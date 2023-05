Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mardi 23 mai

Balle molle

Woodstock Nord 7, Crystal Lake Sud 5 : À Crystal Lake, le Thunder a battu les Gators hôtes lors de la classe 3A Crystal Lake South Regional et s’est qualifié pour le championnat de samedi.

Krista Herrmann de North a doublé et triplé dans le cadre d’un effort de 4 contre 4, qui comprenait également deux points produits et trois points marqués. Makayla Nordahl a produit trois points, tandis que Norah Mungle et Georgia Sedlack ont ​​chacun réussi deux coups sûrs et produit un point.

JoJo Vermett a lancé les sept manches, accordant cinq points sur six coups sûrs et six buts sur balles tout en en retirant neuf.

Cassie Reed a frappé dans une paire de points pour les Gators (11-17), Dana Skorich était 2 en 4 avec un RBI, et Molly Cook a doublé, a produit un point et a marché deux fois.

Le Thunder (13-14) affrontera le vainqueur de la demi-finale de mercredi entre Crystal Lake Central et Prairie Ridge à 16 h vendredi.

Harvard 19, Woodstock 1 (4 auberge) : À Burlington, les Hornets ont marqué 14 fois lors de la première manche pour s’enfuir avec la demi-finale de la classe 3A Burlington Central Regional.

Ytzel Lopez (2 en 4, trois points marqués) et Emilee Bush (3 en 3, trois points marqués) sont allés en profondeur et ont chacun terminé avec cinq points produits. Lopez, Britta Livdahl (2 pour 4, trois points produits) et Tallulah Eichholz (3 pour 3) ont tous eu des triples, et Aaralynn Schneider a été 2 pour 3 avec deux points marqués et un point produit.

Eichholz en a retiré neuf sur prises et a accordé un point non mérité sur trois coups sûrs pour Harvard (11-12), qui jouera pour le titre régional à 10 h samedi contre le vainqueur de la demi-finale de mercredi entre Burlington Central et Kaneland.

Jade Sanders est allé 2 pour 2 avec un RBI pour Woodstock.

Huntley 16, Jacobs 0 (4 auberge) : À Huntley, Juliana Maude en a retiré sept lors d’un blanchissage de quatre coups sûrs, et Sadie Svendsen a réalisé une journée monstre au marbre pour les Red Raiders lors d’une victoire en demi-finale de classe 4A Huntley Regional.

Svedsen (4 en 4, trois points) a doublé deux fois et a réussi un circuit pour terminer avec cinq points produits. Christina Smith (3 en 3, deux points) a ajouté trois points produits, et Katie Mitchell a été 3 en 3 et a marqué trois fois.

Arya Patel a réussi une paire de coups sûrs, dont un doublé, pour Jacobs (11-25).

Huntley (25-7) affrontera McHenry ou Larkin pour le titre régional à 16h30 vendredi.

Marengo 17, Johnsburg 0 (4 auberge) : À Stillman Valley, les Indiens ont réussi 24 coups sûrs et remporté une victoire dans une demi-finale de classe 2A de la section Stillman Valley.

Mia Lulinski (4 en 4, trois points, RBI) a connecté deux fois pour le double et a également triplé. Kylee Jensen (3 en 4) a frappé en cinq points, Lilly Kunzer (trois points produits) a réussi un circuit de 3 en 4, Emily White (deux points produits) est également allée en profondeur, Gabby Christopher a obtenu trois coups sûrs (deux doubles) et trois points produits , AJ Pollnow (2 pour 4) a eu deux points produits et a marqué deux fois, et Marissa Young (RBI) a marqué trois fois sur trois coups sûrs.

Kunzer en a retiré six et a accordé trois coups sûrs en quatre manches.

Kayla Riener, Nicole Jihlavec et Sarah Nethaway ont chacune réussi des coups sûrs pour Johnsburg (12-13).

Marengo (30-3) affrontera Rock Falls pour le championnat de section à 16h30 vendredi.

Rock Falls 10, Richmond-Burton 0 (6 auberge) : À Stillman Valley, Rock Falls a marqué cinq points en début de première manche et n’a jamais regardé en arrière alors que RB (17-8) a vu sa saison se terminer par une défaite en demi-finale de classe 2A Stillman Valley Sectional.

Lyndsay Regnier a réussi deux coups sûrs, dont un doublé, pour RB, qui a été limité à cinq coups sûrs.

Subvention 2, Dundee-Crown 0 : À Barrington, les Chargers (18-15) ont vu leur saison se terminer par une défaite contre Grant dans une demi-finale régionale de classe 4A à Barrington.

Football filles

Lac de Zurich 5, Huntley 0 : À Machesney Park, la saison des Red Raiders s’est terminée par une défaite contre le lac de Zurich lors d’une demi-finale de classe 3A Harlem Sectional.

Barrington 7, McHenry 0 : À Machesney Park, Sarah Sarnowski et Piper Lucier ont chacun marqué deux fois alors que Barrington a blanchi McHenry dans une demi-finale de section de classe 3A à Harlem.