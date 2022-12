Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 14 décembre

Le junior Marengo Justin Fluger est devenu le premier quilleur masculin de l’histoire de l’école à enregistrer un match parfait lors d’une victoire de 3 367-3 155 contre la coopérative de Woodstock mercredi à Kingston Lanes à Woodstock.

Fluger a lancé des jeux de 212, 300 et 202 pour une série de 714 en tête du match. Une seule autre fille quilleur de l’école a eu une partie parfaite.

Félicitations à Justin Fluger pour son 300 match. Première dans l’histoire de l’école pour le programme des garçons. Deuxième dans l’histoire de l’école. Bon travail. pic.twitter.com/sOs0aMZ875 — Marengo Athlétisme (@MarengoHSsports) 14 décembre 2022

Aaron Schroeder et Marcus Ray ont chacun ajouté 553 séries pour les Indians. La coopérative de Woodstock était dirigée par Brady Caldwell (563) et Zach Cynowa (561).

Johnsburg 2 723, Harvard 2 715 : Au J’s Lanes à Harvard, Aiden Schwichow a affiché la meilleure série (550) et le meilleur match (217) pour les Skyhawks lors d’une victoire contre les Hornets. Landon Banaszynski avait une série 474.

Harvard était dirigé par Gael Roman avec une série 554, dont une 201. Logan Garafol avait une série 499.

Huntley 2 922, Grayslake Nord, 2 812 : À Fair Haven Lanes à Mundelein, les Red Raiders ont remporté une victoire sur les Knights.

QUILLES DE FILLES

Marengo 2 738, coopérative Woodstock 2 611 : À Kingston Lanes à Woodstock, Grace Wzientek a réalisé une série de 671 dans la victoire des Indiens contre les Streaks. Wzientek a eu des matchs de 217, 186 et 268.

Josephine Christiansen a ajouté une série 505 pour Marengo. Norah Mungle de la coopérative Woodstock avait un 525.

Harvard 1 734, Johnsburg 1 730 : À J’s Lanes à Harvard, Macie Norgard a eu une série de 393 pour mener les Hornets devant les Skyhawks par quatre quilles. Emma Rung a mené Johnsburg avec un 391.

BASKET GARÇONS

Huntley 51, McHenry 34 : Chez McHenry, Noah Only avait 19 points et cinq 3 points pour les Raiders dans une victoire FVC contre les Warriors. Ty Goodrich a ajouté 14 points et Ian Ravagnie en a récolté 12 pour Huntley (8-2, 5-0 FVC).

Marko Visnjevac avait neuf points pour mener McHenry (6-5, 1-4).

Crystal Lake Sud 50, Cary-Grove 36 : À Crystal Lake, Zach Peltz (12 points, deux 3) et Brady Schroeder (11 points) ont mené les Gators (9-1, 5-0) dans leur victoire FVC contre les Trojans (3-6, 2-3).

Jake Hornok avait neuf points et deux 3 pour CG.

Hampshire 69, Crystal Lake Central 40 : Au Hampshire, 12 joueurs ont marqué pour les Whip-Purs lors de leur victoire FVC contre les Tigers. Bailey Woods a récolté neuf points pour Hampshire (6-3, 3-2), et Keyshaun Davis, Aman Adeshina et Sam Ptak ont ​​marqué huit points chacun.

Jake Terlecki avait 14 points pour mener tous les marqueurs de Central (0-10, 0-5).

Burlington Central 65, Jacobs 38 : À Algonquin, les Rockets (6-2, 4-1) ont battu les Golden Eagles (2-8, 1-4) dans leur match FVC.

Alden-Hébron 50, Hiawatha 34 : À Hébron, les Giants (4-4) ont remporté une victoire hors conférence contre les Hawks.

BASKET FILLES

Marian Central 60, Harvest Christian 33 : À Woodstock, les Hurricanes ont remporté leur 10e victoire de la saison. Madison Kenyon a marqué 20 points pour mener Marian Central (10-3).

Michaela Johnson a récolté 11 points.

Alden-Hébron 40, Hiawatha 24 : À Hébron, Jessica Webber a marqué 21 points et frappé deux 3 pour les Giants lors d’une victoire hors conférence pour AH (6-5).

Woodstock Nord 55, Gênes-Kingston 30 : À Woodstock, le Thunder (6-4) a remporté une victoire hors conférence contre les Cogs. Gracie Zankle a mené North avec 22 points, suivie d’Addi Rishling avec 10 points et Addy Crabill avec neuf.

LUTTE

Triangulaire de Johnsburg : À Johnsburg, Richmond-Burton a remporté les deux duels contre Johnsburg 48-31 et Grayslake North 54-21.

Kristian Gersch (113 livres), Clay Madula (120), Emmett Nelson (126), Brody Rudkin (145) et Alex Reyna (182) sont tous allés 2-0 pour les Rockets.

Triangulaire de Byron : À Byron, Marengo est allé 2-0 avec des victoires contre Byron 42-36 et Durand-Pecatonica co-op 66-12.

NATATION GARÇONS

Inviter Saint-Viateur : À Arlington Heights, Huntley a remporté les trois relais et a terminé premier au classement général.