Rencontre de la conférence de la rivière Kishwaukee : À Marengo, Woodstock a pris cinq des six premières places pour répéter en tant que champion, mené par les jumeaux Ishan et Aryan Patel.

Les Patel ont terminé premier et deuxième, avec Jackson Batt de Johnsburg en troisième, puis Dylan Hanson de Woodstock, Jakob Crown et Cohen Shutt aux trois places suivantes.

Ishan Patel a terminé en 16:04.75, 40 secondes devant son frère.

Parce que Johnsburg n’avait pas d’équipe complète, le score de Batt n’a pas compté dans le classement par équipe et les Blue Streaks ont eu un 15 parfait. Woodstock North a terminé deuxième à 63 et Marengo a terminé troisième à 64.

Marcus Ray de Marengo a terminé septième et Charlie Baker et Thomas Sieck de Woodstock ont ​​terminé huitième et neuvième.

North était mené par Daniel Jansen, Tommy Schroeder et Lukas Myshkowec en 10e, 11e et 12e.

CROSS-COUNTRY FILLES

Rencontre de la conférence de la rivière Kishwaukee : À Marengo, Jolene Cashmore de Johnsburg a pris la première place de près de 2 minutes dans la compétition, terminant en 18: 45,76.

Hannah Pittman et Stella Splendoria de Woodstock North ont terminé deuxième et troisième, toutes deux en un peu moins de 20:41.

Alexia Spatz de Richmond-Burton a pris la quatrième place.

Johnsburg a remporté le titre par équipe avec 40, avec Woodstock North à 48 en deuxième position.

Elizabeth Smith, de Johnsburg, a terminé cinquième et Ava Jablonski, septième. Savannah Wells de R-B a terminé sixième et Emerson Wold a terminé huitième.

Maddie Mock de North a terminé neuvième, Sophie Sarabia de Woodstock 10e et Christine Koleno de Havard 11e.

FOOTBALL GARÇONS

Johnsburg 2, Marian Central 0 : À Woodstock, Kyle Patterson et Armando Garcia ont marqué en seconde période alors que les Skyhawks battaient les Hurricanes dans le championnat régional Marian Central de classe 1A.

Patterson a marqué une passe de Jacob Calhoun à la 26e minute de la seconde période. Garcia a ajouté le but d’assurance sur un penalty avec 12 secondes à jouer dans le match.

Johnsburg (9-10-1) se qualifiera pour la Wheaton Academy Sectional à 17 h mardi contre l’équipe hôte.

Le gardien des Skyhawks Preston Michel a réalisé 21 arrêts dans la victoire samedi.

Les Hurricanes (14-4-1) ont obtenu six arrêts devant le but de Dawson Yegge.

NATATION FILLES

La coopérative Crystal Lake South gagne : À Libertyville, South a remporté la rencontre à six équipes avec trois premiers, un deuxième et quatre tiers.

Les Gators ont terminé avec 136 points, Glenbrook Norh en avait 129 et Libertyville en avait 124.

Bella Fontana, Avery Watson, Abby Uhl et Mackenzie Resch de South ont remporté le relais 200 verges nage libre et le relais 500 crescendo.

Fontana, Uhl, Resch et Becca Flint ont remporté le relais 400 m libre.

Uhl, Abi Zelikman, Watson et Resch ont pris la deuxième place du relais 200 QN.

Penny Brereton, Flint, Ellie Gorak et Zelikman ont pris la troisième place du relais intermédiaire 400.

Gretchen Fuerholzer, Zelikman, Brereton et Fontana ont terminé troisièmes du relais 200 m dos.

Zelikman, Gorak, Brereton et Fuerholzer ont pris la troisième place du relais 200 m brasse.

Watson, Brereton, Flint et Fuerholzer ont remporté le relais 200 m brasse.

McHenry a terminé quatrième de la compétition avec 113 points. Les Warriors avaient une seconde, deux tiers et trois quarts.

VOLLEY-BALL

Festival d’automne de Glenbard East : À Lombard, Huntley a perdu contre Oak Park-River Forest et Mother McAuley et a terminé quatrième du tournoi, avec une fiche de 3-2 pour le week-end.

Les Red Raiders (26-6) ont battu Glenbard West 25-23, 25-16 pour atteindre les demi-finales. Là, ils ont perdu contre OPRF 25-23, 25-16, puis sont tombés contre Mother McAuley 25-19, 25-22 dans le match pour la troisième place.

Crystal Lake South est allé 3-2 dans le tournoi, avec une défaite contre Huntley vendredi. Les Gators ont battu Glenbard East, Downers Grove North et Belvidere North.

Maggie Duyos a récolté 69 passes lors des trois matchs de samedi pour les Raiders. Georgia Watson a mené Huntley avec 20 attaques décisives lors des matchs de samedi, Avary Deblieck en a eu 16 et Ally Panzloff en a eu 15. Deblieck a dominé Huntley avec 15 blocs et Duyos a eu 24 récupérations.

Emma Stowasser de South a récolté 111 passes décisives pour les cinq matchs du tournoi et a atteint 1 000 passes décisives en carrière. Gabby Wire a mené les Gators avec 55 attaques décisives et 41 récupérations. Kaitlyn Brandt a mené Sud avec 58 récupérations et Morgan Johnson a ajouté 30 attaques décisives avec neuf as.