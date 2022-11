Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 16 novembre 2022

Cary-Grove a maintenu Woodstock à trois points en seconde période alors que les Trojans ont remporté leur première victoire de la saison 42-13 mercredi au Burlington Central Thanksgiving Girls Basketball Tournament.

Malaina Kurth a marqué six de ses huit points en seconde période pour mener CG (1-1). Shea Behrens a marqué six points pour mener Woodstock.

Marengo 53, Belvidere Nord 18 : À Burlington, une attaque équilibrée a mené Marengo (1-1) à sa première victoire de la saison au Burlington Central Thanksgiving Tournament. Addie Johnson a marqué neuf points et Bella Frohling en a marqué huit pour les Indiens.

Alden-Hébron 47, Sud Beloit 38 : À Hébron, les Giants ont ouvert leur saison avec une victoire de la Northeastern Athletic Conference contre les Sobos. Jessica Webber a récolté 18 points sur six buts sur le terrain et 5 tirs sur 5 sur la ligne des lancers francs.

Evelyn Webber a ajouté 13 points et Rachael Freitag en a eu 10.

Prairie Ridge 37, Larkin 30 : À Burlington, Addison Meyer a marqué huit points pour mener les Wolves à leur première victoire de la saison. Grace Koeppen en a ajouté sept pour Prairie Ridge (1-1).

Rockford luthérien 49, Johnsburg 39 : À Johnsburg, Payton Toussaint a marqué 11 points, dont trois à 3 points pour mener les Skyhawks à leur propre tournoi de Thanksgiving. Sophie Person a ajouté 10 pour Johnsburg (1-1).

Crystal Lake Sud 40, Westlake Christian 32 : À Johnsburg, Nicole Molgado a récolté 15 points sur six buts sur le terrain pour mener les Gators à leur première victoire de la saison au tournoi de Thanksgiving de Johnsburg. Molgado a réussi 3 des 6 lancers francs.

Carly Gorman a récolté 10 points et Hanna Massie en a ajouté neuf pour South (1-1).

Marian Central 49, Auburn 43 : À Johnsburg, Madison Kenyon et Juliette Huff ont récolté 10 points chacune pour les Hurricanes, qui se sont améliorés à 2-0 au tournoi de Thanksgiving de Johnsburg. Kenyon a également réussi 17 rebonds, dont huit en attaque.

Ella Notaro a récolté neuf points et trois passes décisives, et Abbey Miner a réussi six interceptions pour Marian (2-0).

Dundee-Crown 46, Streamwood 12 : À Carpentersville, l’entraîneur de première année John Gonnella a remporté sa première victoire alors que les Chargers participaient au tournoi de DC Thanksgiving. Les Chargers n’ont accordé que cinq points en première mi-temps, blanchissant les Sabres au deuxième quart.

Burlington Central 45, DeKalb 31 : À Burlington, les Rockets ont ouvert un avantage de deux points à la mi-temps pour passer à 2-0 cette saison. Sam Origel a marqué 16 pour mener tous les marqueurs, et Page Erickson en a ajouté 15 pour Central.

Lac de Zurich 52, Hampshire 36 : Au lac de Zurich, dans le cadre du Doreen Zierer Turkey Tournament, les Whip-Purs sont tombés face aux Bears.

Oregon 53, Richmond-Burton 30 : À Oregon, les Hawks ont battu les Rockets lors du tournoi de Thanksgiving de l’Oregon.