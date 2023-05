Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du lundi 8 mai

La coopérative de Crystal Lake Central a battu Stevenson 6-3 lundi pour passer à 16-1 pour la saison.

Fiona Lemke a marqué trois buts pour les Tigers, Anna Starr en a marqué deux et Colleen Dunlea en a ajouté un.

Huntley 12, Gurnee Warren 5 : À Huntley, les Red Raiders ont vaincu les Blue Devils.

FOOTBALL FILLES

Harvard 3, Rockford luthérien 0 : À Rockford, Melanie Salas, Jackie Silva et Estefany Castro ont marqué des buts pour les Hornets lors de leur victoire sans conférence contre les Crusaders.

La gardienne Bella Vaca a effectué trois arrêts en première mi-temps pour Harvard, et Jarithsie Mercado a effectué cinq arrêts en seconde période.

McHenry 3, Woodstock 0 : Emme Gasmann a inscrit un but et deux passes décisives alors que les Warriors battaient les Blue Streaks dans un match hors conférence.

Sarah Duginske et Jasmine Ortiz ont également marqué pour McHenry (8-5-2).

La gardienne Makenna Harvey a effectué deux arrêts pour les Warriors.

JUCO BASEBALL

Collège du comté de McHenry 8-8, Olive Harvey 1-3 : A Chicago, les Écossais ont terminé leur saison régulière dimanche avec un balayage pour une autre saison de 40 victoires.

Le MCC (40-9) a remporté 40 matchs chaque saison depuis 2015, à l’exception de la saison 2020 raccourcie par COVID-19.

Nico Acevedo a remporté la victoire du lanceur lors du premier match, Mason Schwalbach réalisant 2 en 3 avec un double et un circuit, son 14e de la saison. Josh Notriano a réussi un circuit et a produit trois points.

Dans le deuxième match, Gavin Micklinghoff du MCC a remporté la victoire. Schwalbach était 2 en 3 avec un double et trois points produits. Blake Stempowski était 2 en 3 avec un double et un triple, et Jaden Hackbarth était 2 en 4 avec deux doubles.

Les Écossais accueillent Moraine Valley vendredi à 15 h dans un match éliminatoire de la section II de la division II de la NJCAA.