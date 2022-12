Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mardi 27 décembre

Zach Bauer de Cary-Grove a récolté 22 points pour mener les Trojans devant Johnsburg lors de leur premier match à la Jacobs’ Hinkle Holiday Classic mardi à Algonquin.

Jake Hornok a frappé deux 3 points et a marqué 12 en première mi-temps pour CG (4-9). Il a terminé avec 16 points et Reece Ihenacho en a ajouté 10.

Dylan Schmidt et Ben Person ont chacun marqué 14 points et obtenu deux 3 pour les Skyhawks (3-8).

Crystal Lake Sud 61, Grant 35 : À Algonquin, Cooper LePage a marqué 21 points alors que les Gators (10-3) ont battu les Bulldogs au premier tour de la Hinkle Holiday Classic de Jacobs.

Nolan Gorken a marqué 10 points et frappé deux 3. Cam Miller a ajouté huit points pour South.

Grayslake Central 45, Jacobs 35 : À Algonquin, Jake Gibson a inscrit 14 points alors que les Rams (11-1) ont vaincu les Golden Eagles (3-10) pour leur 11e victoire consécutive. Kai Taylor en a ajouté 12 pour Central.

Brett Schlicker a frappé quatre 3 pour mener Jacobs avec 12 points. Amari Owens a ajouté neuf points.

Hampshire 45, Saint-Viateur 33 : Au Wheeling Hardwood Classic, Sam Ptak avait 12 points pour mener les Whip-Purs devant les Lions lors de leur match de premier tour.

Le Hampshire avance pour affronter Libertyville – un vainqueur 72-44 contre Maine West – à 15h45 mercredi.

Huntley 61, Belvidere Nord 36 : Au Chuck Dayton Holiday Classic de DeKalb, Ian Ravagnie a récolté 16 points et six rebonds pour les Red Raiders (10-2) lors d’une victoire au premier tour contre les Blue Thunder.

Ethan Blackmore avait 11 points pour Huntley, et Lucas Crosby et Omare Segurra avaient neuf points chacun. Les Raiders affronteront Lincoln-Way West à 18 h mercredi.

Phillips 75, McHenry 48 : Au Chuck Dayton Holiday Classic de DeKalb, Marko Visnjevac a réussi un double-double avec 20 points et 12 rebonds pour les Warriors dans une défaite contre les Wildcats. Zack Maness a récolté 11 points et trois 3 pour McHenry (6-8).

McHenry affrontera Marshall dans un match de consolation mercredi à 10h30.

Genève 57, Dundee-Crown 30 : Au Chuck Dayton Holiday Classic de DeKalb, Tyler DiSilvio a récolté sept points pour les Chargers (3-7) lors de leur défaite au premier tour contre les Vikings.

Dundee-Crown rencontre Ogden à 13h30 mercredi dans un match de consolation.

Wauconda 74, Woodstock Nord 64 : Au EC Nichols Holiday Classic à Marengo, le Thunder est tombé aux mains des Bulldogs dans leur match de consolation. Cesar Ortiz avait 21 points pour mener North (4-7) et Isaac Salas en a ajouté 13.

Braeden Carlsen avait 25 points pour Wauconda pour mener tous les marqueurs.

Woodstock Nord 63, Gênes-Kingston 42 : Au EC Nichols Holiday Classic à Marengo, le Thunder (5-7) a rebondi avec une victoire lors du deuxième match de la journée avec Ortiz marquant 16 points.

Gabe Filetti a ajouté 10 points pour North.

Freeport 63, Richmond-Burton 36 : Au EC Nichols Holiday Classic, les Rockets (1-9) ont perdu contre les Pretzels dans un match de consolation.

Crystal Lake Central 68, Marengo 32 : Lors de l’EC Nichols Classic, les Tigers ont dominé les Indiens lors de leur match de quart de finale.

Riley Weiss a récolté 11 points, quatre rebonds et trois interceptions pour Marengo. Derek Bibbings a ajouté huit points.

Rochelle 82, Marengo 57 : Lors de l’EC Nichols Classic, les Indiens sont tombés face aux Hubs dans leur match de consolation. Bibbings a eu un sommet d’équipe de 20 points et a réussi 6 des 8 tirs à 3 points, ajoutant également six rebonds.

Weiss (trois interceptions) et Michael Kirchoff (cinq rebonds, trois interceptions) avaient chacun 10 points pour Marengo.

North Boone 56, Alden-Hébron 37 : Au tournoi de Noël de North Boone à Poplar Grove, Justin Gritmacker a mené le score avec 15 dans la défaite des Giants contre les Vikings.

Parker Elswick a ajouté neuf points pour AH.

Durand 47 ans, Havard 36 : Au tournoi de Noël de North Boone, les Hornets ont perdu contre les Bulldogs.

BASKET FILLES

Marian Central 50, Belvidere Nord 40 : Aux Boylan’s Reindeer Games à Rockford, les Hurricanes ont dominé le Blue Thunder pour ouvrir le tournoi.

Harlem 51, Marian Central 39 : Aux Jeux des rennes de Boylan, les Hurricanes (14-5) ont chuté à 1-1 dans le tournoi avec une défaite contre les Huskies.

De La Salle 53, Jacobs 49 : Au Wheaton North Falcon Holiday Classic, les Eagles (2-12) ont perdu contre les Meteors lors de leur match de consolation au deuxième tour.

Jacobs affrontera Elgin à 9 h mercredi.

Sud Beloit 32, Harvard 23 : Lors du tournoi de Noël de North Boone, les Hornets (1-8) ont perdu leur premier match du tournoi contre les Sobos.

New Trèves 51, Dundee Crown 24 : Au Komaromy Classic de Dundee-Crown à Carpentersville, les Chargers (3-8) sont tombés face aux Trevians dans leur match de consolation.

Rachael Zacks a récolté 15 points et trois 3 pour New Trier. Marrasia Harthrone et Monica Sierzputowski avaient chacune quatre points pour DC.

Neuqua Valley 55, Burlington Central 40 : Au tournoi de Noël de Montini à Lombard, Page Erickson a récolté 20 points et trois 3 pour les Rockets lors d’une défaite au premier tour contre les Wildcats.

Paige Greenhagel a récolté six points et cinq rebonds pour Burlington Central (7-5), et Sam Origel a ajouté cinq points et huit rebonds.

Maine Sud 59, Hampshire 38 : Au Komaromy Classic de Dundee-Crown, Chloe Van Horn a mené les Whips (10-5) avec sept points dans une défaite contre les Hawks.

Ceili Ramirez a récolté cinq points pour Hampshire, qui rencontrera Lake Forest en demi-finale de consolation à 15h30 mercredi.