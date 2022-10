Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 27 octobre

Le volleyball féminin Huntley a remporté le sixième championnat régional consécutif du programme avec une victoire de 25-17, 25-16 contre Harlem jeudi au championnat régional de classe 4A McHenry.

Georgia Watson a mené les Red Raiders (30-6) avec huit attaques marquantes et a ajouté cinq récupérations. Ally Panzloff a fourni sept attaques décisives, Maggie Duyos a dirigé l’attaque avec 16 passes décisives et six récupérations, et Emily Willis et Avary DeBlieck ont ​​chacun eu trois blocs. Morgan Jones a ajouté deux as et cinq récupérations.

Huntley affrontera St. Charles North à 19 h lundi dans la deuxième demi-finale de la classe 4A Harlem Sectional. Les Red Raiders ont remporté des titres de section au cours de chacune des deux dernières saisons complètes. Aucune séries éliminatoires n’a eu lieu au cours de l’année scolaire 2020-21 en raison de la pandémie.

Hampshire 2, Dundee-Crown 1 : Au Hampshire, les Whip-Purs ont abandonné le premier set avant de se rallier à une victoire de 23-25, 25-15, 26-24 dans le championnat régional de classe 4A du Hampshire.

Les Whips (16-20) affronteront Hononegah dans une demi-finale de section de classe 4A à Harlem à 18 h lundi.

Megan Pearson (neuf récupérations) a réussi quatre attaques décisives pour mener DC. Nicole Wagner (deux as) et Hannah Robinson ont chacune réussi trois attaques décisives. Courtney Komparda avait quatre as. Miana Gonzalez a eu huit récupérations.

Hononegah 2, Jacobs 0 : À Rockford, les Golden Eagles (13-22) ont clôturé leur saison avec une défaite de 25-18, 25-23 contre Hononegah dans le championnat régional de classe 4A Jefferson.

Ali Pierre a fourni à Jacobs cinq attaques décisives et quatre blocs. Yvonne Iskrev a ajouté cinq contres, Kate Wilson et Gracie Breeze ont réussi respectivement 10 et sept récupérations, et Abby Deacon a obtenu sept passes décisives, trois as et deux récupérations.

Gênes-Kingston 2, Marengo 0 : À Aurora, les Indiens ont vu leur saison se terminer avec une défaite de 25-19, 25-19 contre les Cogs dans le championnat régional de classe 2A Rosary.

Wheaton St. Francis 2, Burlington Central 1 : À Wheaton, les Rockets (18-18) ont remporté le premier set, mais les Spartans hôtes se sont ralliés pour gagner 24-26, 25-10, 25-14 dans le championnat régional de classe 3A Wheaton St. Francis.