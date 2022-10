Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 20 octobre

Savannah Webb de Richmond-Burton s’est qualifiée pour les quarts de finale du tennis féminin de classe 1A après avoir remporté ses trois premiers matchs jeudi à Hoffman Estates.

Chloe Siegfort de Jacobs continuera également à jouer dans le tournoi de classe 2A au quatrième tour de la tranche de consolation.

Webb a battu Ellie Aitken de Sterling 6-0, 6-0 pour remporter son premier match, puis a battu Lily Gregary de Mattoon 6-0, 6-0 lors de son deuxième match. Webb s’est qualifié pour les quarts de finale après avoir battu Tess Schmeider d’Althoff Catholic 6-0, 6-1.

Webb affrontera Lily Brecknock de Fenwick, la tête de série n ° 1, en quarts de finale à Hersey vendredi.

En classe 1A, le duo de doubles de Prairie Ridge Aleena Ciezak et Megan Clark a remporté son match d’ouverture 6-0, 6-0 mais a perdu au deuxième tour 6-1, 6-3 et au deuxième tour du bracket de consolation 6-4, 6-1 pour terminer leur apparition officielle. La paire de doubles des Wolves Madeleine Bartmess et Kelsey Collins a perdu son match d’ouverture 6-0, 6-1 mais s’est regroupée pour gagner au premier tour de la tranche de consolation 6-2, 7-6 (2) avant de tomber au deuxième tour de cette tranche. 6-3, 6-4.

Les joueurs de simple Marta Fito et Marian Central de Woodstock, Kaitlin Remke et Madison Kenyon, et l’équipe de double de Bella Zecchin et Holly Garrelts ont tous perdu leurs deux matchs pour mettre fin à leurs courses d’État.

En classe 2A, Siegfort a riposté pour se qualifier pour le quatrième tour de la tranche de consolation. Siegfort a battu Rhea Kumar de Normal 6-0, 6-0 au premier tour avant de tomber face à Kaitlyn Strilich de Conant 6-2, 6-0 au deuxième tour.

Elle a battu Lauren Dell’Acqua de Lake Park 6-1, 6-0 et Elizabeth Schindler de Hononegah 6-1, 6-1 pour organiser un match contre Chloe Goins de Hinsdale South au quatrième tour de la ronde de consolation vendredi à Fremd.

Kylie Cohn des Golden Eagles a perdu son match d’ouverture 6-3, 6-2 avant de remporter son match de consolation au premier tour 4-6, 6-3, 10-7 et de tomber au deuxième tour de ce groupe 6-2, 6- 0.

L’équipe de double de Huntley composée de Kate Burkey et Elaina Hibbeler a perdu son premier match 6-2, 7-6 (2) avant de se regrouper pour remporter son match de consolation au premier tour 6-1, 6-3. Les Red Raiders ont perdu leur match de consolation du deuxième tour 2-6, 6-4, 10-4.

La joueuse de simple des Red Raiders Ella Doughty et la paire de double Emily Chong et Delaney Stock ont ​​perdu leurs deux matchs pour mettre fin à leur course.

L’équipe de double de Crystal Lake Central, Maggie Naughton et Katie Hamill, a perdu son match d’ouverture 6-1, 6-1, mais a remporté son match de consolation au premier tour 6-7 (4), 6-4, 10-5. Ils sont tombés au deuxième tour de consolation 6-2, 6-1.

VOLLEY FILLE

Richmond-Burton 2, Byron 0 : À Richmond, les Rockets ont remporté leur 23e victoire de la saison en remportant le match de la Kishwaukee River Conference 25-16, 25-20.

Elissa Furlan a réussi 13 attaques décisives et deux blocs pour RB (23-10, 7-3 KRC), Kaitlyn Lehecka a obtenu trois attaques décisives, deux blocs un as et Alex Hopp a terminé avec 16 passes décisives. Faith Holian a ajouté quatre attaques décisives et trois as et Lilly Mumbower a eu huit récupérations et deux as.

Crystal Lake Central 2, Prairie Ridge 0 : À Crystal Lake, les Tigers ont battu les Wolves 27-25, 25-18 lors du match de la Fox Valley Conference.

Gabbie Anderson a ouvert la voie à Crystal Lake Central (20-15, 13-5) avec 19 passes décisives, huit récupérations, trois attaques décisives et deux blocs, tandis que Bree Hubacher a terminé avec 11 récupérations, sept attaques décisives, un as et un bloc. Mykaela Wallen a ajouté 18 récupérations, cinq attaques décisives et deux as.

Katya Flaugher a récolté 13 attaques décisives et huit récupérations pour Prairie Ridge (14-21, 9-9) et Julia Reina a terminé avec 12 passes décisives, six récupérations et un as.

Dundee-Crown 2, Jacobs 1 : À Carpentersville, les Chargers (18-10, 10-8) sont revenus après avoir abandonné le premier set pour gagner 22-25, 25-19, 30-28 en jeu FVC.

Teagan Van Stone a terminé avec six attaques décisives, trois blocs et une récupération pour les Golden Eagles (12-21, 8-10), Isabella Spychala a terminé avec quatre récupérations, un as et un bloc et Ali Pierce a obtenu neuf attaques décisives, six blocs, un creuser et un as.

Burlington Central 2, McHenry 1 : À Burlington, les Rockets ont terminé la saison régulière en revenant après avoir perdu le premier set pour gagner 16-25, 27-25, 25-21 en action FVC.

Leah Freesemann a mené Burlington Central (17-17, 8-10) avec 13 attaques décisives, neuf récupérations et un bloc, tandis qu’Ashley Arceo a récolté 17 récupérations, 28 passes décisives et six attaques décisives. Brianna Gritzman a terminé avec 15 récupérations et six passes.

Johnsburg 2, Rockford luthérien 0 : À Johnsburg, les Skyhawks ont terminé leur calendrier de saison régulière avec une victoire 25-23, 26-24 hors conférence contre Rockford Lutheran.

Delaney Stern a obtenu 15 passes décisives, sept récupérations et un bloc pour Johnsburg (24-10-1), et Emmy Wizceb a ajouté six attaques décisives et deux blocs. Kayle Fouke a terminé avec huit récupérations et trois attaques décisives et Juliana Cashmore a réussi trois attaques décisives et trois blocs.

NATATION FILLES

McHenry 112, Dundee-Crown 53 : À Carpentersville, les Warriors ont remporté huit épreuves pour remporter leur duel FVC.

Andrea Avila a remporté le 50 verges nage libre en 27,88 secondes et le 100 m papillon en 1:05,46. Emma Story a remporté le 100 m libre en 58,75, Victoria Sadowski a remporté le 500 m libre en 5:50,09, Emma Blanken a terminé première du 100 m dos en 1:07,09 et Reilly Byron a remporté le 200 m libre en 2:08,89.

L’équipe de relais 200 quatre nages de McHenry composée de Blanken, Byron, Avila et Story a remporté l’épreuve à 2:00.14 et le relais 400 libre de Story, Avila, Blanken et Byron a gagné à 3:57.44.

Mia Dzik de Dundee-Crown a remporté le 200 m QNI (2:33,37) et Allison Fitzgerald a remporté le 100 m brasse (1:09,66). L’équipe de relais libre des Chargers 200 composée d’Olivia Allendorf, Abigail Irwin, Isabella Mudra et Fitzgerald a gagné à 1: 51,78.

Coopérative Crystal Lake South 127, Huntley 42 : À Crystal Lake, les Gators ont remporté 10 épreuves pour terminer la saison régulière sur une note gagnante.

Abi Zelikman a remporté le 200 libre (2:04.57) et le 100 brasse (1:13.30), Abby Uhl a remporté le 100 libre (54.08) et le 100 dos (1:00.21), Bella Fontana a terminé première du 50 libre (25.17) , Avery Watson a remporté le 100 m papillon (59,89) et Mackenzie Resch a remporté le 500 m libre (5:36,38).

Le relais 200 quatre nages du sud de Uhl, Penelope Brereton, Watson et Fontana a gagné à 1: 55,09, le relais 200 libre de Brereton, Zelikman, Emely Rudsinski et Resch a terminé premier en 1: 46,38 et le relais libre 400 des Gators de Fontana, Uhl , Watson et Resch ont remporté l’épreuve en 3:41.53.

Jillian Cherwin de Huntley a remporté le 200 QNI (2:16.56).