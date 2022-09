Charlie Pettrone de Prairie Ridge a tiré un 75 pour prendre la deuxième place au Cary-Grove Boys Golf Invitational samedi à Foxford Hills.

Dreu MacKenzie a tiré un 73 pour remporter le tournoi et mener les Bears, avec 327 coups, au titre par équipe. Cary-Grove et Huntley ont terminé deuxièmes à égalité avec 330. Prairie Ridge était le suivant avec 338.

Ivan Larson de Burlington Central (76), Maddux Tarasevich de C-G (77), Brendan Busky de Huntley (78) et Nate Stewart de Crystal Lake South et Zach Lawler de Lake Zurich (79) ont été les golfeurs à briser 80.

Joey Boldt (81), Erik Pietrzyk (84) et Ben Johnson (88) de C-G ont eu les autres scores de comptage.

Les scores de Huntley après Busky étaient Nathan Elm (82) et Nooa Hakala et Austin Mullen (tous deux 85).

GOLF FILLES

Invitation de Stillman Valley : Delaney Medlyn, de la coopérative Crystal Lake Central, a tiré 88 pour la troisième place et Rylee Rud a obtenu 95 pour la cinquième place du tournoi.

TENNIS FILLES

Huntley Quintagular : Les deux meilleures équipes de double des Red Raiders sont allées 4-0 dans leurs divisions pour prendre les premières.

Elaina Hibbeler et Kate Burkey ont gagné en double n ° 1; Emily Chong et Delaney Stock ont ​​gagné au deuxième rang en double.

Hononegah a remporté le tournoi avec 32 points, Rolling Meadows en avait 25 et Huntley était troisième avec 20.

FOOTBALL GARÇONS

Loyola 2, Crystal Lake Central 0 : À Streamwood, les Ramblers ont marqué deux fois en première mi-temps pour infliger aux Tigers (5-1-2) une défaite lors de la Streamwood Fall Classic.

Le gardien des Tigers, Joseph Gumicindo, a réalisé neuf arrêts.

Loyola a marqué à la 38e minute sur un coup franc et a ajouté un but une minute plus tard.

Saint-Laurent 2, Huntley 0 : Les Raiders (5-2-2) ont perdu contre les Vikings lors de leur match de premier tour dans la série BodyArmor.

Saint-Laurent a marqué un but à chaque mi-temps. Le gardien de Huntley, David Pawlak, a effectué sept arrêts.

Marian Central 2, Cristo Rey Jésuite 1 : Nate Iafigliola a marqué un but et aidé un autre alors que les Hurricanes (7-1-1) ont vaincu les Cristeros lors de leur match de premier tour de la série BodyArmor.

Peyton Thomas a marqué à la 21e minute grâce à la passe décisive d’Iafigliola. Iafigliola a marqué à la 31e minute grâce à la passe décisive de Michael Sbarounis.

Dawson Yegge a réalisé 10 arrêts devant le filet des Hurricanes.

Crystal Lake Sud 6, Harlem 0 : À Crystal Lake, Nolan Getzinger a marqué deux fois alors que les Gators (4-2-1) battaient les Huskies dans un match hors conférence.

Nick Prus a marqué un but sans aide en première mi-temps avant que les Gators n’ouvrent grand le jeu en seconde période.

Nico Velasco, Mason Ross et Ari Chingakham ont également inscrit des buts en seconde période pour South. Getzinger, Prus, Ross et Andrew Smart ont obtenu des passes décisives pour les Gators.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Peoria premier à l’invitation finale : À Detweiller Park, Prairie Ridge a terminé troisième de la course de classe 2A avec 202 et Woodstock a pris la quatrième place avec 229 alors que des équipes de tout l’État couraient sur le parcours qui accueillera la rencontre d’État.

Ishan Patel de Woodstock a pris la huitième place et Aryan Patel la 24e. Gerrit Dam de Prairie Ridge a terminé 17e et Will Gelon 19e. Ryan Kries de Burlington Central a pris la 20e place et Jameson Tenopir de Cary-Grove a terminé 31e.

Dans la course de classe 1A, Jackson Batt de Johnsburg a pris la 30e place.

En classe 3A, Jacobs a pris la huitième place en équipe avec 317, mené par Andrew Beyer au 30e et Aiden DeMuth au 46e.

Invitation du parc du lac : À Roselle, Tommy Nitz de Huntley a remporté la course en 15: 10,8, 13 secondes d’avance sur le coureur suivant, et les Red Raiders ont terminé troisième en équipe avec 87 points.

Wheaton-Warrenville South a gagné avec 42, suivi de Wheaton North avec 69.

Ty Rasmussen a pris la neuvième place et Zach Zuzzio a terminé 19e pour les Raiders.

Wauconda Invitational : Karson Hollander de Crystal Lake Central a remporté la course en 16;16, 27 secondes devant le deuxième.

Aiden Shufer de Central a pris la cinquième place et Nate Peyer a terminé 12e alors que les Tigers ont pris la deuxième place avec 61 points, derrière Chicago Lane à 51.

CROSS-COUNTRY FILLES

Peoria premier à l’invitation finale : À Detweiller Park, Danielle Jensen de McHenry a pris la cinquième place de la course de classe 3A alors que de nombreuses équipes ont pu jeter un coup d’œil au parcours où la rencontre d’État se déroulera dans deux mois.

Jolene Cashmore de Johnsburg a terminé sixième de la course de classe 1A, menant les Skyhawks à la neuvième place en équipe avec 336. Elizabeth Smith a terminé 37e pour Johnsburg.

Dans la classe 2A, Jocelyn Onstot de Cary-Grove a pris la huitième place et Ada Saletnik a terminé 24e alors que les Trojans ont pris la septième place avec 292 points.

En classe 3A, Bailey Schwartz de Jacobs a terminé 26e et Natalia Maciorowski 37e. Lynda Rotundo de McHenry a terminé 33e.

Invitation du parc du lac : À Roselle, Breanna Burak de Huntley a terminé huitième et Brittney Burak a terminé 11e et les Red Raiders ont terminé quatrièmes en équipe avec 140.

York a gagné avec 38 points, Prospect a terminé deuxième avec 62 et Downers Grove North a terminé troisième avec 123.

Wauconda Invitational : Hadley Ferrero de Crystal Lake Central a remporté la course en 18:45, 45 secondes d’avance sur la deuxième place, et les Tigers ont remporté le titre par équipe avec 33 points.

Central a placé ses cinq coureurs parmi les 12 meilleurs. Brynn Matthei a pris la troisième place, Annie Ferrero a terminé sixième, Emma Macke a terminé 11e et Gwenyth Brickey a terminé 12e.