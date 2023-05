Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du samedi 13 mai

Alexander Riley de Cary-Grove a obtenu une moyenne de 9,25 au saut de cheval pour prendre la troisième place lors de la finale de l’IHSA Boys Gymnastics State, samedi à Hoffman Estates.

Riley a augmenté son score samedi après avoir obtenu une moyenne de 9,20 lors de la ronde préliminaire de vendredi. Il a également terminé 15e aux anneaux avec un 8,10, 18e aux barres parallèles avec un 8,65, 19e aux barres fixes avec un 8,00, 24e au cheval d’arçons avec un 7,30 et 26e au sol avec un 8,60.

Riley s’est amélioré cette année après avoir terminé quatrième au saut lors des finales nationales de la saison dernière.

TENNIS GARÇONS

Les résultats du vendredi

Tournoi de conférence de la rivière Kishwaukee : À Woodstock, les Blue Streaks ont remporté le titre du tournoi avec 26 points et cinq titres.

Woodstock North a terminé deuxième avec 19 points, Johnsburg (9) a pris la troisième place, Richmond-Burton (5) s’est classée quatrième et Marengo (1) a terminé la journée cinquième.

La paire de double n ° 1 de Woodstock, Vince Perez et Liam Hanson, a remporté son titre 6-0, 6-2, l’équipe de double n ° 3 Jackson Pajich et Stewart Morrison ont remporté leur titre 6-4, 6-2 et le double n ° 4 Keaton Parrish et Jacob Roeder a gagné avec une décision de 6-4, 6-0. Le joueur n ° 2 en simple Brett Neuhart a remporté son titre 7-5, 3-6, 7-5 et le n ° 3 en simple Carlos Fito a gagné avec une décision de 6-3, 6-2.

Tyler Batt de Johnsburg a remporté le titre n ° 1 en simple avec une décision de 6-0, 6-1 tandis que les doubles n ° 2 de Woodstock North Cholo Ferrolino et Tyler Schroeder ont gagné 7-6, 6-2.

BASE-BALL

McHenry 12, Burlington Central 5 : À Burlington, les Warriors ont marqué 10 points sans réponse pour remporter une victoire FVC.

Donovan Christman a ouvert la voie à McHenry (18-13-1, 10-8) avec trois points produits, tandis que Lleyton Grubich et Justin Karcz en ont chacun apporté deux. Cooper Cohn et Derek Hozey ont chacun terminé avec un RBI.

Le partant des Warriors, Jacob Wagner, a lancé 6 ⅔ manches, accordant un point mérité sur sept coups sûrs avec cinq retraits au bâton.

Brady Gilroy a produit trois points et frappé un circuit pour Central (15-13, 11-7) tandis que Chase Powrozek a également réussi un circuit. Michael Person a lancé un point et Mason Rosborough a commencé et lancé trois manches, accordant trois points mérités sur six coups sûrs avec quatre retraits au bâton.

Barrington 5, Burlington Central 4 : À Burlington, les Rockets n’ont pas pu égaliser leur match tard dans un match hors conférence. Les Broncos ont marqué le point gagnant en début de septième.

Gilroy a frappé son deuxième coup de circuit de la journée et a produit deux points pour Central (15-14), tandis que McKade Naus a produit un point. Alex Aykroyd a commencé pour les Rockets et a lancé cinq manches, accordant deux points mérités sur cinq coups sûrs avec trois retraits au bâton.

Plainfield Nord 6, Huntley 3 : À Plainfield, le retour en fin de manche des Red Raiders a tourné court sur la route.

Huntley (23-6) a marqué trois points aux sixième et septième avec deux points produits de Ryan Bakes et un de Haiden Janke. Derek Huber a commencé et a lancé 2 ⅔ manches, accordant deux points mérités sur cinq coups sûrs avec trois retraits au bâton.

Lac Forest 7, Harvard 0 : À Lake Forest, les Hornets (1-21) ont réussi un coup sûr de Connor Pedersen contre les Scouts dans une défaite hors conférence.

Académie Marmion 8, Woodstock 4 : À Woodstock, les Blue Streaks n’ont pas pu surmonter un déficit précoce de 6-0.

Sam Chapman et Braden Barrettte ont chacun lancé une course pour Woodstock (6-20).

Woodstock Nord 7, Vallée Stillman 0 : À Woodstock, le Thunder a marqué quatre points lors de la première manche pour prendre le contrôle de leur match hors conférence.

Morgan Klinker, Blake Herrman, Cade Blaksley, Trevor Mark, Parker Neff et Sean Pigliacelli ont chacun produit des points pour Woodstock North (16-7) tandis que Herrman a lancé un match complet et n’a pas accordé de point sur six coups sûrs avec huit retraits au bâton.

Stillman Valley 9, Woodstock Nord 2 : À Woodstock, le Thunder a abandonné son deuxième match d’un programme double, divisant la journée. Sam Cuillar a terminé avec un RBI pour Woodstock North (16-8).

Subvention 4, Richmond-Burton 0 : À Richmond, les Rockets (13-12) ont été blanchis pour la deuxième journée consécutive, abandonnant leur match hors conférence.

Freeport 5, Marengo 0 : À Marengo, les Indiens (20-7) ont abandonné leur finale de saison régulière.

DeKalb 6, Dundee-Crown 0 : À Carpentersville, les Chargers ont été exclus lors d’un match hors conférence.

Jacob Guyon a commencé pour DC (6-22) et a lancé six manches, accordant deux points mérités sur six coups sûrs avec quatre retraits au bâton.

Hampshire 10, Crossroads Christian 0 (auberge 5) : Au Hampshire, les lanceurs Tyler Doonan et Brandon Moody se sont combinés pour retirer 10 frappeurs et n’ont accordé qu’un seul coup sûr dans une victoire hors conférence.

Doonan a commencé et a lancé trois manches pour les Whips (16-14), en retirant quatre et n’accordant pas de coup sûr, tandis que Moody a lancé deux manches, en retirant six et en accordant un coup sûr. Nathaniel Buehrer, Evan Spenk et Daniel Rodriquez ont chacun lancé une course.

SOFTBALL

Hampshire 7, Larkin 3 : Au Hampshire, Elyse Garcia a frappé deux circuits pour mener les Whips à une victoire lors du premier match d’un programme double.

Garcia et Bria Riebel ont chacune marqué un circuit alors que le Hampshire (10-13) a marqué quatre points dans les cinquième et sixième après que le match ait été à égalité avant le cinquième. Garcia, Riebel et Mia Robinson ont chacun produit deux points, tandis que Lily Sippel a retiré 12 frappeuses sur des prises en sept manches, accordant un point mérité sur deux coups sûrs.

Hampshire 5, Larkin 4 : Au Hampshire, Garcia a marqué le point gagnant en cinquième manche sur un ballon passé pour aider les Whips à balayer leur programme double.

Sippel, Melissa Johnson et Kayla Valdez ont chacune produit un point pour le Hampshire (11-13), tandis qu’Elaina Lindmark a lancé un match complet, retirant huit frappeuses et accordant quatre points mérités sur sept coups sûrs.

Stillman Valley 9, Johnsburg 4 : À Stillman Valley, les Skyhawks n’ont pas pu surmonter l’abandon de six points en deuxième dans leur premier match d’un programme double.

Brooke Klosowicz a ouvert la voie à Johnsburg (9-12) avec deux points produits, tandis que Kimmy Whitlock en a apporté un.

Johnsburg 4, Vallée Stillman 2 : À Stillman Valley, Klosowicz a frappé un coup de circuit et les Skyhawks ont remporté le deuxième match d’un programme double pour partager la journée.

Klosowicz a ouvert la voie à Johnsburg (10-12) avec trois points produits, tandis qu’Ella Smith en a inscrit un. Evelyn Mercurio a lancé un match complet, accordant un point mérité sur quatre coups sûrs avec trois retraits au bâton.

Marengo 14, Lacs 0 (6 auberge) : À Lake Villa, les Indiens ont marqué cinq points lors de la première manche et étaient en plein contrôle à partir de là alors qu’ils remportaient le premier d’un programme double.

Gabby Christopher a frappé un coup de circuit et a produit trois points pour Marengo (26-3), tandis qu’Emily White en a également inscrit trois. Alyssa Polnow et Marissa Young ont chacune terminé avec deux points produits et Lily Kunzer et Gabby Gieseke en ont chacune apporté un.

Kunzer a lancé six manches, retirant 12 frappeurs et n’accordant pas de point sur trois coups sûrs.

Marengo 17, Lacs 2 (6 auberge) : À Lake Villa, Mia Lulinski et les Indians ont maintenu l’attaque lors de leur deuxième match de la journée pour balayer le programme double.

Lulinski a produit cinq points pour Marengo (27-3), tandis que Gieseke, White, Young et Jozsa Christiansen en ont inscrit deux chacun. Kunzer a terminé avec un point produit et Christiansen a lancé un match complet, accordant deux points mérités sur neuf coups sûrs avec cinq retraits au bâton.

Lincoln-Way Central 10, Jacobs 0 (5 auberge) : À New Lenox, les Golden Eagles (11-22) ont réussi un coup sûr lors du premier match d’un programme double.

Lincoln-Way Central 17, Jacobs 1 (4 auberge) : À New Lenox, les Golden Eagles (11-23) ont perdu leur deuxième match de la journée dans un match hors conférence.

McHenry 5, Rock Island 2 : Au Rockridge Spring Classic, les Warriors ont remporté leur première victoire de la journée.

Vanessa Buske a frappé un coup de circuit et a produit deux points pour mener McHenry (13-4), tandis que Madison Harvey a terminé avec un point produit. Buske a commencé et lancé six manches, accordant deux points mérités sur quatre coups sûrs avec trois retraits au bâton.

McHenry 10, Normal West 2 (4 auberge) : Au Rockridge Spring Classic, les Warriors ont couronné une journée gagnante en remportant leur dernier match de tournoi.

Jadyn Polerecky a frappé un coup de circuit et a produit trois points pour ouvrir la voie à McHenry (14-4). Buske, Abby Geis, Cooper Ten Bruin, Chloe Clark, Maddie Gillund et Tatum Kornfield ont chacun marqué un point, tandis que Channing Keppy a lancé quatre manches, ne permettant pas un point mérité sur trois coups sûrs avec un retrait au bâton.

FOOTBALL FILLES

Huntley 2, Hononegah 1 : À Huntley, Grace Helzer et Chloe Pfaff ont chacune marqué pour donner aux Red Raiders (15-3-3) une victoire hors conférence.

Hampshire 5, Streamwood 2 : Au Hampshire, les Whips (11-5-2) ont remporté une victoire pour terminer leur saison régulière.

CROSSE GARÇONS

Saint-Charles Est 14, Jacobs 4 : À Algonquin, les Golden Eagles (1-15) n’ont pas pu suivre leur match hors conférence.

CROSSE FILLES

Huntley 16, Rosaire 3 : À Aurora, les Red Raiders (10-9) ont dominé leur match hors conférence.