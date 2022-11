Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du lundi 7 novembre

L’équipe de quilles masculine de Marengo a ouvert la saison lundi avec une victoire de 3 121 à 2 389 contre Elgin au Glo-Bowl de Marengo.

Hunter Pankow a enregistré à la fois le meilleur match (235) et la meilleure série (644) du match pour les Indiens, ajoutant également les jeux 182 et 227. Justin Fluger a lancé une série 635 avec 219, 211 et 205.

Aaron Schroeder a ajouté une série de 534 avec un match élevé de 201.

résultat de samedi

Sycamore Coup d’envoi classique : À Mardi Gras Lanes à DeKalb, Caleb Vergona de Huntley en a pris huit individuellement pour mener les Red Raiders à la troisième place avec un 5 477.