Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mardi 6 décembre

Le garde de Woodstock North Cesar Ortiz a marqué 15 points au premier quart pour sortir rapidement le Thunder en route vers une victoire de 61-36 lors d’un match de basket-ball masculin hors conférence à Genoa-Kingston mardi.

Ortiz a frappé deux 3 points au premier quart et le Thunder a construit une avance de 40-28 à la mi-temps. North a ouvert le match avec un avantage de 17-3 au troisième quart.

Isaac Salas a marqué neuf points pour le Thunder, frappant deux 3 en première mi-temps.

Richmond-Burton 68, Round Lake 64 (OT): À Richmond, Ryan Wisniewski a mené les Rockets avec 17 points alors qu’ils battaient les Panthers dans un match hors conférence.

Wisniewski a marqué le seul panier de R-B en prolongation. Les Rockets ont obtenu leurs quatre autres points aux lancers francs.

Maddox Meyer a inscrit 12 points avec trois 3. Luke Robinson et Ryan Saranzak ont ​​chacun marqué 11 pour RB.

Sycomore 50, Woodstock 44 : À Sycamore, Spencer Cullum a mené les Blue Streaks avec 15 points dans leur défaite sans conférence contre les Spartans.

Woodstock a riposté après avoir fait face à un gros déficit en première mi-temps, mais a échoué. Aiden Johnson a marqué 14 points et Jackson Lyons en a ajouté six.

Christian Liberty 61, Alden-Hébron 39 : À Hébron, Parker Elswick a marqué 15 buts et Nolan Vanderstappen en a ajouté 12 alors que les Giants sont tombés face aux Chargers.

BASKET FILLES

Huntley 59, Cary Grove 46 : À Huntley, Sammi Campanelli a inscrit 19 points, dont deux 3, alors que les Red Raiders (7-1, 3-0) battaient les Trojans en FVC.

Anna Campanelli a ajouté 15 points avec trois 3.

Sam Skerl de C-G a marqué 13 points et a frappé une paire de 3. Kennedy Manning a ajouté huit points.

Burlington Central 46, Crystal Lake Central 16 : À Crystal Lake, Page Erickson a marqué 17 points et attrapé trois vols alors que les Rockets battaient les Tigers épuisés dans leur match FVC.

Il manquait à Crystal Lake Central la meilleure buteuse Katie Hamill, ainsi que Katie Barth et Katie Svigelj malades.

Paige Greenhagel a eu sept rebonds et trois blocs pour les Rockets et Emersyn Fry a marqué cinq points et sept rebonds.

Hampshire 48 Dundee-Crown 25 : À Carpentersville, Ashley Herzing a lancé 15 pionts avec trois 3 pour mener les Whip-Purs devant les Chargers dans un match FVC.

Chloe Van Horn a marqué neuf points et Kaitlyn Milison en a ajouté huit pour les Whips.

Monica Sierzputowski a mené les Chargers avec huit points.

McHenry 32, Jacobs 18 : À Algonquin, Maddi Friedle a mené les Warriors avec 13 points dans leur victoire FVC contre les Golden Eagles.

Reese Kominoski a marqué six points pour McHenry.

Alden-Hébron 43, Christian Liberty 22 : À Hébron, Jessica Webber a mené les Giants (4-4) avec 20 points dans leur victoire de la Northeastern Athletic Conference contre les Chargers.

Evelyn Heber a ajouté 10 points et Rachael Freitag en a marqué neuf.

LUTTE

Triangulaire de Woodstock : L’hôte Blue Streaks a remporté des victoires sur Harvard (36-33) et Durand-Pecatonica (51-18).

Daniel Bychowski a remporté une victoire à 120 livres et à 126. Zachary Canaday (170) et Steven Colvin (195) ont tous deux remporté deux victoires.

Andrew Ryan (220) et Tyler Moon (285) ont chacun remporté une victoire contre Durand-Pecatonica.

QUILLES DE FILLES

Lac rond 2593, McHenry 2487 : À Round Lake, Emily Carpenter a lancé une série de 631 avec des matchs de 222 et 218 dans la défaite des Warriors contre les Panthers.

Brianna May a ajouté une série 508 pour McHenry avec des parties de 181 et 180.

Marengo 2 440, Harvard 2 228 : À Harvard, Grace Wzientek a lancé une série de 459 avec un match de 172 pour mener les Indiens devant les Hornets.

Gabriella Magrini avait un 426 pour Marengo.

Macie Norgard a mené les Hornets avec un 409 et Yorky Mercado a ajouté un 406.

QUILLES DE GARÇONS

Johnsburg 3 178, coopérative Woodstock 2 651 : À Johnsburg, Aiden Schwichow a lancé une série 706 pour mener les Skyhawks sur les Blue Streaks.

Schwichow a eu des matchs de 255, 235 et 216. Drake Nethaway a ajouté une série de 650 avec trois matchs de plus de 200 et Landon Banaszynski a eu une série de 631 avec un match de 275.

Will Resse a mené Woodstock avec une série de 594 et des matchs de 214 et 204. Zach Cynowa a eu un match de 539 et un match de 193 pour les Streaks.

Marengo 2 879, Harvard 2 511 : À Harvard, Aaron Schroeder avait une série de 549 pour mener les Indiens devant les Hornets.

Schroeder a eu un jeu élevé de 217. Hunter Pankow a obtenu un 526 et Justin Fluger a eu un 520, avec un jeu élevé de 201.

Gael Roman a mené Harvard avec une série de 493, Dominick Santiago a ajouté un 448 et Kon Wanland avait un 445.