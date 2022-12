Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du mardi 13 décembre

Le Hampshire a montré un équilibre de score en battant Crystal Lake Central 52-40 lors de leur match de basket-ball féminin de la Fox Valley Conference mardi à Hampshire.

Kaitlyn Milison a mené les Whip-Purs (7-4, 4-1 FVC) avec 11 points. Whitney Thompson et Avery Cartee ont chacun marqué 10, et Ashley Herzing a frappé deux 3 points et ajouté huit points.

Katie Hamill a marqué 21 points pour les Tigers (4-7, 3-2) et Leah Spychala en a ajouté 10.

Huntley 48, McHenry 25 : Chez McHenry, Ashlyn Horton a marqué 13 points avec trois 3 pour mener les Red Raiders (10-1, 5-0) devant les Warriors (3-8, 1-4) dans leur match FVC.

Morgan McCauhgn et Ava McFadden ont chacun marqué neuf points pour Huntley.

Maddi Friedle a mené McHenry avec 10 points et Reese Kominoski en a ajouté neuf.

Cary-Grove 51, Crystal Lake Sud 27 : À Crystal Lake, les Trojans (7-3, 3-2) ont battu les Gators (2-7, 1-4) dans leur match FVC.

Emily Larry et Malaina Kurth ont chacune marqué sept points pour CG. Ellie Mjanes en a ajouté six.

Laken LePage a mené les Gators avec 16 points.

Burlington Central 55, Jacobs 21 : À Algonquin, Page Erickson a marqué 20 points pour mener les Rockets (6-3, 3-2) devant les Golden Eagles (2-8, 1-4) dans leur match FVC.

Emma Payton a ajouté huit points et quatre passes et Paige Greenhagel a récolté sept points et cinq rebonds.

Dundee-Crown 28, Prairie Ridge 26 : À Carpentersville, les Chargers (2-8, 1-4) ont battu les Wolves (5-5, 3-2) dans leur match FVC.

BASKET GARÇONS

Marian Central 67, Harvest Christian 63 : À Woodstock, Cale McThenia a marqué 34 points et fait six 3 alors que les Hurricanes (4-8) battaient les Lions en action hors conférence.

Christian Bentancur a marqué 22 points pour Marian.

Vernon Hills 69, Woodstock Nord 50 : À Woodstock, Cesar Ortiz a mené le Thunder (3-4) avec 16 points dans leur défaite sans conférence contre les Cougars.

Javion Rodriguez a ajouté sept points pour le Thunder. Milan Raval a mené Vernon Hills avec 23 points.

Alden-Hébron 47, Vie Chrétienne 45 (AT) : À Hébron, les Giants sont revenus d’un déficit de cinq points à la mi-temps pour forcer les prolongations et vaincre les Eagles en hors-conférence.

Justin Gritmacker et Parker Elswick ont ​​marqué 12 points chacun pour mener les Giants. Ben Vole en a ajouté deux et Nolan Vandersappen en a eu huit.

Rockford Christian 79, Marengo 45 : À Marengo, les Indiens sont tombés face aux Royal Lions dans leur match hors conférence.

LUTTE

Marengo en remporte deux : Les Indiens ont remporté deux victoires dans la triangulaire. Marengo a battu Guilford 51-17 et a battu Prairie Ridge 43-33.

QUILLES DE FILLES

McHenry 2 184, Jacobs 1 909 : Brianna May a lancé une série de 601 avec un troisième match de 250 pour mener les Warriors devant les Golden Eagles.

Emily Carpenter a eu une série de 500 avec un match élevé de 187.