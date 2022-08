Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du lundi 15 août

Charlie Pettrone de Prairie Ridge a tiré un 37 de 1 sur la normale pour mener les Wolves à une double victoire de 159-195 à la Fox Valley Conference lundi contre Crystal Lake South au Crystal Lake Country Club.

Vincent Ricciardi a tiré un 40 pour Prairie Ridge, et Danny Saville et Austin Klauser ont tous deux tiré 41.

Nate Stewart a mené les Gators avec un 36. Cooper LePage a tiré 46.

Huntley 165, McHenry 170 : À Pinecrest à Huntley, Brendan Busky a tiré un 39 pour les Red Raiders dans le duel FVC contre les Warriors. Nathan Elam et Nooa Hakala avaient chacun 41, et Taig Bhathal et Tyler Lodewyck en ont tiré 44.

Brody Glauser a remporté les honneurs médaillés pour McHenry avec un par 36. Tanner Polep a ajouté un 41, Brandin Amelio a tiré un 46 et Ryan Townsend avait un 47.

GOLF FILLES

Prairie Ridge 202, Marengo 210 : À Turnberry à Lakewood, Jenna Albanese de Prairie Ridge est à égalité pour les honneurs médaillés avec un 46 pour les Wolves lors d’une victoire sans conférence contre les Indiens. Grace Mertel en a tiré 51, Abby Kay en a tiré 52 et Heather Mead, Brooke Benjamin et Ella Griffin en ont tiré 53.

Emma Leucht a également tiré un 46 pour Marengo pour remporter les honneurs de médaillée. Cadence Leucht avait un 52, et Gabby Gieseke et Aubrey Ettner avaient chacun 56.

McHenry 186, Johnsburg 205 : À Boone Creek à Bull Valley, Madison Donovan a tiré un 41 de 6 sur la normale pour les Warriors lors d’une victoire hors conférence contre les Skyhawks. Aubree Lundin avait un 44, Kilynn Axelson avait un 48 et Shania Houston un 53.

Riley Klotz a mené Johnsburg avec un 42, suivi d’Ellie Konrad (53), Mackenzie McQuiston (54) et Lana Bowers (56).

Invitation de Guilford : Au Rockford Country Club, Huntley a terminé quatrième en équipe et Aubrey Dingbaum s’est classé septième individuellement. Delaney Medlyn, de la coopérative Crystal Lake Central, a terminé 10e.