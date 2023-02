Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 8 février

Jessie Ozzato a connu une soirée mémorable pour Huntley, inscrivant un sommet en carrière de 30 points pour mener les Red Raiders à une victoire 51-38 de la Fox Valley Conference contre Dundee-Crown mercredi à Carpentersville.

Avec cette victoire, Huntley (26-4, 17-0 FVC) a remporté le titre de la Fox Valley Conference. Les Raiders ont remporté 27 matchs FVC consécutifs et 34 de leurs 35 derniers.

Ozzato a marqué 29 points lors de la victoire de lundi contre Burlington Central pour atteindre 1 000 points dans sa carrière.

Anna Campanelli a ajouté 11 points pour Huntley mercredi.

Charlotte Stewart et Marrasia Harthrone ont récolté 11 points chacune pour DC (8-20, 4-13).

Hampshire 52, Crystal Lake Sud 26 : À Crystal Lake, Avery Cartee a marqué 19 points alors que les Whip-Purs ont remporté la victoire du FVC sur les Gators. Whitney Thompson a ajouté 10 points pour le Hampshire (21-9, 15-2). Gabrielle Toussaint a récolté 10 points pour Sud (7-19, 4-13).

Marengo 56, Harvard 18 : À Harvard, Gianna Almeida s’est assurée que les Indians termineraient la saison régulière à la perfection lors de la Kishwaukee River Conference. Ses 18 points ont mené Marengo (19-9, 10-0). Bella Frohling a ajouté 11 points pour Marengo.

Analyse Figueroa a ouvert la voie à Harvard (1-27, 0-10) avec sept points.

Burlington Central 53, McHenry 36 : Chez McHenry, Emma Payton a dominé pour les Rockets dans le concours FVC, marquant 19 points et tirant 10 rebonds. Samantha Origel a ajouté 14 points et quatre rebonds, et Paige Greenhagle a ajouté 10 points pour Central (19-10, 11-6).

Emme Gasmann a mené McHenry (6-22, 4-13) avec 11 points.

Johnsburg 58, Richmond-Burton 32 : À Richmond, Sophie Person a marqué 15 points dans une attaque équilibrée pour les Skyhawks lors de leur victoire à la Kishwaukee River Conference. Kaylee Fouke a ajouté 14 points et Wynne Oeffling en a récolté 13 pour Johnsburg (15-14, 8-2).

Lyndsay Regnier a mené RB (4-24, 2-8) avec 11 points.

Woodstock 47, Woodstock Nord 24 : À Woodstock, Keira Bogott a mené les Blue Streaks avec 15 points dans la victoire du KRC contre le rival Thunder. Allie O’Brien a contribué 10 points pour Woodstock (8-18, 6-4).

Prairie Ridge 46, Jacobs 33 : À Algonquin, les Wolves (16-11, 10-7) ont remporté la victoire sur la route FVC.

Crystal Lake Central 53, Cary-Grove 31 : Chez Cary, Katie Hamill a marqué 17 points dans la victoire du FVC. Katie Svigelj a marqué un record de 11 points en carrière pour Central (17-11, 12-5).

BASKET GARÇONS

Woodstock Nord 55, Woodstock 35 : À Woodstock, le senior Cesar Ortiz a marqué 19 points alors que le Thunder a battu son rival du KRC et de Crosstown. Cade Blaksley en a ajouté neuf pour North (14-13, 8-1). Junior Spencer Cullum a mené les Blue Streaks (9-18, 5-4) avec 15 points.