Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 6 octobre

Nick Prus a maintenu les espoirs de titre de la Fox Valley Conference de Crystal Lake South avec un but dans la dernière minute jeudi contre Prairie Ridge pour donner à l’hôte Gators une victoire 2-1 de la Fox Valley Conference.

Sud (10-4-2, 6-1 FVC) peut remporter le titre de conférence avec des victoires lors de ses deux derniers matchs combinées à une défaite pour Dundee-Crown, qui est de 7-1 en jeu FVC. Les Gators peuvent être à égalité pour le titre s’ils gagnent et DC remporte également son dernier match.

Prus était responsable des deux buts du Sud jeudi. Il a ouvert le score en première mi-temps grâce à une passe décisive d’Andrew Smart. Logan Vargas a effectué deux arrêts dans le but des Gators.

Prairie Ridge est tombé à 8-8 au total et 5-3 en jeu FVC.

Harvard 2, Gênes-Kingston 1 : À Gênes, le but sur penalty de David Aquino en seconde période a permis aux Hornets de remporter une victoire hors conférence.

Aquino a également été crédité d’une passe décisive en première mi-temps lorsque Pablo Mercado a donné l’avantage à Harvard dans les deux premières minutes. Andres Hernandez a été crédité de cinq arrêts.

McHenry 4, Crystal Lake Central 1 : À Crystal Lake, Charlie Ortiz a marqué deux fois et Marko Stojich a inscrit trois buts alors que les Warriors (12-7-1, 4-3-1) battaient les Tigers dans leur match FVC.

Ryan Gremo et Braeden Juergensen ont marqué les deux autres buts de McHenry. Emerson Hernandez avait l’autre aide des Warriors

Cary-Grove 2, Burlington Central 2 : À Burlington, Evan Frangiamore et Cole Waddell ont marqué pour les Trojans alors qu’ils égalaient les Rockets hôtes dans leur match FVC.

Le but de Frangiamore était sans aide. Waddell a marqué sur la passe décisive de Tyler Seda. Les deux buts sont venus en première mi-temps. Central a inscrit ses deux buts en seconde période.

Le gardien des Trojans, Grant Magak, a réalisé six arrêts.

Jacobs 1, Hampshire 0 : Au Hampshire, les Golden Eagles (7-8-2, 3-4-1 FVC) ont dominé les Whip-Purs en action FVC.

VOLLEY FILLE

Huntley 2, Jacobs 0 : À Algonquin, Georgia Watson a fourni huit attaques décisives, sept récupérations et deux blocs alors que les Red Raiders (17-3, 14-0) ont décroché au moins une part du titre FVC avec une victoire de 25-15, 25-15 sur Jacobs (8 -11, 6-8).

Huntley peut remporter le titre absolu avec une victoire dans l’un de ses quatre matchs FVC restants.

Maggie Duyos a dirigé l’attaque avec 21 passes décisives et a réussi deux blocs, Avary DeBlieck a ajouté cinq attaques décisives et deux blocs, Ally Panzloff a réussi sept attaques décisives et sept récupérations, et Morgan Jones a obtenu 10 récupérations.

Ali Pierre et Cassie Gorrity ont chacun réussi trois attaques décisives et deux blocs pour les Golden Eagles. Aurora Rodella a obtenu huit passes décisives.

Crystal Lake Sud 2, Burlington Central 0 : À Burlington, les Gators (15-5, 10-4) ont remporté une victoire 25-21, 25-18 FVC sur les Rockets (14-11, 6-8).

Emma Stowasser a fourni à South 19 passes décisives, cinq as et cinq récupérations. Gabby Wire a réussi sept attaques décisives et huit récupérations, Morgan Johnson a ajouté huit attaques décisives et quatre récupérations, et Kaityln Brandt a eu 12 récupérations.

Leah Freesemann a rythmé les Rockets avec 10 attaques décisives et cinq récupérations. Ashley Arceo a publié 17 passes décisives et neuf récupérations, Brooke Hoffman a réussi six attaques décisives et quatre récupérations, et Brianna Gritzman a obtenu 12 récupérations.

Cary-Grove 2, Prairie Ridge 0 : A Cary, les Trojans ont battu les Wolves (10-11, 8-6) dans leur match FVC 27-25, 26-24.

Tricia Kennedy a réussi huit attaques décisives et cinq as pour CG, Isabelle Strader a obtenu 13 passes décisives et deux blocs, et Morgan Haslow a ajouté 12 récupérations.

Katya Flaugher a mené les Wolves avec huit attaques décisives et sept récupérations. Grace Jansen a ajouté huit passes, sept récupérations et un as. Julia Reina a récolté quatre as, cinq passes et sept récupérations.

NATATION FILLES

McHenry 101, Huntley 66 : À McHenry, les Warriors ont remporté une double victoire FVC avec des victoires en huit épreuves.

Reilly Byron (50 libre, 200 poitrine), Andrea Avila (100 libre), Emma Story (200 libre), Campbell Bitterman (500 libre) et Victoria Sadowski (100 dos) ont tous remporté des victoires individuelles pour les Warriors.

Sadowski, Reilly, Emma Blanken et Avila ont fait équipe pour remporter le relais 200 quatre nages, et Story, Avila, Blanken et Byron ont combiné pour remporter le relais 400 libre.

Jillian Cherwin (200 IM) et Julia Smitendorf (100 papillon) ont remporté des victoires pour Huntley, qui a également remporté une victoire au relais 200 libre de Rebecca Rocks, Abigale Wickersham, Maribelle Moyer et Kate Gribbens.