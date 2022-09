Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 8 septembre

Jacobs a rebondi après une défaite au premier set et a résisté à Burlington Central 19-25, 25-23, 26-24 lors de leur match de volley-ball de la Fox Valley Conference jeudi.

Teagan Van Stone a réussi six attaques décisives et trois blocs pour les Golden Eagles (4-7, 2-4 FVC). Isabella Spychala a ajouté cinq attaques décisives, trois blocs et trois récupérations.

Aurora Rodella a récolté 12 passes décisives, 10 récupérations et trois as pour Jacobs. Abby Deacon a récolté 11 passes décisives et 11 récupérations. Kate Wilson a mené les Eagles avec 22 récupérations. Bella Van de Burgt a ajouté trois attaques décisives, deux blocs et deux as.

Les Rockets (3-4, 2-4) ont obtenu huit attaques décisives, deux blocs et deux as chacun de Brooke Hoffman et Leah Freesemann.

Ashley Arceo et Sarah Jack ont ​​chacune récolté 15 passes décisives. Rachel Burton a ajouté cinq attaques décisives et deux blocs, et Peyton Strout a réussi quatre attaques décisives et cinq blocs.

Huntley 2, Cary Grove 0 : À Cary, les Red Raiders ont obtenu neuf attaques décisives de Morgan Jones et sept d’Ally Panzloff alors qu’ils battaient Cary-Grove 25-10, 25-18 dans un match FVC.

Huntley (6-0, 6-0 FVC) a été mené par Maggie Duyos avec 17 passes décisives et cinq attaques décisives.

Avary DeBlieck a réussi deux blocs, Panzloff a ajouté trois as et Lizzy Williams a servi deux as.

Dundee-Crown 2, McHenry 0 : À Carpentersville, Audrey Prusko a mené les Chargers (5-1, 5-1) avec sept attaques décisives et quatre as alors qu’ils battaient les Warriors dans un match FVC 25-22, 25-18.

Taylor Findlay et Sydney Komparda ont joué dur dans le dos avec 12 récupérations chacun.

Rachel Piluski a ajouté cinq attaques décisives, tandis que Kylie Hanson, Maddie Muhvic et Findlay en ont toutes réussi trois chacune.

Prairie Ridge 2, Hampshire 0 : Au Hampshire, Brielle Schulze a réussi 10 attaques décisives et huit récupérations alors que les Wolves (4-3, 4-2) battaient les Whip-Purs 25-18, 25-18 dans leur match FVC.

Katya Flaugher a ajouté six attaques décisives et deux as, Mackenzie Schmidt a réussi quatre attaques décisives et trois blocs et Grace Jansen a récolté 10 passes décisives et deux attaques décisives.

Rockford Luthérien 2, Marian Central 1 : À Rockford, les Hurricanes ont échoué contre les Crusaders lors de leur match hors conférence 25-22, 14-25, 25-11.

Kaitlin Mullen a mené Marian avec 10 passes décisives et 11 récupérations. Ella Conlon a réussi huit attaques décisives, un bloc et cinq récupérations. Hadley Rogge a ajouté quatre attaques décisives et trois blocs.

Johnsburg 2, Rockford Christian 1 : À Johnsburg, les Skyhawks ont prévalu dans leur match hors conférence contre les Royal Lions 25-18, 16-25, 25-20.

Emmy Wizceb et Kaylee Fouke ont chacune réussi huit attaques décisives pour Johnsburg. Delaney Stern a ajouté 15 passes décisives, 10 récupérations et cinq attaques décisives.

Molly Buchanan avait quatre as, Juliana Cashmore avait quatre blocs.

NATATION FILLES

Huntley remporte la triangulaire : À Crystal Lake, Jillian Cherwin a remporté deux épreuves individuelles et a nagé sur deux relais gagnants alors que les Red Raiders battaient Cary-Grove et Dundee-Crown.

Huntley a terminé avec 77 points, CG en avait 60 et DC en avait 33.

Cherwin a remporté le 500 verges nage libre et le 100 m dos, et a également nagé les jambes sur les relais gagnants de 200 m quatre nages et 400 m nage libre de Huntley.

Kate Gribbens de Huntley a remporté le 200 m libre et a participé aux relais 200 et 400 m libre gagnants.

Alison Fitzgerald, de DC, a remporté le 100 brasse et le 200 QNI. Mia Dzik a remporté le 100 m papillon pour les Chargers.

CG a obtenu des victoires de Sofia Iskra au 50 m libre et de Delaney Lintz au 100 m libre.

FOOTBALL GARÇONS

Harvard 2, Hononegah 0 : À Rockton, les Hornets ont finalement mis fin à leurs chances en seconde période pour une victoire sans conférence sur les Indiens.

Harvard a devancé Hononegah, 13-2, pour le match, mais n’avait rien à montrer à la mi-temps. David Aquino a marqué sur un penalty et Miguel Mercado a marqué un but sans aide. Andres Hernandez a réalisé deux arrêts dans le but.

Dundee-Crown 2, Cary-Grove 1 : À Carpentersville, les Chargers ont marqué deux fois en seconde période pour battre les Trojans (1-5, 0-1) dans leur match FVC.

Tyler Seda a marqué la passe décisive de Cole Waddell pour CG. Logan Kemp a réalisé deux arrêts dans le but.

Crystal Lake Sud 1, Auburn 0 : À Crystal Lake, Nolan Getzinger a marqué sur la passe décisive d’Andrew Smart en seconde période alors que les Gators (3-2-1) ont remporté leur match hors conférence.

Le gardien Logan Vargas a réussi un arrêt pour les Gators.

Marian Central 2, Richmond-Burton 0 : À Richmond, Nate Iafigliola a marqué un but et aidé un autre alors que les Hurricanes (6-1-1) battaient les Rockets dans un match hors conférence.

Iafigliola a aidé sur le but de Jacob Bonnet avec 23:38 restant dans le match. Il a marqué 10 minutes plus tard pour le but d’assurance.

Le gardien marial Dawson Yegge a réalisé huit arrêts.

GOLF GARÇONS

Crystal Lake Central 183, Crystal Lake Sud 194 : Au Crystal Lake Country Club, Nate Stewart a tiré un 39 de 4 au-dessus de la normale pour le faible score de cinq coups, mais les Gators ont perdu contre les Tigers lors de leur double match FVC.

Jack Bice a mené Central avec un 44, Conor Naughton avait un 45 et Jack Dobbeck et Charlie Polash avaient chacun un 47.

Dundee-Crown 166, McHenry 176 : À Carpentersville, Jake et Jared Russell ont tiré 39 et 40 pour mener les Chargers à une victoire FVC sur les Warriors à Bonnie Dundee.

Mason Morawski a ajouté un 43 et Cam Schmeiser a tiré 45 pour DC.

Tanner Polep a mené McHenry avec un 41. Ryan Townsend (43), Alex LaShelle (44) et Brandin Amelio (48) ont complété le score des Warriors.

Richmond-Burton 183, Harvard 184 : À Fontana-On-Lake-Geneva, Wisconsin, Jeff Lehn a tiré un 39 pour mener les Rockets à une victoire serrée contre les Hornets lors de leur double match de la Kishwaukee River Conference à Abbey Springs.

Colten Miller a ajouté un 43 et Aiden Wicinski a tiré 48 pour RB.

Logan Garafol a mené Harvard avec un 43. Aaron Saucedo a tiré 45 et Connor Pedrsen a ajouté un 46.

GOLF FILLES

McHenry 180, Marian Central 203 : À Bull Valley, Madison Donovan a tiré un 40 pour mener les Warriors devant les Hurricanes lors de leur match hors conférence à Boone Creek.

Aubree Lundin (44), Kilynn Axelson (47) et Shania Houston et Jennifer Henry (toutes deux 49) ont complété le score.

Nina Notaro a mené Marian avec un 42 et Ella Notaro a tiré 46.

Marengo 200, Johnsburg 222 : À Marengo Ridge, Emma Leucht a tiré 46 pour mener les Indiens devant les Skyhawks dans un match KRC.

Cadence Leucht et Aubrie Ettner ont ajouté 48s pour Marengo.

Riley Klotz a mené Johnsburg avec 48 et Lana Bowers a ajouté 53.

Richmond-Burton 240, Harvard 276 : À Fontana-On-Lake-Geneva, Wisconsin, Sofia Nagel a tiré 57, Samantha Binkey avait un 58 et Meadow Rosendahl un 59 alors que les Rockets battaient les Hornets à Abbey Springs.

Aaralynn Schneider a tiré un 52 pour mener Harvard.

TENNIS FILLES

Cary-Grove 5, Crystal Lake Central 2 : À Crystal Lake, Annabella Gaffaney (n ° 1) et Addie Lee (n ° 2) ont gagné en simple pour mener les Trojans devant les Tigers dans leur match FVC.

Becca Weaver et Alaina Joseph (n ° 1), Chloe Warner et Madison Strike (n ° 3) et Erin Galfano et Aubrey Lonergan (n ° 4) ont gagné en double pour CG.

Les Tigers ont obtenu des victoires d’Emily Pinion en simple n ° 3 et de Maggie O’Connell et Anya Parikh en double n ° 2.

Huntley 6, Crête des Prairies 1 : À Crystal Lake, Ella Doughty (n ° 1) et Kacie Scerbicke (n ° 3) ont gagné en simple pour les Red Raiders lors de leur victoire FVC sur les Wolves.

Elaina Hibbeler et Kate Burkey (n°1), Emily Chong et Delaney Stock (n°2), Nora Stevenson et Carlie Weishaar (n°3) et Ellie Pauwels et Ashley Phommasack (n°4) ont gagné en double pour les Raiders.

Ari Patel a remporté le simple n ° 2 pour Prairie Ridge.

Jacobs 6, McHenry 1 : Chez McHenry, Chloe Siegfort (n ° 1), Camryn Clark (n ° 2) et Julia Burley (n ° 3) ont gagné en simple pour mener les Golden Eagles devant les Warriors dans leur match FVC.

Kylie Cohn et Lara Santa-Ines (n°1), Sara Casey et Amelia Stoner (n°2) et Gabi Czeremuga et Alexis Hill (n°4) ont gagné en double pour Jacobs.

McHenry a obtenu sa victoire de Lorelei Galvicius et Samantha Lovitsch au n ° 3 en double.