Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 25 août

Kaitlyn Wickersheim de Woodstock North a réussi 13 attaques décisives et a réussi 24 récupérations et deux blocs alors que le Thunder a survécu à Sycamore 23-25, 25-22, 25-23 lors d’un match de volley-ball hors conférence jeudi à Woodstock.

La passeuse Kylie Schulze a récolté 19 passes décisives, neuf attaques décisives, sept récupérations et sept as.

Le Thunder a fait preuve d’une solide défense en accumulant 60 récupérations dans le match. L’étudiante de première année Maddie Sofie a eu 10 récupérations, tandis que Dani Hansen en a ajouté cinq pour accompagner ses deux attaques décisives.

Dundee-Crown 2, Hampshire 1 : Au Hampshire, Rachel Piluski a réussi 10 attaques décisives et Audrey Prusko en a ajouté huit alors que les Chargers ont résisté aux Whip-Purs dans leur match FVC 21-25, 25-23, 25-20.

Courtney Komperda a récolté 15 passes décisives et huit récupérations, tandis que Kylie Hanson a ajouté quatre attaques décisives, huit passes et huit récupérations. Sydney Komperda a mené les Chargers avec trois as. Maddie Muhvic a réussi cinq attaques décisives.

Huntley 2, McHenry 0 : À Huntley, Maggie Duyos des Red Raiders a récolté 20 passes décisives et Avary DeBlieck a réussi sept attaques décisives et quatre blocs en battant les Warriors 25-17, 25-19 lors de leur match de la Fox Valley Conference.

Huntley (2-0, 2-0 FVC) a obtenu 14 récupérations de Luma Acevedo tandis que Morgan Jones (quatre), Ally Panzloff (trois) et Georgia Watson (trois) ont également tué dans l’attaque de Huntley.

Ella Boland a mené McHenry (0-3, 0-2) avec sept attaques décisives et trois récupérations. Regina Anelli a eu 10 récupérations et un as, Mollie Hobson a ajouté trois attaques décisives, cinq as et un bloc. Kendall Krumsee a fourni sept passes décisives et six récupérations.

Crystal Lake Central 2, Jacobs 1 : À Algonquin, les Tigers ont perdu le premier set, puis se sont ressaisis pour remporter leur match FVC contre les Golden Eagles 19-25, 25-14, 25-19.

Mykaela Wallen a mené Central avec 13 attaques décisives, 15 récupérations, trois as et deux blocs. Bree Hubacher a ajouté 10 attaques décisives, 15 récupérations et deux as. Siena Smiejek a réussi huit blocs et cinq attaques décisives et Gabbie Anderson a récolté 28 passes.

Gênes-Kingston 2, Richmond-Burton 0 : À Gênes, les Cogs ont battu les Rockets (1-1) dans leur match hors conférence 25-12, 25-19.

Maggie Uhwat a réussi six attaques décisives pour mener RB, tandis que Kaitlyn Lehecka a réussi cinq attaques décisives, un as et deux blocs. Elissa Furlan a ajouté cinq attaques décisives.

Johnsburg 2, lac rond 0 : À Johnsburg, Delaney Stern a récolté 10 passes décisives, quatre as et trois récupérations alors que les Skyhawks battaient les Panthers dans un match hors conférence 25-18, 25-10.

Emmy Wizceb a réussi cinq attaques décisives et Molly Buchanan a réussi trois as et deux récupérations pour les Skyhawks.

Prairie Ridge 2. Centre de Burlington 1 : À Burlington, les Wolves ont résisté aux Rockets (0-2, 0-2) 25-16, 15-25, 25-18 dans leur match FVC.

Brielle Schulze a mené Prairie Ridge avec neuf attaques marquantes et deux as. Julia Reina a récolté 13 passes et quatre récupérations, Grace Jansen a récolté sept passes, quatre as et quatre récupérations et Mackenzie Schmidt a ajouté cinq blocs, trois as et deux attaques décisives.

Brooke Hoffman a mené les Rockets avec huit attaques décisives et quatre récupérations. Leah Freesemann a ajouté sept attaques décisives et trois as, Brianna Gritzman a récolté 12 récupérations et cinq passes et Sarah Jack a récolté huit passes et deux as.

GOLF GARÇONS

Harvard 171, Belvidere 197 : À Poplar Grove, Logan Garafol a tiré 39 pour mener les Hornets devant les Bucs lors d’un match hors conférence à Timber Pointe.

Aaron Sauceda (42), Myles Brincks (43) et Connor Pedersen (47) ont complété le score de Harvard.

Marengo 189, Gênes-Kingston 212 : À Marengo Ridge, Riley Weiss et Andrew Johnson ont chacun tiré 46 alors que les Indiens battaient les Cogs dans un match hors conférence.

Sean Ettner a ajouté un 48 et Kyle Northcutt a tiré 49 pour Marengo.

Crystal Lake Central 176, Jacobs 177 : À West Dundee, Jack Bice a tiré 42 pour mener les Tigers devant les Golden Eagles dans un match FVC serré à Randall Oaks.

Carter Blum (44), Jake Kenefick (45) et Hayden Hoekstra (45) ont eu les autres scores de comptage des Tigers.

Owen Ziaja de Jacobs a tiré 41 pour le médaillé. Zach Allen avait un 45 et Braden Behrens et Connor Schlueter avaient chacun un 46 pour les Eagles.

FOOTBALL GARÇONS

Prairie Ridge 4, Harvard 2 : À Grayslake, les Wolves ont vaincu les Hornets au deuxième tour du tournoi Grayslake North.

Gabino Esquivel a marqué sur une passe de Saul Sanchez et Martin Quinter a marqué sur la passe de David Aquino pour Harvard. Alan Gonzalez a réalisé cinq arrêts dans le but des Hornets.

Zion-Benton 3, Dundee-Crown 1 : À Lake Forest, les Chargers ont obtenu leur but d’Alexis Contreras grâce à la passe décisive de Christian Lechuga dans leur défaite contre les Zee-Bees lors du North Shore Country Day Shootout.

Huntley 3, Hononegah 1 : À Rockton, Hudson Nielsen a marqué un but et obtenu deux passes décisives alors que les Red Raiders (1-1) battaient les Indians dans un match hors conférence.

Zach Heitkemper a inscrit un but et fait une passe décisive sur le but de Nielsen. Nielsen a aidé sur le but de Heitkemper et a également établi un score pour Ethan Pfeifer.

Ethan Robertson a réalisé quatre arrêts en première mi-temps et David Pawlak en a réalisé cinq en seconde pour les Raiders.

TENNIS FILLES

Crystal Lake Central 6, South Elgin 1 : À South Elgin, Bella Lisle et Emily Pinion ont remporté les simples nos 2 et 3 alors que les Tigers ont vaincu le Storm lors de leur match hors conférence.

Central a remporté tous les matchs de double avec Maggie Naughton et Ally Holtkamp (n°1), Maggie O’Connell et Anya Parikh (n°2), Maya Naughton et Kaitlin Coffey (n°3) et Teira Frerichs et Sofia Weckerlin (n°2). 4).