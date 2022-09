Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 21 septembre

La coopérative Woodstock North s’est emparée des quatre premières places et s’est enfuie avec le championnat par équipe lors du tournoi de golf Kishwaukee River Conference Boys mercredi à Blackstone à Marengo.

Aidan Sivore a tiré un 76 pour le médaillé. Marc Cheng et Brady Heeren ont tous deux tiré 78, et Frank Ferru a eu un 79 pour le Thunder. North a terminé avec 311 coups, 33 devant Harvard, deuxième.

Harvard était mené par Logan Garafol (79), cinquième, Aaron Saucedo (84) septième et Myles Brincks (86) neuvième.

Mike Link de Johnsburg a terminé sixième à 82, Jeff Lehn de Richmond-Burton a terminé huitième à 85 et Colten Miller de Richmond-Burton a terminé 10e à 89.

Harvard (344) a terminé deuxième, RB (366) troisième, Johnsburg (374) quatrième et Marengo (392) cinquième.

Hampshire 173, McHenry 175 : Au McHenry Country Club, Tegan VanWiel a tiré un 42 à égalité pour le tour bas et a mené les Whip-Purs à une victoire de la Fox Valley Conference contre les Warriors.

Tanner Polep de McHenry a égalé VanWiel pour le tour bas. Nolan Adamczyk (43 ans), Seth Gillie (44 ans) et Eric Brown et Ian Pawlak (45 ans tous les deux) du Hampshire ont terminé le score des Whips.

Cole Patenaude a tiré 43, tandis qu’Alex LaShelle, Ryan Townsend et Gavin Cueto avaient 45 pour les Warriors.

Jacobs 172, Dundee-Crown 174 : À West Dundee, Barrett Rennell a tiré 39 pour mener les Golden Eagles à une victoire FVC sur les Chargers à Randall Oaks.

Luke Johnson (43 ans), Braden Behrens (44 ans) et Zach Allen et Connor Schlueter (tous deux 45 ans) étaient les autres golfeurs marquants de Jacobs.

Jake Russell a mené DC avec un 41, Jared Russell a ajouté un 43 et Canden Schmeiser et Gavin Dougherty ont tous deux tiré 45s.

FOOTBALL GARÇONS

Huntley 2, Crête des Prairies 1 : À Crystal Lake, les Red Raiders (7-3-1, 3-0) ont obtenu des buts en deuxième mi-temps d’Isaac Jacobo et Hudson Nielsen pour battre les Wolves dans un match FVC.

Prairie Ridge menait 1-0 à la mi-temps. Jacobo a ensuite marqué à la 44e minute et Nielsen a marqué le but vainqueur à la 69e minute sur un penalty.

David Pawlak a joué la première mi-temps dans le but de Huntley avec deux arrêts, tandis qu’Ethan Robertson a réalisé trois arrêts en seconde mi-temps.

Marian Central 8, Académie Beacon 0 : À Woodstock, Luke Aragona, Nathan Iafiglola et Alex Trojanowski ont chacun marqué deux buts alors que les Hurricanes (8-2-1) battaient les Trailblazers dans un match hors conférence.

Sam Manaois et Tuker Moose ont marqué les deux autres buts de Marian. Manaois, Michael Sbarounis et Jacob Bonnet ont chacun récolté deux passes décisives, et Iafiglola et Trojanowski en ont récolté une.

Le gardien Dawson Yegge a réussi son sixième jeu blanc.

Crystal Lake Central 2, Cary-Grove 1 : À Crystal Lake, Aiden Andrews a marqué deux passes décisives d’Owen Kaiser alors que les Tigers (6-4-2, 1-0-1) battaient les Trojans (1-7, 0-3) dans un match FVC.

Andrews a marqué une fois en première mi-temps, puis a obtenu le vainqueur en bondissant de la tête dans un ballon sur le corner de Kaiser.

Joseph Gumecindo a réalisé neuf arrêts dans le but des Tigers, qui ont mis fin à un dérapage de quatre matchs avec la victoire.

Cole Waddell a marqué un but sans aide pour les chevaux de Troie. Logan Kemp a effectué deux arrêts dans le but pour CG

Richmond-Burton 7, Harvest Christian 0 : À Elgin, Sean Rockwell a marqué trois fois alors que les Rockets (7-9) battaient les Lions dans un match hors conférence.

Joe Kyes a ajouté deux buts, et Jack Meyer et Dalton Youngs en ont marqué chacun un. Kyes a ajouté deux passes, tandis que Rockwell, Meyer, Nate Larson et Josue Campos ont chacun obtenu une passe.

Piotr Chmeilowski a réalisé trois arrêts dans le but des Rockets.

VOLLEY FILLE

Huntley 2, Barrington 1 : À Barrington, les Red Raiders (10-0) ont disputé trois sets pour la première fois cette saison en battant les Fillies 25-15, 29-31, 25-19 dans un match hors conférence.

Maggie Duyos a récolté 30 passes décisives et huit récupérations pour les Raiders. Ally Panzloff a mené Huntley avec neuf attaques décisives, 16 récupérations et quatre as. Avary DeBlieck a ajouté huit attaques décisives et quatre blocs, Morgan Jones a réussi huit attaques décisives et Georgia Watson a réussi sept attaques décisives et trois blocs.

Dundee-Crown 2, Larkin 0 : À Carpentersville, Courtney Komperda a récolté neuf as et 12 passes alors que les Chargers battaient les Royals dans un match hors conférence 25-12, 25-4.

Kylie Hanson a ajouté six attaques décisives, cinq passes décisives et trois as. Audrey Prusko a réussi cinq attaques décisives et quatre as, et Rachel Piluski a obtenu cinq attaques décisives et deux as.

Woodstock Nord 2, Johnsburg 1 : À Johnsburg, le Thunder a perdu le premier set avant de se rallier pour une victoire de 22-25, 25-18, 25-20 sur les Skyhawks.

North (15-1, 3-1 KRC) était dirigée par Kylie Schulze avec 29 passes décisives, huit récupérations et quatre attaques décisives. Kaitlyn Wickersheim a mené l’attaque du Thunder avec 15 attaques décisives, tandis que Lexi Hansen a ajouté 13 attaques décisives, huit récupérations et un as.

Devynn Schulze a réussi 11 récupérations et sept as et Dani Hansen a réussi neuf attaques décisives.

Delaney Stern a enregistré 17 passes décisives et cinq récupérations pour les Skyhawks. Emmy Wizceb a fait cinq victimes et Kaylee Fouke et Sophie Person en ont chacune fait quatre.

Crystal Lake Sud 2, Belvidere 0 : À Crystal Lake, Gabby Wire a mené les Gators avec 10 attaques décisives et 12 récupérations lors de leur victoire hors conférence contre les Bucs 25-18, 25-23.

Emma Stowasser a contribué avec 24 passes décisives, Morgan Johnson a réussi cinq attaques décisives et Olivia Christopher a ajouté cinq attaques décisives et deux blocs. Kaitlyn Brandt a réussi trois as et sept récupérations.

Marengo 2, Woodstock 1 : À Marengo, Hallie Steponaitis a réussi 20 attaques décisives et 14 récupérations pour les Blue Streaks dans leur défaite du KRC contre les Indians 21-25, 25-19, 25-23.

Ella Wicker a enregistré 22 passes décisives et a réussi trois attaques décisives. Julie Laidig a ajouté six attaques décisives et Ella White a eu 17 récupérations.

Richmond-Burton 2, Harvard 0 : À Harvard, Alex Hopp a contribué avec 18 passes décisives alors que les Rockets (11-4, 4-0) ont battu les Hornets lors de leur match KRC 25-3, 25-20.

Elissa Furlan a mené RB avec 10 attaques décisives, Maggie Uhwat a réussi huit attaques décisives et quatre as, et Kaitlyn Lehecka a ajouté trois attaques décisives et deux as.

St. Charles Est 2, Prairie Ridge 0 : À Crystal Lake, Ashley Stiefer a réussi cinq blocs et deux attaques décisives pour les Wolves (8-8) lors de leur défaite hors conférence contre les Saints 25-22, 25-19.

Katya Flaugher a mené Prairie Ridge avec huit attaques décisives et quatre récupérations. Grace Jansen a obtenu huit passes décisives et Morgan Voight sept récupérations.

TENNIS FILLES

Woodstock 7, Marengo 0 : À Woodstock, Marta Fito (n ° 1), Amina Idris (n ° 2) et Isa Kozlow (n ° 3) ont balayé les simples pour les Blue Streaks lors de leur victoire du KRC sur les Indiens.

Alisha Virani et Ida Saeger (n ° 1), Renee Schleutermann et Sophia Mendez (n ° 2), Kristi Caspari et Elaiana Shoulders (n ° 3) et Natalie Morrow et Jessica Vorpahl (n ° 4) ont gagné en double pour les Streaks.

Crystal Lake Central 5, Crystal Lake Sud 2 : À Crystal Lake, Katie Hamill (n ° 1), Bella Lisle (n ° 2) et Emily Pinion (n ° 3) ont gagné en simple alors que les Tigers battaient les Gators dans un match FVC.

Maya Naughton et Maggie O’Connell (n° 2) et Sofia Weckerlin et Anyan Parikh (n° 3) ont remporté le double pour Central.

South a obtenu des victoires de Jaden Appelhans et Elena Cangelosi (n ° 1) et Aubrey Schuerich et Hannah Lee (n ° 4) en double.