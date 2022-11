Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 23 novembre

À Woodstock, Marko Visnjevac a marqué 15 points mercredi pour mener les McHenry Warriors à une victoire de 54-33 Hoops for Healing sur Woodstock.

Caleb Jett avait 12 points, Hayden Stone en avait 11 et Dylan Hurckes en avait 10.

Pour Woodstock, Spencer Cullum a été le meilleur marqueur avec 13 points.

Huntley 67, Johnsburg 35 : À Johnsburg, Lucas Crosby et Mark Roesner ont récolté 18 points chacun pour mener les Raiders à une victoire du tournoi de Thanksgiving de Johnsburg.

Ian Ravagnie a récolté 13 points et Omare Segarra en a ajouté cinq.

Pour Johnsburg, Dylan Schmidt a été le meilleur buteur avec 19 points.

Burlington Central 74, Sandwich 16 : À Sandwich, les Rockets ont gagné dans l’action du tournoi Sandwich.

Dundee-Crown 54, Sycamore 37 : À Sycamore, les Chargers ont gagné dans l’action du tournoi Sycamore.

Barrington 62, Hampshire 52 : À Crystal Lake, Sammy Ptak avait

19 points, mais les Whip-Purs sont tombés au tournoi de Thanksgiving de Crystal Lake Central.

Elijah Dollete a ajouté six points et Joseph Costabile, Nick Louis et Bailey Woods ont combiné pour marquer 15 points.

Kaneland 58, Prairie Ridge 49 : À Woodstock, les Wolves sont tombés dans le tournoi Hoops for Healing.

John Fuery menait avec 15 points, Sam Loeding en avait 14 et Cade Collins suivait de près avec 12.

BASKET FILLES

Cary-Grove 58, Grayslake Nord 49 : À Grayslake, Emily Larry avait

16 points pour mener les Troyens à une victoire sans conférence.

Samantha Skerl a récolté 11 points et Kennedy Manning en a ajouté sept.

GARÇONS LUTTE

Richmond-Burton 54, Prairie Ridge 23 : À Crystal Lake, les Rockets ont remporté une double action Crystal Lake South Quad.

Colin Kraus (220), Brody Rudkin (145), Emmett Nelson (126), Dane Sorensen (132), Alex Reyna (182), Nate Madula (138), Clayton Madula (113), Chilugen Ganbold (160) et Isabella Nelson (120) chacun ramassé gagne.

Richmond-Burton 63, Crystal Lake Sud 18 : À Crystal Lake, les Rockets ont remporté 11 des 14 affrontements lors de l’action Crystal Lake South Quad.

Colin Kraus (220), Brody Rudkin (145), Emmett Nelson (126), Chilugen Ganbold (170), Dane Sorensen (132), Isaac Jones (152), Nate Madula (138), Clayton Madula (113), Dominick Dickens (160) et Isabella Nelson (120) ont chacune remporté des victoires.

Hampshire 52, Sycomore 21 : À Sycamore, les Whip-Purs ont gagné en action Sycamore Quad.

Andrew Salamieri (120), Matt Muller (126), Dawson Smith (132), Yani Nikoloy (138), Tyler Morino (145), Aidan Rowells (160), Niko Skoulikaris (170), Tyler Boyd (195) et Joey Ochoa (285) chacun a remporté des victoires.

Hampshire 60, Collines de Vernon 21 : A Sycamore, les Whip-Purs ont dominé lors d’une victoire Sycamore Quad.

Lou Jensen (106), Andrew Salamieri (120), Matt Muller (126), Dawson Smith (132), Tyler Morino (145), Michael Brannigan (152), Aidan Rowells (160), Niko Skoulikaris (170), Chandler Jernigan (182) et Joey Ochoa (285) ont chacun remporté des victoires.