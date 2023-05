Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 24 mai

Football filles

Crystal Lake Central 2, Belvidere Nord 1 : À Burlington, Addison Schaffer et Brooklynn Carlson ont chacun marqué des buts pour mener les Tigers à une victoire en demi-finale de la section centrale de classe 2A à Burlington.

Katie Barth, Maddie Gray et Jillian Mueller ont chacune assisté aux buts. Les Tigers (16-3) affronteront Boylan vendredi dans un match revanche de la finale de section de la saison dernière.

Boylan 4, Burlington Central 1 : À Burlington, les Rockets ont terminé leur saison avec une défaite en demi-finale de la section centrale de classe 2A à Burlington. Kendall Grigg a marqué pour donner à Central une avance de 1-0.

Base-ball

Huntley 26, Jefferson 0 (4 auberge) : Au Hampshire, 13 Red Raiders ont effectué au moins une course, et Huntley n’a pas autorisé un coup sûr pour remporter sa demi-finale régionale de classe 4A Hampshire.

Vincent Constantino, Derek Huber et Parker Schuring se sont combinés pour lancer un sans coup sûr, Costantino en retirant quatre, Huber trois et Schuring deux.

Sam Deligio et CJ Filipek ont ​​chacun mené le score avec trois points produits pour Huntley (27-7), Aiden Zimmerman, Quinn Drews, Ryan Quinlan, Michael Dabe, Jeremy Jaehnig et TJ Jakubowski ont chacun réalisé deux points, tandis que Brayden Bakes, Aleks Gogola, Haiden Janke, Dillon Putty et Griffin Goldstein ont chacun terminé avec un RBI.

Huntley affrontera Hampshire ou DeKalb samedi lors d’une finale régionale.

McHenry 7, lac rond 2 : À Carpentersville, Brandon Shannon et Ryan Nagel se sont combinés pour lancer un sans coup sûr pour aider les Warriors à remporter leur demi-finale régionale de classe 4A Dundee-Crown.

Shannon a commencé et lancé cinq manches, accordant deux points non mérités sur quatre buts sur balles et six retraits au bâton, et Nagel a lancé deux manches, retirant trois frappeurs sur des prises et un sur pied. John Stecker a produit deux points pour McHenry (21-14), et Cooper Cohn et Lleyton Grubich en ont chacun inscrit un.

McHenry affrontera Jacobs ou Dundee-Crown samedi pour la couronne régionale.

Crystal Lake Sud 4, Lacs 3 : À Crystal Lake, Xander Shevchenko a marqué le point gagnant en fin de septième sur un terrain sauvage pour aider les Gators à gagner en demi-finale de classe 3A à Burlington Central Regional.

Shevchenko a marqué le point gagnant après être passé de la troisième place à la deuxième sur un lancer sauvage plus tôt dans le match au bâton. James Carlson a produit deux points pour les Gators (25-7), et Chris Regillio en a également ramené un. lancer deux manches de relève, ne pas laisser un coureur sur les buts et en retirer trois.

Les Gators affronteront St. Viator ou Grayslake North samedi pour le titre régional.

Cary-Grove 11, Woodstock 1 (6 auberge) : À Cary, les Troyens ont réussi 13 coups sûrs pour remporter leur demi-finale régionale Cary-Grove de classe 3A.

Brendan Carter a ouvert la voie avec quatre points produits pour CG (25-9), tandis que Nathan Crick en a conduit trois. Patrick Weaver, Dane Schuster et Nolan Pociejewski ont chacun inscrit une course. Samuel Cohen a commencé pour les Troyens et a lancé cinq manches, accordant un point mérité sur cinq coups sûrs avec cinq retraits au bâton.

Everett Flannery a produit le seul point pour les Blue Streaks (6-21).

CG jouera contre Prairie Ridge ou Woodstock North samedi pour la couronne régionale.

Balle molle

Hampshire 5, Guilford 4 : Au Hampshire, Kayla Valdez a conduit la course gagnante en fin de septième pour mener les Whip-Purs à une victoire en demi-finale de classe 4A Hampshire Regional.

Hampshire (13-15) est revenu après avoir pris une avance de 4-0 en troisième manche. Bria Riebel a réalisé deux points, et Mia Robinson et Elyse Garcia ont chacune terminé avec un RBI. Elaina Lindmark a lancé un match complet, retirant huit frappeuses et accordant un point mérité sur trois coups sûrs.

Hampshire affrontera Hononegah vendredi pour le titre régional.

Cary-Grove 11, Ridgewood 1 (auberge 5) : À Cary, Rebecca Weaver a réalisé cinq points pour mener les Trojans à une victoire en demi-finale régionale de classe 3A Cary-Grove.

Allison Garski a produit deux points pour CG (13-19), tandis que Maddie Crick et Grace Kaiser ont chacune terminé avec un point produit. Weaver a lancé cinq manches, n’accordant pas de point mérité sur trois coups sûrs avec quatre retraits au bâton.

Les Troyens affronteront Wauconda vendredi pour le titre régional.

McHenry 14, Larkin 3 (5 auberge) : À Carpentersville, Madison Harvey et Emma Stolzman ont chacune réussi deux circuits et ont réalisé quatre points pour mener les Warriors à une victoire en demi-finale régionale de classe 4A Dundee-Crown.

Maddie Hoffman a également frappé un coup de circuit et a produit trois points pour McHenry (22-7-1), tandis que Channing Keppy a produit deux points et Abby Geis a terminé avec un point produit. Keppy a lancé cinq manches, accordant deux points mérités sur six coups sûrs avec trois retraits au bâton.

McHenry affrontera Huntley vendredi pour la couronne régionale.

Kaneland 6, Burlington Central 1 : À Huntley, les Rockets n’ont pas pu revenir pour gagner dans leur demi-finale régionale de classe 4A Huntley.

Olivia Sutton a produit le seul point pour Central (9-20). Emily Rafferty a commencé et lancé deux manches, accordant deux points mérités sur quatre coups sûrs, et Allie Botkin a lancé quatre manches, n’accordant pas de point mérité sur deux coups sûrs.

Crosse garçons

Huntley 18, Lacs 10 : À Grayslake, les Red Raiders (15-4) ont remporté une victoire lors d’une demi-finale de la section nord de Grayslake.

Prairie Ridge 11, Grayslake Nord 10 : À Grayslake, les Wolves (10-9) ont tenu bon pour remporter une victoire dans une demi-finale de la section nord de Grayslake. Ils affronteront Huntley pour le titre de section vendredi.

Crosse filles

Coopérative Crystal Lake Central 12, Barrington 7 : À Huntley, Anna Starr a marqué six buts pour mener les Tigers (21-1) dans leur victoire en demi-finale de Huntley Sectional.

Addie Bechler et Fiona Lemke ont chacun ajouté trois buts pour Central.