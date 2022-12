Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 1er décembre 2022

Janiah Slaughter de Huntley (100 livres), Jessica Olson (140) et Alexandra Strzelecki (155) sont toujours en vie pour les championnats individuels au tournoi de lutte des filles Dan Gable Donnybrook à Coralville, Iowa.

Les trois lutteurs des Red Raiders ont remporté leurs matchs de quart de finale jeudi pour se qualifier pour les quatre derniers dans leurs catégories de poids respectives.

Slaughter a gagné par épingle sur Abigail Kennis de Bettendorf; Olson a gagné par une décision de 4-3 contre Rayleigh Stander de Vinton-Shellsburg ; et Strzelecki a gagné par épingle sur Allie Johnson de NH / TV.

Toujours pour Huntley, Taylor Casey (110) et Payton Turczyniak (190) sont toujours en vie pour la cinquième place.

GARÇONS LUTTE

Cary-Grove 39, Jacobs 36 : À Cary, Logan Abrams a scellé une victoire de la Fox Valley Conference pour les Trojans contre les Golden Eagles. Joe Rochbach, Noah Pechotta, Luke Bennett, Gabe Simpson, Joe Burton et Lucas Burton ont également remporté des victoires pour CG.

Triangulaire de Richmond-Burton : À Richmond, les Rockets ont remporté leurs deux duels, battant Carmel 48-15 et Genoa-Kingston 57-20.

Contre Carmel, Isaac Jones (152) et Alex Reyna (182) ont chacun gagné par épingle. Dominick Dickens (160) et Clayton Madula (120) ont chacun gagné par décision.

Contre GK, Dane Sorensen (132), Jones (152), Kyan Gunderson (106) et Dickens (160) ont chacun gagné à l’automne. Reyna (182) a gagné par décision.

Dundee-Crown 48, Crystal Lake Sud 24 : À Crystal Lake, les Chargers ont battu les Gators dans leur duel FVC.

McHenry 43, Crystal Lake Central 22 : À McHenry, les Warriors ont remporté une double victoire FVC contre les Tigers.

Ruben Melgarejo (152), Jesse Saavedra (285), Jimmy Norris (120), Chris Moore (170), Peyton Horowicz (182), Lucas Van Diepen (132), Ryan Nagel (138), Ariel Montes (195) et Pedro Jimenez (145) a tous eu des victoires pour McHenry.

Les gagnants pour Central étaient Aiden Lowell (220), Payton Ramsey (106), Rene Gaunaurd (160) et Dylan Ramsey (113).

Hampshire 49, Burlington Central 21 : Au Hampshire, les Whip-Purs ont remporté une victoire FVC contre les Rockets.

Les victoires pour le Hampshire étaient Lou Jensen (106), Andrew Salmieri (120), Yani Nikolov (138), Tyler Marino (145), Michael Brannigan (152) Niko Skoulikaris (170), Chandler Jernigan (182), Tyler Boyd (190 ), Will Ardson (220) et Joey Ochoa (285).

Burlington a obtenu des victoires d’Aidan Rohl (113), Austin Lee (126), Doug Phillips (132) et Jonah Chavez (160).

BASKET FILLES

Marengo 54, Rockford Christian 36 : À Rockford, Bella Frohling a marqué 18 points et Addie Johnson en avait 17 pour mener les Indiens à une victoire hors conférence contre les Royal Lions. Frohling a fait trois 3 et Johnson en a eu deux.

Dayna Carr a ajouté neuf points pour Marengo (3-3).

QUILLES DE GARÇONS

Huntley 3 422, coopérative Woodstock 2 918 : À Kingston Lanes à Woodstock, les Red Raiders ont remporté une victoire sur les Blue Streaks. Matt Fishman a ouvert la voie avec une série de 617, comprenant des matchs de 181, 235 et 201. Josh Waters a ajouté une série de 608 et a obtenu le match le plus élevé du match avec un 236.

Joey Humphrey et Austin Tenglin ont tous deux ajouté 583, et Caleb Vergona avait 578.

Woodstock était mené par Zach Cynowa et Brady Caldwell avec 592. Cynowa a eu le meilleur match pour les Streaks avec un 226. Tyler Fink a eu une série de 590.

Oregon 3 399, Marengo 3 155 : À Town & Country Lanes dans l’Oregon, les Indiens sont tombés aux mains des Hawks. Justin Fluger a mené Marengo avec une série 618, comprenant des parties de 176, 236 et 206. Hunter Pankow a ajouté une série 561.

QUILLES DE FILLES

Marengo 2 649, Oregon 2 019 : À Town & Country Lanes dans l’Oregon, Grace Wzientek a mené les Indiens devant les Hawks avec une série 520. Kiley Gibbs avait une série 461 et Emily White une série 486.