Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du lundi 9 janvier

Noah Rodriguez et Brady Caldwell de Woodstock ont ​​chacun eu 600 séries alors que les Blue Streaks ont battu Marengo 3 316-3 242 lors de leur match de bowling masculin lundi.

Rodriguez a eu un match élevé de 223, Caldwell a obtenu un 222 et un 212. Will Reese a eu une série de 550 et Max Haggerty a ajouté un 543 pour Woodstock.

Justin Fluger, des Indiens, a réussi des matchs de 255 et 244 dans sa série de 657. Hunter Pankow a ajouté un 622, avec des jeux de 225 et 224.

Cody Stallings a également eu une série de 579 pour les Indiens et un match de 215.

QUILLES DE FILLES

Marengo 2 858, Woodstock 2 553 : À Marengo, Grace Wzientek a lancé une série de 566 pour mener les Indiens devant les Blue Streaks dans leur match.

Wzientek a eu un match de 208. Emily White et Gabriella Magrini ont chacune ajouté une série 494 pour Marengo.

Torin Deacon a mené Woodstock avec une série de 539 et un match de 214. Norah Mungle a eu une série de 486 pour les Streaks.

BASKET FILLES

Alden-Hébron 63, Westminster Christian 26 : À Elgin, Evelyn Heber a frappé cinq tirs à 3 points et a marqué son sommet en carrière de 21 points pour mener les Giants (10-6) devant les Warriors.

Jessica Webber a marqué 19 points pour AH et réussi 8 des 10 lancers francs. Rileigh Gaddini en a ajouté 13 pour les Giants.