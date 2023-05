Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mardi 16 mai

Crystal Lake Central a obtenu deux buts d’Olivia Anderson pour vaincre Crystal Lake South 4-1 lors de leur match d’ouverture de la classe 2A Sycamore Girls Soccer Regional mardi.

Les Tigers, têtes de série, ont également inscrit des buts de Peyton McMahon et Carter Thompson. McMahon, Maddie Gray et Jillian Mueller ont obtenu des passes décisives.

Les Tigers rencontrent le vainqueur entre le n ° 7 Prairie Ridge et le n ° 4 Sycamore lors du match pour le titre de vendredi à 16h30. Ces équipes jouent à 16h30 mercredi.

Burlington Central 3, Woodstock 0 : Au Woodstock Regional de classe 2A, les Rockets, têtes de série n ° 2, ont blanchi les Blue Streaks n ° 6 lors de leur match d’ouverture en séries éliminatoires.

Central se déplace pour rencontrer Cary-Grove à 17 heures vendredi dans le match de championnat.

Cary-Grove 6, Woodstock Nord 0 : Au Woodstock Regional de classe 2A, les Trojans, têtes de série n ° 3, ont battu le Thunder n ° 6 lors de leur match d’ouverture régional.

Grace Apgar a marqué trois buts pour les Trojans (8-7) et Brynn Harasimowicz en a inscrit deux. Addie Penrod a également inscrit un but.

Prisilla Gonzalez a obtenu deux passes décisives, tandis que Taylor Hamman, Emily Larry, Kayli McMorris et Morgan Csajahy en ont toutes obtenu une. Le gardien Ashton Proctor a réalisé trois arrêts.

CG rencontre Burlington Central à 17 h vendredi dans le match pour le titre régional.

Huntley 8, Rockford Est 0 : Au Huntley Regional de classe 3A, les Red Raiders (16-3-3), têtes de série n°3, ont inscrit trois buts dans les 5 premières minutes de Grace Helzer alors qu’ils dépassaient les E-Rabs n°14.

Alex Szydlowski, Maizie Nickle, Karen Reyes-Villanueva, Jaci Laramie et Ava Trudeau avaient également des buts pour Huntley.

Szydlowski a obtenu deux passes décisives, tandis que Gabby Rivera, Morgan McCaughn, Chloe Pfaff et Ali Hornberg ont chacun obtenu une passe décisive.

Les Raiders affrontent le vainqueur du n ° 6 Hononegah et du n ° 11 DeKalb lors du championnat de 17 heures de vendredi.

Hampshire 1, lac rond 0 : Au Barrington Regional, les Whip-Purs ont résisté aux Panthers pour passer au championnat régional à 18 h vendredi contre la tête de série Barrington.

Guilford 2, Dundee-Crown 1 : Au Class 3A Guilford Regional à Rockford, les VIkings hôtes ont battu les Chargers lors de leur match d’ouverture régional.

SOFTBALL

Huntley 4, Fremd 3 : Au Palatine, Aubrina Adamik était 2 en 4 avec trois points produits alors que les Red Raiders (24-6) battaient les Vikings dans un match hors conférence.

Juliana Maude a accordé quatre coups sûrs et trois points, en retirant sept dans une victoire complète.

Sadie Svendsen a conduit dans une course pour Huntley, Meg Ryan était 3 en 4. Huntley a marqué trois buts en début de cinquième et a tenu les Vikings le reste du chemin.

Marengo 9, Gênes-Kingston 0 : Lors de la classe 2A Oregon Regional, les Indiens les mieux classés (28-3) ont dépassé les Cogs pour une victoire régionale au premier tour derrière 15 retraits au bâton de Lilly Kunzer.

Kunzer a également été 2 pour 4 avec un RBI. AJ Pollnow était 3 en 3 avec deux points produits, Josza Christiansen et Gabby Gieseke étaient tous les deux 3 en 4 avec un point produit, et Gabby Christopher a doublé et frappé en deux. Marissa Young a été 2 en 3 avec deux points.

Marengo rencontre le vainqueur de la deuxième demi-finale, entre le n ° 4 Winnebago et le n ° 6 Oregon, lors du championnat de samedi à 10 heures.

McHenry 13, Crystal Lake Sud 0 : À Crystal Lake, Cooper Ten Bruin était 2 contre 2 et a frappé en cinq points alors que les Warriors (21-7, 14-4) battaient les Gators (11-15, 6-12) lors de leur match de la Fox Valley Conference.

Channing Keppy a été 4 en 4 avec un point produit et a lancé quatre manches sans but avec trois retraits au bâton.

Madison Harvey était 2 en 3 avec deux doubles et un point produit. Abby Geis était 2 pour 3 avec deux points produits.

Riley Travis de South était 2 pour 2.

Lincoln-Way Central 17, Jacobs 1 : À New Lenox, Taylor Lynch a marqué un simple et marqué le seul point des Golden Eagles (11-23).

BASE-BALL

McHenry 9, Boylan 2 : À McHenry, Lleyton Grubich était 2 en 3 avec un circuit et deux points produits alors que les Warriors (19-13) battaient les Titans dans un match hors conférence.

Cooper Cohn était 2 en 4 avec un double et un RBI. Brandon Shannon a lancé six manches et en a retiré quatre sur des prises, accordant deux points mérités.

Hampshire 19, Woodstock 0 : Au Hampshire, les Whip-Purs (17-15) ont sauté sur les Blue Streaks (6-20) dans leur match hors conférence.

Austin Leonard a produit trois points, Colin Miller et Casey Kaszniak ont ​​chacun eu deux points produits. Miller a lancé trois manches sans but et a attisé cinq frappeurs.

Buffalo Grove 11, Jacobs 2 : À Algonquin, les Golden Eagles (14-17) se sont inclinés face aux Bison lors de leur match hors conférence.

Nathan Jonas et Nathan Gerritsen avaient chacun un RBI pour Jacobs.

Nazareth 7, Centre 1 : À Burlington, Elliot Alecia a frappé un circuit en solo alors que les Rockets (14-13) sont tombés face aux Roadrunners, champions d’État en titre de classe 3A, en action hors conférence.

Grayslake Nord 4, Cary-Grove 0 : À Cary, les Trojans (20-9) ont réussi cinq coups sûrs dans leur défaite sans conférence contre les Knights.

Crystal Lake South 10, Carmel 0 (5 auberge) : À Schaumburg, les Gators (21-6) ont gagné pour la 10e fois lors de leurs 11 derniers matchs avec une victoire hors conférence contre les Corsairs au Wintrust Field.

Ryan Skwarek était 2 en 3 avec quatre points produits, Dayton Murphy était 2 en 3 avec quatre points et un point produit. Cole Tilley a été 2 en 3 avec un point produit et a lancé cinq manches sans but avec trois coups sûrs et trois retraits au bâton.

Perspective 7, Crystal Lake Central 4 : À Crystal Lake, Jaden Obaldo a été 3 en 4 avec un point produit alors que les Tigers (9-17) ont perdu contre les Knights en action hors conférence.

Connor Gibour était 2 en 4 avec un RBI, James Dreher était 3 en 4 et Carter Kelley était 2 en 3.

CROSSE FILLES

Crystal Lake Central 12, Prospect 8 : À Crystal Lake, les Tigers (19-1) ont terminé leur saison régulière par une victoire sur les Knights.

Fiona Lemke a marqué quatre buts, tandis qu’Addison Bechler, Colleen Dunlea et Anna Starr en ont marqué deux chacune.

TENNIS GARÇONS

Marian Central 3, Belvidere 2 : À Woodstock, Terry Blades (n ° 1 en simple), Robert Eschenbacher et Cameron Tiemann (n ° 1 en double) et Michael Jablonski et Ethan Tom (n ° 2 en double) ont remporté des victoires alors que les Hurricanes ont devancé les Bucs.