Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 5 octobre

Sean Rockwell a inscrit quatre buts et une aide pour l’équipe de soccer masculin de Richmond-Burton lors d’une victoire 7-2 contre North Chicago mercredi à Richmond.

Joe Kyes, Parker Sweeney et Ethan Sell ont également inscrit des buts dans la victoire, tandis que Piotr Chmeilowski a effectué trois arrêts dans le but. Sell ​​a obtenu deux passes décisives, et Meyer et Kyes en ont eu chacun une.

Les Rockets terminent la saison régulière à 10-13.

McHenry 2, Johnsburg 0 : À Johnsburg, JJ Tapia et Nate Luedtke ont marqué pour mener les Warriors devant les Skyhawks dans leur match hors conférence.

Javy Ortiz et Marko Stojich ont chacun obtenu une passe pour McHenry (11-7-1), et Tyler Juergensen a effectué deux arrêts.

Wheaton Academy 2, Marian Central 0 : À West Chicago, Dawson Yegge a arrêté 11 des 13 tirs des Hurricanes (13-3-1) dans une défaite sans conférence contre les Warriors.

Belvidere Nord 4, Woodstock Nord 2 : À Woodstock, le Thunder a perdu son match hors conférence pour tomber à 6-10-3.

VOLLEY FILLE

Woodstock Nord 2, Harvard 0 : À Woodstock, Kylie Schulze a récolté 14 passes décisives, sept as, deux attaques décisives et un bloc pour le Thunder dans une victoire de 25-13, 25-11 de la Kishwaukee River Conference contre les Hornets.

Katie Wickersheim a réussi cinq attaques décisives et deux as, Daniela Medina a réussi quatre blocs et deux attaques décisives, et Dani Hansen a réussi cinq attaques décisives et un bloc pour North (19-2, 6-1 KRC). Devynn Schulze a eu sept récupérations et un as, et Sarah Meade a récolté trois as.

Richmond-Burton 2, Marengo 1 : À Marengo, Elissa Furlan a réussi 11 attaques décisives, trois blocs, six récupérations et deux as alors que les Rockets battaient les Indiens 25-23, 23-25, 25-17 dans leur match KRC. La victoire maintient RB (16-8, 6-1) à égalité au premier rang avec Woodstock North avec trois matchs du KRC à jouer.

Alex Hopp a ajouté 24 passes décisives et trois as, Kaitlyn Lehecka a réussi cinq attaques décisives et quatre blocs, et Maggie Uhwat a récolté neuf attaques décisives et trois as. Madi Havlicek a réussi trois attaques décisives et deux as.

Gianna Almeida a récolté 11 attaques décisives et deux blocs pour Marengo (15-10-2, 3-4), Mia Lulinski a récolté sept attaques décisives et cinq blocs, et Addie Johnson a obtenu 18 passes décisives.

Michael Almeida a réussi quatre attaques décisives, trois blocs et sept récupérations, Sydney Andrews a réussi quatre attaques décisives et un bloc, et Madalyn Mardock a réussi quatre attaques décisives et un bloc.

Woodstock 2, Johnsburg 0 : À Johnsburg, les Blue Streaks (10-9-1, 2-5) ont dominé les Skyhawks 30-28, 25-20 dans leur match KRC. Johnsburg est tombé à 15-6, 4-3 KRC.

St.Charles Nord 2, Cary-Grove 0 : À Cary, Meg Rothermel a réussi 10 récupérations et trois blocs pour les Trojans dans une défaite hors conférence contre les North Stars 25-17, 25-17.

Tricia Kennedy a réussi six attaques décisives, Isabelle Strader a récolté 10 passes décisives et Morgan Haslow a récolté deux as pour CG (9-16).

le résultat de mardi

Subvention 2, Johnsburg 1 : À Johnsburg, Emmy Wizceb a réussi 13 attaques décisives pour battre le record du programme pour les éliminations en carrière, mais ce n’était pas suffisant car les Skyhawks sont tombés en action hors conférence contre les Bulldogs 25-21, 20-25, 25-19.

Delaney Stern a récolté 20 passes décisives, Kaylee Fouke a récolté six attaques décisives et cinq passes décisives, et Sophie Person a récolté quatre attaques décisives et quatre blocs.

TENNIS FILLES

Crystal Lake Central 6, Johnsburg 1 : À Crystal Lake, Ally Holtkamp (n ° 1), Bella Lisle (n ° 2) et Emily Pinion (n ° 3) ont chacune remporté leurs matchs en simple en deux sets pour les Tigers lors de la victoire hors conférence. Lisle et Pinion ont tous deux gagné 6-0, 6-0.

Maggie Naughton et Katie Hamill (n° 1), Kaitlin Coffey et Maggie O’Connell (n° 2) et Maya Naughton et Anya Parikh (n° 3) ont gagné en deux sets en double pour Central (10-12).

Aidan Rowe et Addy Germann de Johnsburg ont gagné 1-6, 7-6 (7), 10-6 en double n ° 4.