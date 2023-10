Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du lundi 2 octobre – Shaw Local

GOLF FILLES

Sectionnel Burlington Central de classe 2A : À Whisper Creek à Huntley, Jenna Albanese de Prairie Ridge a tiré un 77 lundi pour décrocher l’une des deux dernières places de qualification dans le tournoi d’État.

Albanese était le seul local qualifié du tournoi et jouera au tournoi de golf féminin de classe 2A vendredi et samedi à Hickory Point à Decatur.

Albanese et Emmy Hollarbush de St. Francis sont à égalité au 13e rang avec 77s.

Madison Donovan de McHenry a tiré un 80, Delaney Medlyn de la coopérative Crystal Lake Central un 81 et Aubrey Dingbaum et Madalyn Sloan de Huntley un 82.

Central a terminé sixième en équipe avec 349. Neuqua Valley a gagné avec 302, suivi de Waubonsie Valley avec 319 et Lisle avec 326.

Sectionnel Lanark Eastland de classe 1A : Au parcours de golf Lake Carroll à Lanark, Ella et Nina Notaro de Marian Central termineront leur saison ensemble au tournoi d’État de classe 1A vendredi et samedi au Red Tail Run à Decatur.

Les sœurs ont tiré des 83 pour se qualifier pour l’État. Ella est une senior ; Nina est une junior. Ils étaient les seuls qualifiés locaux du tournoi.

GOLF GARÇONS

Section Bishop McNamara de classe 1A : Au Kankakee Elks Country Club, Peter Louise de Marian Central retourne à Prairie Vista à Bloomington pour le tournoi d’État de classe 1A.

Louise a terminé septième à égalité aux sections avec un 77.

Sectionnel Freeport de classe 2A : À Park Hills à Freeport, Burlington Central a devancé Ottawa pour la troisième place et la dernière place pour l’équipe grâce à un bris d’égalité avec un cinquième score.

Central et Ottawa étaient à égalité à 322, mais le cinquième score des Rockets était le 88 de Tommy Wyse, un coup de mieux que le cinquième score des Pirates. Carmel a gagné avec 312, suivi de Byron avec 315. Ces trois équipes s’affronteront vendredi et samedi au tournoi d’État de classe 2A au Weibring Golf Club sur le campus de l’Illinois State University à Normal.

Tyler Samaan a mené Central avec un 74 pour égaliser à la quatrième place. Matt Kowalik (79), Ben Chesney (83) et Cam Sarallo (86) ont obtenu les autres scores les plus faibles.

Prairie Ridge a terminé cinquième avec 323, mené par Charlie Pettrone, qui s’est qualifié avec un 75 qui l’a égalisé à la septième place.

Austin Klauser des Wolves a tiré un 80 et s’est lancé dans des séries éliminatoires à quatre pour les deux dernières places de qualification individuelles. Dillon Nebiu de Belvidere North et Hudson Dahm de Boylan ont battu Klauser et Brian Davoust de Kaneland pour les deux dernières places.

Riley Johnson de Johnsburg a tiré un 82.

Sectionnel Prospect Classe 3A : Au Mount Prospect Golf Club, Seth Gillie du Hampshire a terminé troisième à égalité avec un 72 et s’est qualifié pour le tournoi d’État de classe 3A vendredi et samedi au Den at Fox Creek à Bloomington.

Le Hampshire a raté de peu la qualification en équipe avec 310. Prospect (296), Barrington (304) et Vernon Hills (308) ont pris les trois premières places.

Charlie Polash (73) de Crystal Lake Central, Joseph Boldt (73) de Cary-Grove et Jack Bice (75) de Central se sont qualifiés à titre individuel.

Alex LaShelle de McHenry, Owen Ziaja de Jacobs et Sam Locascio de Huntley ont tiré 77 et ont raté les séries éliminatoires pour les dernières places de qualification d’un coup.

VOLLEY-BALL FILLES

Marengo 2, Plan 0 : À Marengo, les Indiens ont obtenu sept victoires de Sydney Andrews en battant les Reapers 25-16, 25-17 lors de leur match de la Kishwaukee River Conference.

Madalyn Mardock a ajouté cinq attaques décisives, Emily Kirchhoff a obtenu six passes décisives, trois récupérations et une attaque décisive et Keaton Velasquez a réalisé trois récupérations et deux passes décisives.

Stevenson 2, Crystal Lake Central 0 : À Crystal Lake, les Patriots ont battu les Tigers 25-15, 25-18 lors de leur match hors conférence.

Anna Starr a mené Central avec quatre attaques décisives, Vivian Akalaonu a ajouté trois attaques décisives et deux blocs et Mia Ginter a réalisé 12 récupérations pour les Tigres.

Sandwich 2, Harvard 0 : À Sandwich, Britta Livdahl a réalisé 13 récupérations et un as alors que les Hornets ont perdu contre les Indiens 25-11, 25-19 dans leur match KRC.

Jaclyn McMillian a réussi neuf récupérations et un attaque décisive, et Aideliz Renteria a réussi deux as et trois récupérations.

Woodstock Nord 2, Johnsburg 0 : À Woodstock, Lexi Hansen a réussi huit attaques décisives, trois as, trois récupérations et un bloc pour mener le Thunder (14-6, 8-2) devant les Skyhawks 25-21, 25-13 dans leur match KRC.

Le Thunder a réussi 11 as dans le match, dont Gabby Schefke avec six, ainsi que huit passes décisives et cinq attaques décisives.

Dani Hansen a réalisé 10 passes décisives, deux attaques décisives et un as et Devynn Schulze a réalisé neuf récupérations et une passe décisive.

FOOTBALL GARÇONS

Harvard 1, Woodstock 0 : À Harvard, les Hornets (13-6-1) ont battu les Blue Streaks lors du match de championnat du tournoi KRC.

Martin Quintero a marqué sur la passe décisive de David Pichardo pour le seul but du match.

Woodstock Nord 2, Plano 1 : À Woodstock, le Thunder a battu les Reapers pour la troisième place du tournoi KRC.

Johnsburg 6, Richmond-Burton 1 : À Richmond, les Skyhawks (8-7-2) ont marqué quatre buts en seconde période pour ouvrir le match pour la cinquième place du tournoi KRC.

Kyle Jesuit a marqué une passe décisive d’Armando Garcia et Kyle Patterson a marqué une passe décisive de Payton Fiene en première mi-temps pour les Skyhawks.

Garcia, Jacob Calhoun, Fiene et Patterson ont marqué en seconde période. Le gardien Preston Michel a effectué sept arrêts pour les Skyhawks. Garcia, Patterson et Luke Bowers ont obtenu des passes décisives en seconde période.