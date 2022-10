Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mercredi 12 octobre

L’équipe de volleyball de Woodstock North a décroché une part de son troisième titre consécutif de la Conférence de la rivière Kishwaukee mercredi avec une victoire de 25-20, 25-22 contre Johnsburg à Woodstock.

Le Thunder (23-5, 8-1 KRC) s’est mis en position de remporter le titre avec une victoire sur Richmond-Burton mardi. Ils peuvent remporter le KRC en remportant leur dernier match contre Woodstock le 19 octobre.

Katie Wickersheim a mené North avec 11 attaques décisives, 12 récupérations et un as, Kyle Schulze a récolté 24 passes décisives, huit récupérations, trois attaques décisives et un as, et Devynn Schulze a récolté 13 récupérations. Lexi Hansen a réussi huit attaques décisives, Dani Hansen a réussi quatre attaques décisives et Clara Klasek et Daniela Miranda (deux blocs) ont chacune réussi deux attaques décisives.

L’entraîneur du Thunder, Eric Schulze, a déclaré qu’Emma Berner (neuf récupérations, un as) et Kim Cunningham étaient solides défensivement et sur la ligne de service.

Delaney Stern a récolté 15 passes décisives et 13 récupérations pour Johnsburg (19-9, 4-5), Juliana Cashmore a réussi quatre attaques décisives et quatre contres, et Emmy Wizceb a réussi six attaques décisives et trois contres.

Richmond-Burton 2, Harvard 1 : À Richmond, les Rockets ont abandonné le premier set mais sont revenus pour battre les Hornets 22-25, 25-22, 25-10 pour rester dans la course au championnat KRC.

Avec un match restant, RB (17-9, 7-2) peut encore gagner une part du titre de conférence avec une victoire sur Johnsburg et une défaite de Woodstock North contre Woodstock.

Elissa Furlan a eu neuf attaques décisives pour RB, Maggie Uhwat a eu quatre attaques décisives et trois as, et Faith Holian a eu six attaques décisives et deux as. Alex Hopp a récolté 16 passes décisives et Madi Havlicek a ajouté trois attaques décisives et trois as.

Harvard a chuté à 5-16, 0-9.

Marian Central 2, Beacon Académie 0 : À Evanston, Ella Conlon a réussi huit attaques décisives et deux as pour les Hurricanes dans une victoire de 25-6, 25-7 contre les Trailblazers.

Alex Rewiako a récolté 10 passes décisives et un as pour Marian (13-13-4), et Maggie Schneider et Danielle Lipnisky ont réussi quatre attaques chacune.

Woodstock 2, Marengo 0 : À Woodstock, les Blue Streaks (12-9-1, 4-5) ont battu les Indiens 25-19, 25-18 dans leur match KRC.

Marengo est tombé à 16-11-2, 4-5.

le résultat de mardi

Marengo 2, Johnsburg 1 : À Johnsburg, Addie Johnson a servi trois as consécutifs pour sceller une victoire de 25-23, 21-25, 25-22 pour les Indiens dans leur match KRC. Johnson a récolté 20 passes décisives, deux attaques décisives et quatre as.

Michaela Almeida a réussi huit attaques décisives, trois blocs, huit récupérations et un as pour Marengo, Gianna Almeida a obtenu cinq attaques décisives, trois blocs, 12 récupérations et un as, et Mia Lulinski a réussi sept attaques décisives et quatre blocs.

FOOTBALL GARÇONS

Johnsburg 4, Marengo 1 : À Woodstock, les Skyhawks, têtes de série n ° 5, ont marqué quatre buts sans réponse après avoir pris du retard 1-0 à la 15e minute pour battre les Indiens, têtes de série n ° 4, lors de leur demi-finale de classe 1A Marian Central Regional.

Johnsburg avance pour affronter Marian Central, tête de série n ° 2, lors de la finale régionale à 13 h samedi.

Kyle Patterson avait le but égalisateur trois minutes avant la mi-temps, et Jacob Calhoun a marqué 15 minutes après le début de la seconde période pour donner définitivement l’avantage aux Skyhawks. Aiden Schwichow a marqué les deux derniers buts.

Schwichow, Armando Garcia et Patterson ont chacun obtenu des passes décisives dans la victoire.

Harvard 1, Wauconda 0 : À Harvard, le but de David Aquino en première mi-temps a défendu les Hornets lors d’une victoire sans conférence contre les Bulldogs.

Pedro Quintero a effectué quatre arrêts dans le jeu blanc.