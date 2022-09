Le volleyball féminin Dundee-Crown a riposté après avoir perdu son premier set à South Elgin mercredi pour gagner 22-25, 26-24, 25-23.

Les Chargers (9-3, 5-2 FVC) ont perdu 24-20 dans le deuxième set avant que Sydney Komperda ne serve six points consécutifs pour aider son équipe à revenir et à gagner.

Audrey Prusko a ouvert la voie avec 11 attaques décisives tandis que Rachael Piluski en a ajouté huit. Courtney Komperda a eu sept récupérations et Taylor Findlay en a ajouté six.

Mariste 2, Prairie Ridge 0 : Au Wheaton-Warrenville South Invite, les Wolves ont perdu leur premier match de poule 25-21, 25-16.

Prairie Ridge 2, Sandburg 1 : Au Wheaton-Warrenville South Invite, les Wolves se sont regroupés après avoir perdu leur premier set pour gagner 23-25, 25-17, 25-16.

Marengo 2, Johnsburg 1 : A Marengo, les Indians ont survécu pour remporter leur premier match KRC de la saison, 20-25, 25-23, 25-23.

Gianna Almeida a mené Marengo (9-8-1, 1-2 KRC) avec huit attaques décisives tandis que Madalyn Mardock et Sydney Andrews ont chacune ajouté sept attaques décisives. Mia Lulinski a réussi cinq attaques décisives, trois blocs et quatre as tandis que Michaela Almeida a ajouté quatre attaques décisives, deux blocs et neuf récupérations.

Woodstock 2, Harvard 0 : À Woodstock, les Blue Streaks (7-4-1, 1-2 KRC) ont infligé à leur rival du KRC leur troisième défaite consécutive.

Hallie Steponaitis de Woodstock a ouvert la voie avec 13 attaques décisives tandis qu’Ella Wicker a ajouté 10 attaques décisives. Allie O’Brien a terminé avec quatre attaques décisives tandis que Makayla Thomas et Kennedy Cordell ont chacune réussi trois attaques décisives.

Mindy Krasinski de Harvard (2-6, 0-3 KRC) a mené avec 12 passes décisives et six récupérations tandis qu’Asha Billstrand a ajouté sept attaques décisives et sept récupérations.

FOOTBALL GARÇONS

Marengo 6, Bryon 0 : À Marengo, Ryen Mirtl a marqué deux buts pour aider les Indiens à remporter leur match hors conférence.

Rayli Velasquez, Aydan Slavin, Tyler Bittenbender et Jacob McCarthy ont chacun ajouté un but.

GOLF GARÇONS

McHenry 178, Crystal Lake Sud 183 : Chez RedTail, les Gators ont tenu bon pour remporter leur duel FVC grâce à Tanner Polep, Bradin Amelio et Alex LaShelle, qui ont chacun ouvert la voie avec un 44.

Cole Patenaude a tiré un 46, Gavin Cueto a inscrit un 48, Vince Vohaskek a ajouté un 49 et Ryan Townsend a terminé à 52.

Nate Stewart de South a mené tous les buteurs avec un 37 tandis que Cam Miller a tiré un 44. Cooper LePage, Austin Laurie, Tim Popovits et Brennan Dittrich ont tous tiré dans les années 50 et Charlie Carnes a marqué dans les années 60.

Harvard 158, Marengo 183 : À Beaver Creek, Logan Garafol et Myles Brineks ont tous deux obtenu de faibles scores de 35 pour mener les Hornets à une victoire du KRC.

Connor Pedersen a terminé troisième avec un 42 tandis que Justin Lehmann et Adam Cooke ont chacun marqué un 46. Aaron Saucedo a terminé à 47.

Burlington Central 156, Crystal Lake Central 166 : À RedTail, Cam Sarallo a été le meilleur buteur au classement général pour aider les Rockets à remporter leur match FVC.

Ivan Larson et Luke Semyck ont ​​chacun terminé deuxième avec un 39 et Connor Rubin a terminé juste derrière avec un 40. Matthew Lemon (44), Matthew Kowalik (46) et Trent Patterson (48) ont complété les choses pour les Rockets.

Charlie Polash a ouvert la voie aux Tigers avec un 40 tandis que Jack Bice et Hayden Hoekstra ont chacun tiré un 41. Jake Kenefick (44), Carter Blum (45), Conor Naughton (47) et Rogan Reicher (48) ont tous terminé pour Central.

Coopérative Woodstock Nord 162, Richmond-Burton 171 : À Crystal Woods, le Thunder a tenu bon pour remporter son match KRC.

Frank Ferru était à égalité en tête de tous les marqueurs avec un 36 tandis que Brady Heeren a tiré un 40, Alex Treadway a terminé à 42 et Marc Cheng a obtenu un 44.

Jeff Lehn a mené les Rockets avec un 36.

GOLF FILLES

Prairie Ridge 196, Dundee-Crown 206 : À Bonnie Dundee, Jenna Albanese a égalé le meilleur score global de 45 pour mener les Wolves devant les Chargers.

Abby Kay a tiré un 47 et Grace Mertel a ajouté un 48 tandis qu’Ella Giffin et Heather Mead ont toutes deux marqué un 56.

Megan Laas a mené les Chargers avec un 45 tandis que Sophie Morawski, Katie Mensching et Sabrina Barrett ont chacune tiré dans les années 50.

Hampshire 203, Huntley 210 : À Randall Oaks, les Whip-Purs ont tenu bon pour remporter leur match FVC grâce à une solide performance de Kaylee Seo, qui a mené l’équipe avec un 47.

Lily Farnam a terminé deuxième avec un 51 tandis que Maddie Franz a terminé juste derrière avec un 52. Jaina Farnam (53), Lorna Bachta (56), Madison Bilek (60) et Reagan Green (69) ont tous emboîté le pas pour le Hampshire.

Aubrey Dingbaum a ouvert la voie aux Red Raiders avec un 47 tandis que Maddie Sloan a inscrit un 49. Sammi Campanelli (55) a terminé troisième tandis qu’Annie Garrard et Kylie Szymczak ont ​​chacune marqué un 59. Taryn Rainey a terminé avec un 64.

Marengo 191, Harvard 250 : À Beaver Creek, Emma Leucht a été la meilleure marqueuse au classement général pour mener les Indians à une victoire en KRC.

Cadence Leucht a terminé deuxième à 46 ans tandis qu’Aubrie Ettner, Alexa Calbow et Gabby Gieseke ont marqué des points dans les années 50.

Aaralynn Schneider a ouvert la voie aux Hornets avec un score de 45.

TENNIS FILLES

Grayslake Central 5, Crystal Lake Central 2 : À Grayslake, les Tigers ont perdu leur duel hors conférence.

Le duo de double n ° 1 de South Maggie Naughton et Katie Hamill a gagné 6-1, 6-1 contre Kate Wondrasek et Madison Hoffmann tandis que l’équipe de double n ° 3 de Maya Naughton et Anya Parikh a battu Emma Christy et Paulina Pukel 6-3, 6 -1.

Cary Grove 7, Wauconda 0 : À Fox Lake, les Troyens ont balayé chaque match pour remporter leur duel hors conférence.

La joueuse n ° 1 en simple Annabella Gaffaney a gagné 6-1, 6-3, la n ° 2 Addie Lee a gagné 6-1, 6-0, tandis que la n ° 3 Chloe Warner l’a emporté 6-1, 6-1.

L’équipe de double n ° 1 Becca Weaver et Alaina Joseph ont remporté leur match 6-1, 6-1, la n ° 2 Maggie Groos et Katelyn O’Malley ont gagné 6-0, 6-0, la n ° 3 Teagan Bowers et Madison Strike l’ont emporté 6 -1, 6-1 et l’équipe n ° 4 Aubrey Lonergan et Erin Galfano ont gagné 6-2, 6-2.

NATATION FILLES

McHenry 95, coopérative Jacobs 70 : À McHenry, les Warriors ont remporté huit épreuves pour remporter leur duel FVC.

Abi Anderson a remporté le 200 verges style libre avec un temps de 2 minutes 16,43 secondes tandis que Reilly Byron a remporté le 200 QNI en 2:18,70 et le 100 brasse en 1:10,21. Emma Blanken a remporté le 100 m papillon (1:04.96), Andrea Avila a remporté le 100 m libre (59.70), Victoria Sadowski a remporté le 500 m libre (5:51.75).

L’équipe de relais libre Warrior 200 de Byron, Jenna Harris, Jaycie Finch et Anderson a gagné avec son temps de 1: 53,59 tandis que l’équipe de relais libre McHenry 400 de Sadowski, Anderson, Avila et Blanken a remporté l’épreuve à 4: 05,65.

Carly Pierzchalski de Jacobs a remporté le 50 m libre (27,91), Katelyn Mumper a remporté le 100 m dos (1: 05,36) et l’équipe de relais 200 m quatre nages de Mumper, Kaitlyn Tomaszeski, Pierzchalski et Lauren Kraft a gagné à 2: 02,80.

Cary-Grove 107, coopérative Woodstock Nord 48 : À Woodstock, les Troyens ont remporté 10 épreuves pour remporter leur duel hors conférence.

Avery Ochwat a remporté le 200 IM avec un temps de 2: 44,67, Kelsey Harmsen a remporté le 50 libre à 28,11 et le 100 retour à 1: 09,23. Kasandra Gruen a remporté le 100 papillon (1:07.67), Delaney Lentz a remporté le 100 libre (59.34) et le 100 brasse (1:15.79) et Ella Brown a remporté le 500 libre (6:12.34).

Le relais libre Trojans 400 a gagné en 4:14.03, le relais 200 libre a remporté l’épreuve en 1:51.97 et le relais 200 quatre nages a gagné en 2:08.88.

Addison Walker de Woodstock North a pris le 200 libre avec un temps de 2:21.12.