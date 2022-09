Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mardi 6 septembre

Jolene Cashmore de Johnsburg a remporté la victoire par près de 2 1/2 minutes lors de la rencontre d’avant-première de cross-country de la Kishwaukee River Conference mardi à Marengo.

Les Skyhawks ont remporté le titre par équipe des filles avec 38 points, plaçant leurs quatre meilleures coureuses dans les sept premières places.

Cashmore a gagné en 10: 06,26 et Lily Novelle de Woodstock a terminé deuxième en 21: 32,10. Elizabeth Smith de Johnsburg, Hannah Pittman de Woodstock North, Alexia Spatz de Richmond-Burton et Ava Jablonski et Ellie Bauer de Johnsburg ont complété les places suivantes.

Cashmore a commencé la saison avec une quatrième place au McHenry County Meet, puis a pris la cinquième place samedi au Crystal Lake South Rich Eschman Invitational.

Woodstock a pris la deuxième place avec 47 points.

Quadrangulaire FVC à McHenry : Hadley Ferrero de Crystal Lake Central a terminé premier et Annie Ferrero a terminé troisième alors que les Tigers ont terminé 3-0 dans les courses de conférence à McHenry Township Park.

Les Tigers avaient également Emma Macke en cinquième et Gwyneth Brickey en septième.

McHenry, qui avait une fiche de 2-1, avait Danielle Jensen deuxième et Skyler Balzer quatrième. Abby Burke a mené Burlington Central à la sixième place et Mya Lenz de Dundee-Crown a terminé 11e pour mener son équipe.

CROSS-COUNTRY GARÇONS

Rencontre d’avant-première du KRC : À Marengo, le champion en titre du KRC Woodstock a pris sept des huit premières places pour un score d’équipe parfait (15) pour remporter la compétition.

Les jumeaux Ishan et Aryal Patel ont terminé 1-2, suivis de Jackson Batt de Johnsburg, qui n’avait pas d’équipe complète, donnant ainsi aux Blue Streaks les sept premières places au classement par équipe.

Jakob Crown de Woodstock, Dylan Hanson, Thomas Sieck, Charlie Baker et Cohen Shutt ont terminé aux huit premières places.

Woodstock North a terminé deuxième avec 62 points.

Quadrangulaire FVC à McHenry : Crystal Lake Central est allé 3-0 lors de la rencontre de conférence à McHenry Township Par,k avec Karson Hollander en tête en première place.

Hollander a terminé en 16:01.75, suivi de Ryan Kries de Burlington Central. Jackson Hopkins (troisième), Aiden Shulfer (cinquième), Brady Sterzik (septième) et Nate Peyer (huitième) de Crystal Lake Central ont complété les coureurs des Tigres.

Doug Martin de McHenry a terminé quatrième et Nick Schmitz a terminé neuvième. Dundee-Crown était mené par Tim Navarro en 14e. Burlington Central était 2-1 et McHenry était 1-2.

GOLF GARÇONS

Prairie Ridge 160, Cary Grove 166 : À Lakewood, Charlie Pettrone a tiré 37 pour mener les Wolves devant les Trojans dans un affrontement d’équipes de golf FVC masculines auparavant invaincues au Turnberry Country Club.

Daniel Saville et Justin Lee ont tiré 40, et Thomas Trax a ajouté un 43 pour les Wolves (6-0 FVC).

Maddux Tarasevich a tiré un 37 pour diriger le CG. Erik Pietrzyk et Joey Boldt ont tiré 42, et Ben Johnson un 45.

Harvard 178, Marengo 193 : À Marengo Ridge, Logan Garafol a tiré 39 pour mener les Hornets devant les Indiens dans leur match KRC.

Myles Brincks et Aaron Saucedo ont ajouté 45 points pour Harvard, et Justin Lehmann en a eu 49.

Andrew Johnson (46), Riley Weiss (47) et Sean Ettner (48) ont mené Marengo.

GOLF FILLES

Marengo 216, Harvard 269 : À Marengo Ridge, Cadence Leucht a tiré un 49 et Emma Leucht a tiré un 50 pour mener les Indiens devant les Hornets lors de leur match KRC.

Aaralynn Schneider a mené les Hornets avec un 49.

Johnsburg 206, Richmond-Burton 278 : À Bull Valley, RIley Klotz a mené les Skyhawks avec un 40 dans leur victoire du KRC contre les Rockets à Boone Creek.

Lana Bowers et Annie Moss ont ajouté 55 points et Elle Konrad en a obtenu 56.

Meadow Rosendal a mené RB avec un 64.

FOOTBALL GARÇONS

Harvard 4, Woodstock 1 : À Woodstock, Gabino Esquivel a marqué deux fois alors que les Hornets battaient les Blue Streaks en action KRC.

Harvard a marqué trois buts en seconde période pour ranger le match. Emanuel Amezcua de Woodstock a égalé le score en fin de première mi-temps sur un coup de pied direct. Esquivel a marqué la passe décisive de David Aquino en première mi-temps. Jesus Aquino a ensuite marqué la passe décisive de David Aquino en seconde période. Esquivel a marqué sur un coup franc, puis David Aquino a marqué sur la passe décisive de Martin Quintero.

Le gardien de Harvard, Andres Hernandez, a réalisé deux arrêts.

Johnsburg 2, Richmond-Burton 1 : À Richmond, Armando Garcia des Skyhawks a aidé sur un but en première mi-temps, puis a marqué sur un corner en seconde période alors que Johnsburg battait les Rockets dans un match du KRC.

Kyle Jesuit a marqué trois minutes après le début du match pour les Skyhawks (4-1-1, 3-0 KRC). RB a égalisé le score 12 minutes plus tard.

Avec 15 minutes restantes, Garcia a obtenu le vainqueur du match.

Mundelein 4, Dundee-Crown 2 : À Mundelein, les Chargers (4-4-1) ont marqué deux buts en seconde période, mais ont échoué face aux Mustangs.

Miguel Pena a marqué sur un penalty pour le premier but de D-C, puis Alex Martinez a marqué une passe décisive de Sebastian Sanchez.

Le gardien du DC, David Schmiech, a réalisé cinq arrêts en première mi-temps; Christopher Gerardo en a inscrit six en deuxième.

Lac de Zurich 5, Cary-Grove 2 : À Cary, Cooper Motz et Cole Waddell ont marqué en première mi-temps pour les Trojans lors de leur défaite sans conférence contre les Bears.

Le lac de Zurich a ouvert un match nul avec trois buts en seconde période.

Landon Nawracaj et Ian Frangiamore ont obtenu des passes décisives pour CG. Logan Kemp a réalisé six arrêts dans le but.

Huntley 1, Libertyville 0 : À Libertyville, Isaac Jacobo a marqué la passe décisive d’Ansel Dias à la 75e minute alors que les Red Raiders (5-1-2) battaient les Wildcats lors de leur match hors conférence.

Ethan Robertson a réussi trois arrêts dans le but pour Huntley.

VOLLEY-BALL

Dundee-Crown 2, Crystal Lake Central 0 : À Crystal Lake, les Chargers ont obtenu sept attaques décisives et trois as d’Audrey Prusko lors de leur victoire FVC sur les Tigers 25-20, 25-22.

Courtney Komparda a récolté neuf passes décisives et six récupérations pour DC. Sydney Komparda a eu neuf récupérations. Kylie Hanson a ajouté six attaques décisives et huit passes décisives, tandis que Maddie Muhvic a réussi quatre attaques décisives et deux blocs.

Gabby Anderson a mené les Tigers avec 15 passes décisives et six récupérations. Mykaela Wallen a réussi six attaques décisives et sept récupérations, Siena Smiejek a ajouté cinq attaques décisives et deux blocs, et Mia Ginter a réalisé 17 récupérations.

Huntley 2, Jacobs 0 : À Huntley, les Red Raiders (5-0, 5-0) ont obtenu 25 passes décisives de Maggie Duyos lors de leur victoire 25-16, 25-11 FVC contre les Golden Eagles.

Ally Panzloff a mené Huntley avec 11 attaques décisives, tandis que Morgan Jones en a ajouté six et Georgia Watson cinq.

Panzloff et Avary DeBlieck avaient chacun quatre blocs. Panzloff a également eu neuf récupérations, tandis que Luma Acevedo a mené les Raiders avec 12 récupérations.

Watson avait quatre as.

Jacobs (3-7, 1-4) a été menée par Bella Van de Burgt avec trois attaques décisives et 13 récupérations. Ali Pierre a réussi deux attaques décisives et trois blocs, Gracie Breeze a ajouté 15 récupérations et Aurora Rodella a obtenu cinq passes décisives.

Prairie Ridge 2, Cary-Grove 0 : À Crystal Lake, Katya Flaugher et Brielle Schulze ont chacune réussi 10 attaques décisives alors que les Wolves (3-3, 3-2) ont battu les Trojans 25-20, 25-14 dans leur match FVC.

Grace Jansen a récolté 13 passes décisives, sept récupérations et deux attaques décisives pour les Wolves. Maya Bresemann a contribué quatre as et quatre récupérations.

Burlington Central 2, Crystal Lake Sud 0 : À Crystal Lake, Brooke Hoffman a mené les Rockets (3-3, 2-3) avec six attaques décisives lors de leur victoire FVC sur les Gators 25-13, 25-22.

Peyton Strout a réussi trois attaques décisives et trois blocs, Rachel Burton a réussi quatre attaques décisives par bloc et un as, et Sarah Jack a mené les Rockets avec huit passes décisives. Ashley Arceo a récolté sept passes décisives et cinq as.

Gabby Wire a mené les Gators avec 10 attaques décisives, deux as et cinq récupérations. Kaitlyn Brandt a eu neuf récupérations et Kendall Brandt a ajouté deux attaques décisives.

Rockford Christian 2, Marian Central 1 : À Woodstock, Kaitlyn Mullen a récolté 20 passes décisives et Hadley Rogge 11 attaques décisives alors que les Hurricanes sont tombés face aux Royal Lions 25-19, 19-25, 28-26 lors de leur match hors conférence.

Mullen a ajouté sept récupérations, un bloc et un as. Ella Conlon a réussi six attaques décisives, trois blocs et deux as, et Jordan Orlos a obtenu trois attaques décisives et six blocs.

Woodstock Nord 2, Rockford luthérien 0 : À Rockford, Kylie Schulze a mené le Thunder avec 17 passes décisives dans une victoire sans conférence contre les Crusaders 25-20, 25-21.

Schulze a également réussi 12 récupérations, quatre attaques décisives, un as et un bloc. Katie Wickersheim a mené North avec neuf attaques décisives, 11 récupérations et trois as.

Lexi Hansen a ajouté six attaques décisives et Devynn Schulze 10 récupérations.

TENNIS FILLES

Huntley 7, McHenry 0 : À Huntley, Ella Doughty (n ° 1), Ari Patel (n ° 2) et Kacie Scerbicke (n ° 3) ont gagné en simple alors que les Red Raiders ont balayé leur match FVC contre les Warriors.

Elaina Hibbeler et Kate Burkey (n°1), Carlie Weishaar et Delaney Stock (n°2), Shea Nagle et Nora Stevenson (n°3) et Ellie Pauwels et Ashley Phommasack (n°4) ont gagné en double.

Cary-Grove 6, Crystal Lake Sud 1 : À Cary, Annabella Gaffaney (n ° 1), Addie Lee (n ° 2) et Teagan Bowers (n ° 3) ont gagné en simple alors que les Trojans battaient les Gators en FVC.

Maggie Groos et Katelyn O’Malley (n ° 2), Chloe Warner et Madison Strike (n ° 3) et Aubrey Lonegran et Erin Galfano (n ° 4) ont gagné en double pour CG.

La seule victoire des Gators est venue de Jaden Appelhans et Elena Cangelosi en double n ° 1.