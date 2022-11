Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mardi 15 novembre

Jacobs a obtenu 16 points et deux 3 points d’Ari Corrado alors qu’il battait Hoffman Estates 48-34 mardi dans le tournoi Hoffman Estates.

Mikayla Weel a ajouté 13 points pour les Golden Eagles, qui ont pris les devants 14-7 après le premier quart et ont mené jusqu’au bout.

Baylee Fee a marqué huit points et a mené Jacobs avec 10 rebonds. Corrado a capté six rebonds et Janae Gillus a obtenu trois passes décisives.

Glenbrook Nord 47, McHenry 21 : À Northbrook, Maddi Friedle a mené les Warriors avec sept points dans leur défaite face à l’équipe hôte du tournoi de Glenbrook North.

Lynette Alsot a ajouté cinq points pour McHenry.