Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 24 août

Madison Donovan de McHenry a tiré un 38 pour mener les Warriors à une victoire de 182-184 sur le Hampshire lors de leur match de golf féminin de la Fox Valley Conference mercredi à Randall Oaks à West Dundee.

Donovan a tiré un 37 mardi dans une défaite contre Prairie Ridge. Kilynn Axelson a tiré 45, Brooke Schubert avait un 47 et Aubree Lundin et Shania Houston avaient chacune 52 pour les Warriors.

Lily Farnam a mené le Hampshire avec un 40, suivi des 46 de Kaylee Seo et des 52 de Jaina Farnam et Reagan Green.

Prairie Ridge 188, Jacobs 205 : À West Dundee, Jenna Albanese a mené les Wolves avec un 41 dans leur match FVC contre les Golden Eagles à Randall Oaks.

Brooke Benjamin a tiré 46, Abby Kay a ajouté un 50 et Ella Giffin avait un 51 pour les Wolves.

Kayla Doetsch et Kate Maurus ont tiré 48 secondes pour mener Jacobs.

Huntley 197, Burlington Central 214 : À Huntley, Aubrey Dingbaum a cardé un 46 pour mener les Red Raiders dans leur victoire FVC sur les Rockets à Whisper Creek.

Sammi Campanelli (49), Annie Garrard (50) et Taryn Rainey (52) ont complété le score de Huntley.

Les golfeuses marquantes de Central étaient Gisele Shahzada (49), Riya Gangsvarapu (54), Natalie Gusciora (54) et McKenna Berglind (57).

Coopérative Crystal Lake Central 179, Dundee-Crown 214 : À Carpentersville, Delaney Madlyn a tiré 41 pour mener les Tigers devant les Chargers lors de leur match FVC à Bonnie Dundee.

Madeline Trannel a ajouté un 44 pour Central (2-0, 2-0), Rylee Rud a tiré 46 et Estrella Bernal avait un 48.

Sophie Morawski (45 ans) et Magen Laas (48 ans) ont mené DC.

GOLF GARÇONS

Cary-Grove 162, Crystal Lake Sud 183 : À Cary, Kyle Kotlarczyk a tiré 37 et Joey Boldt avait un 38 alors que les Trojans battaient les Gators lors de leur match FVC à Foxford Hills.

Maddus Tarasevich a tiré 42 et Thomas Miranda et Brock Iverson ont chacun eu 43.

Nate Stewart a mené Sud avec un 41, Cooper LePage a ajouté un 44 et Cam Miller et Tim Popovits ont chacun tiré 49s.

Marian Central 174, Johnsburg 205 : Au Bull Valley Golf Club, Peter Louise a tiré 41 pour mener les Hurricanes dans leur victoire sans conférence contre les Skyhawks.

Finn Pivnicka et Ethan Tom ont tiré 44s et Alex Domek et Declan Pivnicka avaient 45s pour Marian.

FOOTBALL GARÇONS

Marian Central 1, Prairie Ridge 0 : À Crystal Lake, Michael Sbarounis des Hurricanes a marqué la passe décisive de Dominic Aragona avec 11:20 à faire en seconde période pour les porter à une victoire hors conférence contre les Wolves.

Le gardien de Marian Dawson Yegge a réalisé 12 arrêts dans le jeu blanc. L’entraîneur des Hurricanes, Art Dixon, a salué le jeu défensif de Jacob Bonnet, Joseph Goder, Nick Giesinger et Finn Piefer.

Woodstock 3, Richmond-Burton 1 : À Woodstock, Jair Ayala a inscrit un but et une aide pour mener les Blue Streaks (1-1, 1-0) à une victoire de la Kishwaukee River Conference contre les Rockets (0-2, 0-1).

Ayala a marqué la passe décisive de Jovani Robles Arellano pour le premier but du match. Le recrue Ivan Dominguez a ensuite marqué avant la mi-temps d’Ayala.

Jack Meyer de R-B a marqué sur les passes décisives de Maddox Meyer pour réduire l’avance à 2-1. Mais Lucas Rubio de Woodstock a sauté sur une balle perdue à l’extérieur de la surface de but en fin de match et l’a remise pour la victoire.

Diego Landeros a réalisé six arrêts dans le but des Streaks. Piotr Chmeilowski a réalisé 12 arrêts pour les Rockets.

Johnsburg 3, Marengo 2 : A Marengo, Kyle Jesuit a marqué à 10 minutes de la fin pour offrir aux Skyhawks (1-0-1, 1-0) une victoire du KRC sur les Indians.

Après une première mi-temps sans but, Marengo a pris une avance de 1-0. Connor Benz a ensuite créé l’égalité pour les Skyhawks grâce à la passe décisive d’Armando Garcia.

Six minutes plus tard, Aiden Schwichow a marqué la passe décisive de Jacob Calhoun pour une avance de 2-1 à Johnsburg.

Après que Marengo ait égalé le score à 2-2, Jesuit a marqué le but vainqueur, encore une fois grâce à une passe décisive de Garcia.

Harvard 3, Woodstock Nord 1 : À Harvard, Jesus Aquino, Saul Sanchez et David Aquino ont marqué des buts alors que les Hornets battaient le Thunder en action KRC.

North a marqué tard pour porter le score à 2-1, mais les Hornets sont revenus dans la minute suivante pour mettre le match de côté avec leur troisième but.

Rolling Meadows 3, Jacobs 1 : À Rolling Meadows, Kelvin Medina a marqué en seconde période grâce à une aide de Peter Wolf lors de la défaite sans conférence des Golden Eagles contre les Mustangs.

VOLLEY FILLE

St. Charles Nord 2, Prairie Ridge 0 : À St. Charles, les Wolves (1-1) sont tombés face aux North Stars lors de leur match hors conférence 25-15, 25-16.

Katya Flaugher a mené Prairie Ridge avec huit attaques décisives. Grace Jansen a obtenu sept passes décisives et Julia Reina en a ajouté six. Mackenzie Schmidt a réussi deux attaques décisives et un bloc.

Gênes-Kingston 2, Marengo 0 : À Marengo, les Cogs ont battu les Indiens 25-11, 25-12 dans un match hors conférence.

TENNIS FILLES

Woodstock 5, McHenry 2 : À McHenry, Marta Fito, Amina Idris et Isa Kozlow ont remporté les simples n ° 1, 2 et 3 pour mener les Blue Streaks à une victoire hors conférence contre les Warriors.

Alisha Virani et Ida Seager ont gagné en trois sets au n ° 1 en double pour les Streaks et Ava Voyles et Jessica Vorpahl ont gagné au n ° 2.

McHenry a remporté ses victoires en double n ° 2 (Alivia Adams et Megan Bennett) et en double n ° 4 (Lorelei Galvicius et Samantha Lovitsch).