Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 22 septembre

L’équipe de golf féminine de Marengo a remporté le championnat de la Kishwaukee River Conference jeudi, battant Johnsburg par trois coups au Blackstone Golf Club de Marengo.

Les Indiens ont obtenu trois des quatre meilleurs scores individuels et ont remporté la conférence pour la première fois avec un score de 394, suivis des Skyhawks (397) à la deuxième place. Les coopératives Harvard, Richmond-Burton et Woodstock North n’avaient pas assez de golfeurs pour se qualifier pour un pointage d’équipe.

Félicitations à notre équipe féminine de golf. CHAMPIONS KRC 2022 !!!! pic.twitter.com/SZV4rjf4Us — Marengo Athlétisme (@MarengoHSsports) 22 septembre 2022

Riley Klotz de Johnsburg a remporté le championnat individuel avec un 83. Cadence Leucht de Marengo a terminé deuxième avec un 95, et Aubrie Ettner et Emma Leucht de Marengo ont terminé troisièmes à égalité avec 96.

Lana Bowers (103) de Johnsburg a terminé cinquième, Aaralynn Schneider (104) de Harvard a terminé sixième et Lauren McQuiston (105) de Johnsburg a terminé septième. Mackenzie McQuiston de Johnsburg (106) a terminé huitième, suivi d’Alexa Calbow de Marengo (107) et de Gabby Gieseke de Marengo (108).

VOLLEY FILLE

Huntley 2, Crystal Lake Central 0 : À Huntley, les Red Raiders se sont améliorés à 11-0 cette saison et à 10-0 à la Fox Valley Conference avec une victoire de 25-19, 25-21 contre les Tigers.

Maggie Duyos a récolté 24 passes décisives et 11 récupérations, Ally Panzloff a réussi huit attaques décisives, huit récupérations et deux as, et Avary DeBlieck a obtenu cinq attaques décisives et un bloc. Morgan Jones a réussi six attaques décisives et Mari Rodriguez a ajouté six récupérations.

Bree Hubacher a récolté six attaques décisives et deux as pour Central (10-6, 6-4), Gabbie Anderson a obtenu 16 passes décisives et quatre récupérations, et Mykaela Wallen a obtenu trois attaques décisives et neuf récupérations. Sienna Smiejek a ajouté trois blocs et Vivian Akalanou a réussi trois attaques décisives.

Crystal Lake Sud 2, Jacobs 1 : À Algonquin, les Gators (7-4, 6-4 FVC) sont revenus battre les Golden Eagles 23-25, 25-15, 25-21 dans leur match FVC.

Gabby Wire a eu 17 attaques décisives et 21 récupérations, Kaitlyn Brandt a eu 15 récupérations et un as, et Morgan Johnson a eu 10 attaques décisives et 12 récupérations pour South. Emma Stowasser a terminé avec 34 passes décisives.

Teagan Van Stone a réussi huit attaques décisives pour Jacobs (7-8, 5-5), Ali Pierre a réussi six attaques décisives et neuf blocs, et Aurora Rodella a récolté 13 passes décisives et deux as. Gracie Breeze a eu 15 récupérations et Kate Wilson a ajouté 23 récupérations et trois attaques décisives.

Burlington Central 2, Hampshire 1 : À Burlington, Leah Freesemann a réussi 13 attaques décisives, neuf récupérations et trois as pour mener les Rockets (13-8, 5-5 FVC) devant les Whip-Purs 18-25, 25-20, 25-19 en action FVC.

Brooke Hoffman a ajouté 10 attaques décisives et cinq récupérations, Ashley Arceo a obtenu 30 passes décisives, trois attaques décisives et sept récupérations, et Brianna Gritzman a obtenu 17 récupérations.

Le Hampshire est tombé à 11-13, 1-9 FVC.

Marian Central 2, Carmel 1 : À Woodstock, les Hurricanes (6-9-4) ont remporté la victoire 25-16, 10-25, 25-15 hors conférence. Kaitlyn Mullen a enregistré 12 passes décisives et six récupérations, Danielle Lipnisky a réussi six attaques décisives et Hadley Rogge a obtenu trois attaques décisives. Ella Conlon a réussi trois attaques décisives, cinq récupérations et deux as.

Dundee-Crown 2, Cary-Grove 1 : À Cary, les Chargers (11-6, 6-4 FVC) ont battu les Trojans 25-21, 24-26, 25-22 dans leur match FVC. Audrey Prusko a réussi 10 attaques décisives et trois blocs pour DC, Courtney Komperda a eu sept as et Kylie Hanson a ajouté huit attaques décisives et deux as.

Toujours pour les Chargers, Rachel Piluski a réussi six attaques décisives, huit récupérations et deux as et Sydney Komperda a eu neuf récupérations.

Pour CG (6-10, 2-8), Isabelle Strader a récolté 35 passes et huit récupérations et Tricia Kennedy a réussi 13 attaques décisives et cinq as.

Prairie Ridge 2, McHenry 0 : À Crystal Lake, Katya Flaugher a récolté 12 attaques décisives, trois as et sept récupérations, et Grace Jansen a obtenu 13 passes décisives et deux attaques décisives pour les Wolves (9-8, 7-3 FVC) dans une victoire 25-19, 25-14 FVC.

Les Warriors sont tombés à 7-10, 2-8 FVC.

Woodstock Nord 2, Byron 0 : À Byron, le Thunder a remporté le match hors conférence 25-15, 25-10. Lexi Hansen (neuf attaques décisives) et Dani Hansen (six attaques décisives) ont mené l’offensive pour North (16-1).

Kylie Schulze a récolté 14 passes décisives et trois attaques décisives, Devynn Schulze a obtenu 10 récupérations et Katie Wickersheim a obtenu trois attaques décisives, 11 récupérations, deux blocs et deux as. Emma Berner avait deux as.

TENNIS FILLES

Cary Grove 4, Jacobs 3 : À Algonquin, les Trojans ont remporté trois des quatre matchs de double pour remporter la victoire du FVC. Maggie Groos et Katelyn O’Malley (n ° 1), Teagan Bowers et Madison Strike (n ° 2) et Aubrey Lonergan et Erin Galfano (n ° 4) ont tous gagné en double pour CG.

Elizabeth Mjaanes a ajouté une victoire au n ° 3 en simple pour les Trojans.

Chloe Siegfort (n ° 1) et Kylie Cohn (n ° 2) ont gagné en simple pour Jacobs. Amelia Stoner et Sara Casey ont gagné en double n ° 1.

Huntley 7, Hampshire 0 : À Huntley, les Red Raiders se sont améliorés à 14-1 au total et 5-0 dans le FVC avec une victoire sur les Whip-Purs. Les gagnants en simple pour Huntley ont été Ella Doughty (n ° 1), Ari Patel (n ° 2) et Julie Klockner (n ° 3).

Les victoires en double sont venues d’Elaina Hibbeler et Kate Burkey (n° 1), Emily Chong et Delaney Stock (n° 2), Carlie Weishaar et Nora Stevenson (n° 3) et Ashley Phommasack et Ellie Pauwels (n° 4).

FOOTBALL GARÇONS

Crystal Lake Central 2, Hampshire 1 : Au Hampshire, Vicente Romero et Aiden Andrews ont tous deux marqué pour les Tigers (7-4-2, 2-0-1 FVC) lors de la victoire du FVC. Gideon Burleson a obtenu une aide pour Central et Joseph Gumecindo a effectué six arrêts dans le but.

Genève 2, Huntley 1 : À Huntley, les Raiders ont échoué en action hors conférence. Gavin Eagan a marqué le seul but de Huntley (7-3-1).

Ethan Robertson a réalisé quatre arrêts en première mi-temps et David Pawlak a réalisé quatre arrêts en seconde mi-temps.

Harvard 2, Rockford Est 0 : À Harvard, Pablo Mercado et William Salgado ont tous deux marqué pour les Hornets lors de la victoire hors conférence. Martin Mercado et le gardien Andres Hernandez ont obtenu des passes décisives pour Harvard.

Hernandez a effectué deux arrêts dans le but.