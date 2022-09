Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 31 août

Johnsburg a remporté sa première victoire de la saison dans la conférence de la rivière Kishwaukee en battant Harvard, 25-16, 25-8, mercredi à Harvard.

Sophie Person a terminé la soirée avec sept attaques décisives, tandis que Maggie Klein a ajouté quatre attaques décisives pour Johnsburg. Gracie Notriano a récolté 11 récupérations tandis que Delaney Stern a récolté 14 passes et quatre as.

Asha Billstrand a mené Harvard avec quatre récupérations et Jaclyn McMillan a eu trois blocs.

Antioche 2, Marian Central 1 : À Antioche, les Hurricanes ont chuté en trois sets dans un match hors conférence, 26-28, 25-17, 22-25.

Ella Conlon a réussi six attaques décisives, quatre as et 10 récupérations pour Marian Central, tandis que Kaitlyn Mullen a ajouté neuf passes décisives, trois attaques décisives, six récupérations, deux as et un bloc. Danielle Lipinsky a réussi cinq attaques décisives.

FOOTBALL GARÇONS

McHenry 3, Chicago Nord 0 : Au tournoi de Wauconda, les Warriors sont restés invaincus cette saison lors du match d’ouverture du tournoi.

Alejandro Mendez a marqué sur une passe de Charlie Ortiz pour McHenry (4-0, 0-0 FVC) en première mi-temps, et Ortiz et Marko Stojich ont marqué en seconde mi-temps.

Tyler Juergensen a effectué quatre arrêts devant le filet des Warriors.

Palatin 1, Crystal Lake Sud 0 : Au tournoi de Wauconda, les Gators ont accordé un but en seconde période et n’ont pas pu revenir.

Les Gators (1-2-1, 0-0 FVC) joueront le match pour la cinquième place samedi.

GOLF GARÇONS

Cary Grove 157, Huntley 158 : À Foxford Hills, les chevaux de Troie ont remporté une victoire FVC.

Maddux Tarasevich de Cary-Grove a été le plus performant avec un 37, tandis que Joey Boldt, Kyle Kotlarczyk et Erik Pietrzyk ont ​​marqué un 40. Ben Johnson et Brock Iverson ont chacun tiré un 42 tandis que Thomas Miranda a terminé à 44.

Brendan Busky et Nooa Hakala de Huntley ont chacun mené les Red Raiders avec un 38, tandis que Nathan Elm (39), Taig Bhathal (43), Jake Gordus (47), Austin Mullen (48) et Carter Coss (50) complètent la compétition.

Wauconda 179, Johnsburg 179 : À Boone Creek, les Skyhawks sont tombés dans un bris d’égalité après avoir terminé la manche à égalité.

Mike Link a tiré un 42 pour mener Johnsburg tandis que Riley Johnson a tiré un 43. Mason Salamon avait un 46 et Ethan Stall a tiré un 48 tandis que Noah Hagen (49), Nick Grons (50) et Sam Spiewak (54) l’ont terminé pour le Skyhawks.

Coopérative Woodstock Nord 172, Richmond-Burton 182 : À Twin Lakes, Wisconsin, le Thunder a remporté une victoire en KRC.

Marc Cheng a ouvert la voie avec un 42 pour Woodstock North, tandis que Frank Fesro et Alex Treadway ont tiré un 43. Brody Herron (44), Aiden Sivore (45), Brady Yeryens (46) et Parker Leonard (52) ont terminé pour Woodstock. Nord.

Jeff Lehn a obtenu le meilleur score global de 38, tandis que Colten Miller a tiré un 41. Jacob Olson (47), Danny DeZanek (56), Jackson Mayer (60) et Cooper O’Day (67) ont tous concouru pour les Rockets.

Prairie Ridge 161, Jacobs 172 : À Randall Oaks, Charlie Pettrone a ouvert la voie aux Wolves, tirant un 35.

Daniel Saville a terminé deuxième avec un 41, tandis que Justin Lee a tiré un 42. Thomas Trax (43), James Berg (44) et Austin Klauser (47) l’ont terminé pour Prairie Ridge.

Barrett Rennell des Golden Eagles a ouvert la voie avec un 40, tandis que Braden Behrens a ajouté un 43. Luke Johnson (44), Owen Ziaja (45), Connor Schlueter (46), Zach Allen (47) et Aiden Kehoe (49) tous exécuté pour Jacobs.

Marian Central 172, Saint-Viateur 184 : À Bull Valley, les Hurricanes ont remporté leur première victoire contre les Lions.

Peter Louise a été le meilleur buteur de Marian Central, avec un 38. Joe Weinberger (41), Finn Pivnicka (46) et Alex Domek (47) étaient les autres meilleurs buteurs.

GOLF FILLES

Huntley 190, Jacobs 217 : À Pinecrest, les Red Raiders ont remporté une victoire FVC.

Aubrey Dingbaum a ouvert la voie à Huntley, tirant un 43, tandis que Sammi Campanelli et Abby Panier ont ajouté un 48 et un 49, respectivement.

Kate Maury de Jacobs a tiré un 50 pour ouvrir la voie aux Golden Eagles, tandis que Kayla Doetsch (52), Marley Doetsch (53) et Anya Piarowski (62) ont couronné le tout.

McHenry 171, Dundee-Crown 213 : À Boone Creek, les Warriors ont décroché un FVC avec Aubree Lundin en tête après avoir tiré un 37.

Madison Donovan et Kilynn Axelson ont chacune tiré un 43, tandis que Jennifer Henry, Shania Houston et Brooke Schubert ont ajouté des scores de 48, 51 et 62, respectivement.

Sophie Morawski a été la meilleure golfeuse des Chargers, tirant un 49, tandis que Megan Lasas a terminé avec un 51. Lydia Rodriguez (55), Sabrina Barrett (58) et Kaelyn Vanesch (68) ont complété le tout pour Dundee-Crown.

Hampshire 194, Prairie Ridge 207 : À Turnberry, les Whip-Purs ont remporté une victoire FVC derrière une bonne journée de Lily Farnam, qui a tiré un 42.

Lorna Bachta a tiré un 53, tandis que Kaylee Seo a ajouté un 55 et Maddie Franz a tiré un 57.

Jenna Albanese a ouvert la voie aux Wolves avec un 47, tandis qu’Abby Kay (48), Grace Mertel (49) et Ella Griffin (50) ont terminé.