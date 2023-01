Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 5 janvier

Cale McThenia de Marian Central a marqué un sommet en carrière de 38 points et a frappé huit points à 3 points alors que les Hurricanes ont résisté à Richmond-Burton 67-65 lors de leur match de basket-ball masculin hors conférence jeudi.

Christian Bentancur a marqué 29 points alors que lui et McThenia ont compté tous les points des Hurricanes dans un match qui a pris une tournure étrange au quatrième quart.

Marian (9-11) menait 65-41 pour commencer le quatrième quart et a ajouté le placement de Bentancur pour une avance de 67-41. L’entraîneur des Hurricanes, Charley Walsh, a mis ses réserves, mais RB (1-11) a terminé le match avec une course de 24-0 pour presque rattraper les ‘Canes.

Ryan Wisniewski a marqué 14 points pour mener le Rocket et Ray Hannemann en a ajouté 10.

BASKET FILLES

Marian Central 70, Richmond-Burton 14 : À Richmond, Madison Kenyon a inscrit 22 points pour mener les Hurricanes devant les Rockets dans leur match hors conférence.

Ella Notaro a ajouté 15 points et Juliette Huff en a marqué 10.

Kaylin Lotz a mené RB avec cinq points.

LUTTE

Crystal Lake Central 57, Prairie Ridge 18 : À Crystal Lake, les Tigers ont remporté quatre des six poids inférieurs et ont battu les Wolves lors de leur match de la Fox Valley Conference.

Payton Ramsey (106), Romiro Rendon (120) et Dominic Vitale (138) ont tous obtenu des épingles aux poids inférieurs. Dylan Ramsey (113) a également gagné par épingle.

Thomas Metz (182) et Leo Diaz (285) ont obtenu des épingles plus tard dans le match.

Prairie Ridge a obtenu des quilles de Tyler Evans (126) et John Fallaw (220), et a obtenu des victoires de MIchael Meade (132) et Xander York (152).

Marengo 45, Johnsburg 27 : À Marengo, les Indiens ont battu les Skyhawks lors de leur match de la Kishwaukee River Conference.

QUILLES DE FILLES

Coopérative Woodstock 2 429, Johnsburg 2 018 : À Woodstock, Torin Deacon a mené les Blue Streaks à une victoire avec une série de 623 et trois matchs de plus de 200.

Deacon a obtenu des matchs de 207, 204 et 212. Sa coéquipière Norah Mungle a eu une série de 579 avec un match élevé de 224. Ava Caldwell a ajouté un 528 et a eu un match de 199.

Julia McCue a mené les Skyhawks avec une série de 417 et un match de 155. Chandler Mendlik a lancé une série 380.

QUILLES DE GARÇONS

Coopérative Woodstock 3 100, Johnsburg 2 871 : À Woodstock, Max Haggerty a lancé une série de 734 avec trois matchs de 224 ou mieux pour mener les Blue Streaks à une victoire.

Haggerty a obtenu 276, 224 et 234 pour son total. Will Resse a ajouté une série de 611 et un match de 236, et Tyler Fink a eu une série de 582 avec un match de 208.

Aiden Schwichow a mené Johnsburg avec une série de 629, avec des matchs de 247 et 213. Matt Bennett a obtenu un 617, avec un match de 254 et Landon Banaszynski avait un 579 avec un match de 201.

NATATION GARÇONS

Coopérative Cary-Grove 117, Huntley 53 : À Crystal Lake, les Troyens ont remporté toutes les courses sauf une dans leur duel FVC contre les Red Raiders.

Drew Watson, Noah Brereton, Danial Sanahurskyj et Victor Praczkowski ont remporté le relais 200 verges quatre nages, ainsi que les relais 200 et 400 m libre.

Dexter Zielinski a remporté les 50 et 100 m libre, Mason Gaylor a remporté le 200 m quatre nages individuel et le 100 m brasse, Watson a remporté le 200 m libre et Brereton a remporté le 500 m libre.

Matt Glosson de Huntley a remporté le 100 m dos.

Byron 99, coopérative Woodstock Nord 47 : À Woodstock, Isaac Morse a remporté le 50 m libre pour le Thunder.