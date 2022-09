Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du lundi 19 septembre

Le football masculin de Harvard a remporté lundi son deuxième titre consécutif en saison régulière de la Conférence de la rivière Kishwaukee après que les Hornets aient battu Johnsburg, 2-1, sur la route.

Les Hornets (8-5, 5-0 KRC) tiraient de l’arrière 1-0 lorsque Saul Sanchez a égalé le match sur un coup franc avant la fin de la première mi-temps. David Aquino a marqué en seconde période grâce à une aide de Martin Quintero pour donner à Harvard la victoire au titre et une victoire sur les Skyhawks (4-8-1, 3-2 KRC).

Harvard tentera d’ajouter une victoire au tournoi KRC à la fin de la saison régulière.

Richmond-Burton 1, Marengo 1 : À Richmond, les Rockets ont remporté leur match KRC en tirs au but.

Joe Kyes a marqué un but pour RB (7-8, 2-3 KRC) grâce à une passe de Sean Rockwell à Marengo (6-6, 0-5 KRC).

Woodstock Nord 2, Woodstock 2 : À Woodstock, le Thunder l’a emporté pour remporter son match KRC et crosstown contre Woodstock (9-8, 2-3 KRC) en tirs au but, 5-4.

Le Thunder (5-7-1, 3-2 KRC) a perdu 1-0 en fin de première mi-temps mais est revenu une minute après le début de la seconde mi-temps avec une finition de Jakob Idle. Nibret Freundl a donné l’avantage au Thunder avec une frappe de qualité du haut de la surface avant que les Blue Streaks n’égalisent le match avec un coup franc à la fin du temps réglementaire.

Dylan Flores a réalisé deux arrêts lors de la fusillade pour remporter le match.

VOLLEY FILLE

Sycomore 2, Harvard 0 : À Sycamore, les Hornets ont abandonné leur match hors conférence sur la route, perdant 25-16, 25-19.

Asha Billstrand a réussi quatre attaques décisives et deux blocs pour Harvard (2-7, 0-3 KRC) et Jaclyn McMillion a ajouté deux blocs.

McHenry 2, Belvidere 0 : À McHenry, les Warriors ont remporté une victoire hors conférence en deux sets, gagnant 25-21, 25-22.

Ella Boland a ouvert la voie avec sept attaques décisives et deux récupérations pour McHenry (7-8, 3-6 FVC) tandis qu’Erin Nothdorf a terminé avec six attaques décisives et deux récupérations. Ella Jenkins a obtenu 17 passes décisives avec un as.

Richmond-Burton 2, Wauconda 0 : À Richmond, les Rockets ont remporté leur 10e match de la saison 25-16, 25-19.

Alex Hopp a terminé avec 11 passes décisives, six as et un kill pour RB (10-4, 3-0 KRC), Maggie Uhwat a eu cinq kills et deux as, Elissa Furlan a récolté quatre kills et quatre as et Madi Havlicek a eu trois kills et Kaitlyn Lehecha a remporté deux victoires.

Woodstock Nord 2, Mundelein 0 : À Woodstock, le Thunder a remporté son 12e match en deux sets cette saison, s’imposant 25-13, 25-15.

Le libéro Devynn Schulze de Woodstock North (14-1, 2-1 KRC) a réussi 10 récupérations et Lexi Hansen a ouvert la voie offensivement avec sept attaques décisives, deux récupérations et deux as.

Katie Wickersheim (quatre attaques décisives, 11 récupérations, trois as, deux blocs et deux passes) et Kylie Schulze (15 passes décisives, six récupérations, six attaques décisives et un as) ont encore une fois ajouté des performances complètes dans tous les domaines tandis que Dani Hansen (six attaques décisives, deux récupérations), Makenzie Buss (deux as, deux récupérations) et Daniela Medina (deux blocs) ont tous contribué à la victoire.

TENNIS FILLES

Belvidere Nord 4, Crystal Lake Central 3 : À Crystal Lake, les Tigers ont perdu un duel serré contre un adversaire hors conférence.

La joueuse n° 2 en simple Bella Lisle a gagné 6-3, 6-1 et la joueuse n° 3 en simple Emily Pinion a remporté son match 6-7 (5), 7-6 (1), 12-10. Le duo de double n ° 2 des Warriors composé de Kaitlin Coffey et Maggie O’Connell a gagné 5-7, 6-4, 17-15.

GOLF GARÇONS

Prairie Ridge 164, Marian Central 179 : À Bull Valley, JJ Lee a terminé à égalité pour le meilleur score global et a aidé les Wolves à remporter leur match hors conférence.

Charlie Pettrone a terminé deuxième derrière Lee avec un 40 tandis qu’Austin Klauser a tiré un 42 et Vinny Riccardi a ajouté un 43.

Finn Pivnicka a égalé le 39 de Lee et Peter Louise a inscrit un 45 pour les Hurricanes. Alex Domek a marqué un 47 et Joe Weinberger a complété le tout avec un 48.

GOLF FILLES

Huntley 177, Dundee-Crown 199 : À Pinecrest, Aubrey Dingbaum a remporté une médaille et a mené les Red Raiders à une victoire FVC en tirant un 39.

Maddie Sloan a terminé juste derrière Dingbaum avec un 40 tandis qu’Annie Garrard a ajouté un 48 et Abby Panier un 50.

Negev Laas a ouvert la voie aux Chargers en tirant un 44, Sophie Morawski a récolté un 50 et Lydia Rodriguez et Katy Mensching ont complété les choses avec un 52 et 53, respectivement.

Hampshire gagne triangulaire: À Randall Oaks, les Whip-Purs ont remporté des victoires en FVC sur Jacobs et Burlington Central. Le Hampshire (186) a battu les Rockets (208) et les Golden Eagles (218).

Lily Farnam a mené tous les golfeurs avec un 43 pour le Hampshire et Kaylee Seo a terminé deuxième avec un 44. Jaina Farnam a tiré un 49 tandis que Lorna Bachta, Maddie Franz, Reagan Green et Madison Bilek ont ​​toutes tiré dans les années 50.

Talia Gusciora a été la meilleure buteuse de Burlington Central, tirant un 47. Ariana Riep, Riya Gangavarapu et McKenna Berglind ont chacune tiré dans les années 50 et Ella Riep et Reese Klug ont tiré dans les années 60.

Kayla Doetsch a mené les Golden Eagles avec un 49.

Marian Central 182, Richmond-Burton 267 : À Boone Creek, Ella Notaro a ouvert la voie aux Hurricanes lors de Senior Night en tirant un 39.

Nina Notaro a inscrit un 41, Jordyn Kratochvil a tiré dans les années 40 pour la première fois avec un 48 et Makaylah Farrell a ajouté un 54.

Sofia Nagel a mené les Rockets avec un 55.