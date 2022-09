Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mardi 20 septembre

Abby Deacon de Jacobs a enregistré 15 passes décisives, trois attaques décisives et 10 récupérations alors que les Golden Eagles ont battu Dundee-Crown 25-23, 25-18 lors d’un match de volley-ball de la Fox Valley Conference mardi à Algonquin.

Jacobs (6-7, 4-4 FVC) a obtenu un record d’équipe de cinq attaques décisives de Bella Van de Burgt, qui a également réussi quatre blocs et 12 récupérations. Ali Pierre a ajouté quatre attaques décisives et six blocs, et Kate Wilson a récolté 22 récupérations et deux passes décisives. Isabella Spychala a réussi trois blocs et deux attaques décisives.

Rachael Piluski a réussi cinq attaques décisives et deux as pour Dundee-Crown, tandis que Taylor Findlay et Kylie Hanson ont chacune ajouté quatre attaques décisives et Courtney Komperda a ajouté 10 passes décisives et deux as.

Huntley 2, Crystal Lake Sud 0 : À Huntley, Maggie Duyos a délivré 18 passes décisives et obtenu trois as et cinq récupérations alors que les Red Raiders (9-0, 9-0) battaient les Gators (5-4, 5-4) dans un match FVC 25-16, 25 -18.

Ally Panzloff a réussi sept attaques décisives et cinq récupérations, Morgan Jones a ajouté six attaques décisives, Georgia Watson et Avary DeBlieck ont ​​chacune obtenu cinq attaques décisives. DeBlieck avait également deux blocs. Luma Acevedo a ajouté six récupérations.

Emma Stowasser de South a récolté 11 passes décisives, Gabby Wire a réussi quatre attaques décisives et deux as, et Morgan Johnson a ajouté trois attaques décisives et trois as. Kaitlyn Brandt a eu 10 récupérations.

Burlington Central 2, McHenry 0 : À McHenry, Brooke Hoffman a abattu 10 attaques décisives et Leah Freesemann en a ajouté huit alors que les Rockets (12-8, 4-5) battaient les Warriors (7-9, 3-7) dans un match FVC 25-23, 25-21.

Hoffman a réussi 10 attaques décisives en 17 tentatives pour une moyenne de 53% de frappe. Freesemann a également contribué 10 fouilles.

Ashley Arceo a récolté 21 passes décisives avec deux attaques décisives et cinq récupérations et un bloc. Carly Robinson a ajouté trois attaques décisives et un bloc et Emily Maramba a eu trois as et quatre récupérations.

Cary Grove 2, Hampshire 1 : À Cary, Isabelle Strader a fourni 27 passes décisives alors que les Troyens battaient les Whip-Purs 23-25, 26-24, 25-19 dans un match FVC.

Erin Wadzinski a mené les Trojans avec huit attaques marquantes et cinq as. Sarah Barklow a ajouté deux blocs et Tricia Kennedy a eu 13 récupérations.