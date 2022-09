Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 1er septembre

Cary-Grove a ramassé une paire d’aigles, un de Maddux Tarasevich et un autre de Kyle Kotlarczyk, alors qu’ils battaient McHenry, 151-169, lors d’un match de golf pour garçons de la Fox Valley Conference à Foxford Hills jeudi.

L’entraîneur des Trojans, Chris Gotsch, n’a pu se rappeler qu’un seul autre aigle par un joueur de CG à Foxford Hills depuis qu’il est entraîneur, lorsque Mitch Whitehouse en a breveté un il y a huit ans.

Tarasevich a tiré un 35, tandis que Kotlarczyk et Erik Pietrzyk avaient tous deux 38 et Joey Boldt avait un 40 pour CG (6-1, 5-0).

Justin Link a tiré 39 pour mener les Warriors, qui ont obtenu un 43 de Tanner Polep et un 44 de Bradin Amelio et Alex LaShell.

Johnsburg 174, Richmond-Burton 175 : À Bull Valley, Jeff Lehn des Rockets a tiré un 36, mais les Skyhawks ont surmonté cela pour une victoire d’un coup lors de leur match de la Kishwaukee River Conference à Boone Creek.

Mike Link a mené Johnsburg (2-0 KRC) avec un 41. Noah Hagen et RIley Johnson ont ajouté 44 pour Johnsburg et Mason Diedrich avait un 45.

Jacob Olson a tiré 42 pour les Rockets (0-4 KRC), tandis que Colten Miller a tiré 48 et Danny DeZanek a tiré 49.

Marian Central 176, Saint-Patrick 197 : Au Bull Valley Golf Club, Peter Louise a tiré 41 alors que les Hurricanes battaient les Shamrocks dans un match hors conférence.

Marian a remporté sa quatrième victoire consécutive avec l’aide de Finn Pivnicka (43 ans), Ethan Tom et Michael Jablonski (tous deux à 46 ans).

Coopérative Woodstock Nord 161, Harvest Christian 164 : À Elgin, Aidan Sivore a tiré un 36 pour mener le Thunder à la victoire hors conférence.

FOOTBALL GARÇONS

Cary Grove 3, Harvard 2 : À Fox Lake, Ian Frangiamore a marqué un but en deuxième mi-temps, puis a préparé Landon Nawracaj pour le but décisif alors que les Trojans battaient les Hornets au Grant Tournament.

CG (1-3) a pris les devants à 25 minutes de la fin lorsque Frangiamore a percé un tir dans le filet. Plus tard, Frangiamore a alimenté Nawracaj avec une passe et il l’a mise avec 18 minutes à jouer.

Cole Waddell a marqué la passe décisive de Kyle Nordegren en première mi-temps. Grant Magak a aidé sur le but de Frangiamore.

Le gardien des Trojans, Logan Kemp, a réalisé six arrêts, dont un sur un penalty en première mi-temps.

David Aquino et Gabino Esquivel ont marqué pour Harvard. Pedro Quintero a réalisé quatre arrêts dans le but.

Wauconda 3, McHenry 0 : À Wauconda, les Bulldogs hôtes ont remporté leur match de tournoi avec un jeu blanc contre les Warriors.

Tyler Juergensen a réalisé cinq arrêts dans le but de McHenry.

Richmond-Burton 4, Winnebago 0 : À Richmond, Joe Kyes et Sean Rockwell des Rockets ont chacun marqué et aidé sur un but alors qu’ils battaient les Indiens dans leur match hors conférence.

RB (5-4) a également obtenu des buts d’Aiden Alberts et Maddox Meyer. Josue Campos a obtenu une passe décisive pour RB et Piotr Chmeilowski a réalisé un arrêt pour remporter son quatrième jeu blanc dans le but.

Huntley 1, Guilford 1 : À Huntley, les Red Raiders ont fait match nul avec les Vikings.

Hudson Nielsen a marqué sur la passe décisive de Talon Sargent à la 26e minute pour Huntley (2-1-2). David Pawlak a réussi cinq arrêts dans le but.

VOLLEY FILLE

Dundee-Crown 2, Crystal Lake Sud 0 : À Carpentersville, Audrey Prusko et Kylie Hanson ont chacune réussi sept attaques décisives alors que les Chargers battaient les Gators, 25-22, 25-15, dans un match FVC.

Courtney Komparda a servi pour 15 points et ajouté 16 passes décisives pour DC et Sydney Komparda a récolté 10 récupérations.

Gabby Wire a mené Sud avec 10 attaques décisives et 10 récupérations, Morgan Johnson a ajouté quatre attaques décisives, cinq récupérations et trois as, et Emma Stowasser a récolté 17 passes décisives.

Huntley 2, Burlington Central 0 : À Burlington, Maggie Duyos a récolté 22 passes décisives alors que les Red Raiders battaient les Rockets dans leur match FVC, 25-20, 25-16.

Huntley (4-0, 4-0) a obtenu sept attaques chacun de Morgan Jones et Georgia Watson et cinq d’Ally Panzloff. Watson et Avary DeBlieck avaient chacun cinq blocs.

Les Rockets (2-3, 1-3) ont été menés par Leah Freesemann avec sept attaques décisives. Brooke Hoffman a ajouté six attaques décisives et quatre récupérations, Ashley Arceo a récolté sept passes, quatre récupérations et trois as et Brianna Gritzman a récolté sept récupérations, trois passes et un as.

Crystal Lake Central 2, Hampshire 0 : Au Hampshire, Mykaela Wallen et Bree Hubacher ont chacun abattu sept victoires alors que les Tigers battaient les Whip-Purs dans un match FVC, 26-24, 25-20.

Wallen a également eu 14 récupérations, Hubacher a contribué sept récupérations et deux as. Gabbie Anderson a ajouté 18 passes décisives, quatre attaques décisives et cinq récupérations pour Central, et Vivian Akalanou a récolté quatre attaques décisives et cinq blocs.

Subvention 2, Marian Central 1 : À Fox Lake, les Hurricanes sont revenus pour remporter le deuxième set, mais ont ensuite perdu leur match hors conférence contre les Bulldogs, 25-15, 23-25, 25-20.

Ella Conlon a mené Marian avec 11 attaques décisives et six récupérations, Delaney Rogge a ajouté six attaques décisives, trois récupérations et deux blocs. Kaitlyn Mullen a récolté 15 passes décisives et cinq récupérations avec un bloc. Alex Rewiako a récolté 14 passes décisives et sept récupérations et Jordan Orlos a obtenu cinq blocs et 10 récupérations.

Richmond-Burton 2, Rockford luthérien 0 : À Richmond, les Rockets (4-1) ont eu une attaque offensive équilibrée lors de leur victoire hors conférence contre les Crusaders.

Elissa Furlan a réussi huit attaques décisives et deux blocs, Maggie Uhwat a réussi six attaques décisives, quatre as et deux blocs et Kaitlyn Lehecka a ajouté six attaques décisives, trois as et deux blocs. Alex Hopp a récolté 16 passes et Lyndsay Regnier 13 récupérations.

Cary-Grove 2, McHenry 0 : À Cary, Tricia Kennedy a réussi sept attaques décisives et trois as alors que les Troyens battaient les Warriors, 29-27, 25-23, dans leur match FVC.

Olivia Kessler a ajouté six passes décisives et Erin Wadzinski a récolté sept récupérations pour CG.

Harvard 2, North Boone 1 : À Poplar Grove, Mindy Krasinski a récolté 18 passes décisives alors que les Hornets ont résisté aux Vikings, 25-18, 22-25, 25-22, lors de leur match hors conférence.

Asha Billstrand et Katelyn Duber ont chacune réussi sept victoires. Duber et Jillian Cooke ont chacun eu sept fouilles.

le résultat de mercredi

Richmond-Burton 2, Woodstock 0 : À Woodstock, les Rockets se sont ressaisis d’un déficit de 17-10 au premier set et ont battu les Blue Streaks, 26-24, 25-19, lors du match d’ouverture de la Kishwaukee River Conference pour les deux équipes.

Maggie Uhwat et Elissa Furlan (deux as) ont toutes deux réussi six attaques décisives pour mener RB (3-1, 1-0 KRC). Kaitlyn Lehecka a ajouté quatre attaques décisives et un as. Alexandra Hopp a récolté 17 passes décisives et deux attaques décisives.

Woodstock (2-3-1, 0-1) a été menée par Hallie Steponaitis avec six attaques décisives et Allison O’Brien avec trois. Ella Wicker (12 passes décisives) et Ella White ont toutes deux récolté deux as. Julia Laidig a réussi deux attaques décisives et un as.

TENNIS FILLES

Cary-Grove 7, Dundee-Crown 0 : À Carpentersville, Annabella Gaffaney (n ° 1), Addie Lee (n ° 2) et Erin Galfano (n ° 3) ont gagné en simple alors que les Trojans balayaient les Chargers dans un match FVC.

Maggie Groos et Becca Weaver (n° 1), Katelyn O’Malley et Alaina Joseph (n° 2), Chloe Warner et Madison Strike (n° 3) et Aubrey Lonergran et Katie Groos (n° 4) ont gagné en double pour le chevaux de Troie.

Huntley 7, Crystal Lake Central 0 : À Crystal Lake, les Red Raiders (3-1, 1-0) ont balayé les Tigers (1-3, 0-1) dans leur match FVC.

Kate Burkey et Elaina Hibbeler n’ont pas perdu un match en double n ° 1 pour Huntley. Emily Chong et Delaney Stock (n° 2), Nora Stevenson et Carlie Weishaar (n° 3) et Ellie Pauwels et Ashley Phommasack (n° 4) ont également gagné en double.

Ella Doughty (n ° 1), Ari Patel (n ° 2) et Kacie Scerbicke (n ° 3) ont été les gagnantes en simple.

Prairie Ridge 7, McHenry 0 : À McHenry, Aleena Ciezak (n ° 1), Olivia Schleicher (n ° 2) et Vedika Shah (n ° 3) ont été gagnantes en simple alors que les Wolves battaient les Warriors dans un match FVC.

En double, Megan Clark et Kelsey Collins (n°1), Madde Bartmess et Gracie Smith (n°2), Izzy Pollastrini et Paige Newport (n°3) et Deb et Jazzmyn Prado (n°4) ont été les gagnantes.

GOLF FILLES

Saint-Viateur 173, Marian Central 213 : À Hoffman Estates, Ella Notaro a tiré 45 et Nina Notaro a eu 50 alors que les Hurricanes ont perdu leur match hors conférence contre les Lions au Highland Woods Golf Club.