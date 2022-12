Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 22 décembre

La recrue Malaina Kurth a marqué sept des neuf points de son équipe au quatrième quart pour mener Cary-Grove devant Vernon Hills 43-38 lors de leur dernier match au tournoi de basket-ball féminin Libertyville Winter Classic jeudi.

Kurth a réussi 5 des 6 lancers francs et son seul panier au quatrième quart. Elle a réussi 7 des 8 lancers francs du match.

Emily Larry a ajouté sept points pour les Trojans. Neuf joueurs de CG ont marqué.

BASKET GARÇONS

Grayslake Central 54, Cary-Grove 42 : À Grayslake, Jake Hornok a frappé deux 3 points et a mené les Trojans avec 12 points dans leur défaite sans conférence contre les Rams.

Zach Bauer a ajouté 11 points pour CG et Mitch Thompson a frappé deux 3 et ajouté huit points.

Dennis Estepp a mené les Rams (9-1) avec 23 points et trois 3. Jake Gibson a ajouté 10 points.

Vallée Stillman 67, Marengo 51 : À Marengo, Riley Weiss a marqué 14 points pour mener les Indiens dans leur défaite contre les Cardinals dans l’EC Nichols Holiday Classic.

Weiss a ajouté cinq rebonds et frappé deux 3. Jett Lesiak a ajouté 11 points, six rebonds et frappé deux 3. Grant Aubry a mené les Indians avec neuf rebonds.