Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 18 mai

La remarquable saison de baseball de Richmond-Burton se poursuivra pendant au moins deux jours de plus.

Les Rockets, têtes de série n ° 5, ont obtenu un doublé RBI avec deux retraits d’Aiden Wicinski en début de septième manche et ont fait de cette course une victoire de 7-6 contre l’Aurora Central Catholic n ° 3 jeudi dans leur classe 2A Johnsburg Regional demi-finale.

RB (15-12) a remporté neuf de ses 11 derniers matchs et affrontera la tête de série Marengo (21-7) lors du match de championnat de samedi à 11 heures à Hiller Park.

RB était le finaliste de la classe 2A de Joliet Catholic l’année dernière et a commencé la saison 1-8 avec la plupart de cette formation ayant obtenu son diplôme.

Les Rockets ont battu Marengo 11-5 le 13 avril et ont une fiche de 14-3 depuis ce match.

Pearl City 2, Alden-Hébron 0 : Lors de la classe 1A Alden-Hebron Regional, Justin Gritmacker des Giants s’est engagé dans un duel de lanceurs avec Nathan Brinkmeier des Wolves alors qu’ils combinaient 29 retraits au bâton.

Les Wolves ont réussi deux points contre AH (14-13), dont un sur le circuit en solo de Brinkmeier.

Gritmacker a retiré 15 frappeurs en six manches, ne laissant que trois autres retraits pour sa défense. Il a accordé sept coups sûrs.

Parker Elswick et Ben Vole ont chacun eu un simple contre Brinkmeier pour les seuls coups sûrs de A-H.

Huntley 8, Streamwood 3 : À Streamwood, Ryan Bakes et AJ Putty ont réussi un circuit alors que les Red Raiders (25-6) battaient les Sabres.

Bakes et Putty ont tous deux réalisé deux manches. Griffin Goldstein était 2 en 2 avec trois points produits et Haiden Janke était 2 en 2 avec une paire de doubles.

Colby Aschenbach a lancé 5 ⅓ manches et a accordé un point mérité tout en en retirant deux. Jeremy Jaehnig a lancé 1 1/3 de manches sans but avec deux retraits au bâton.

Cary-Grove 4, Woodstock Nord 3 : À Cary, Charlie Taczy a marqué un simple dans la course gagnante en fin de septième alors que les Trojans (21-9) ont vaincu le Thunder (16-10) dans leur match hors conférence.

CG a marqué un point dans chacune des quatre dernières manches pour revenir pour la victoire. Vinnie Lutz était 3 pour 4 avec un RBI.

Dane Schuster et Lutz se sont distingués avec un retrait au septième. Nate Crick a été touché par un lancer et Taczy a ensuite livré le vainqueur du match.

Keenan Krysh en a retiré deux et a lancé deux manches sans but pour la victoire.

Trevor Mark était 2 pour 3 avec deux points produits pour le Thunder.

Stevenson 16, Prairie Ridge 6 : À Crystal Lake, les Wolves (13-19) ont perdu contre les Patriots lors de leur match hors conférence.

Mason McKim était 2 pour 2 avec deux points produits pour Prairie Ridge.

Saint François 7, Hampshire 1 : À Wheaton, Evan Spenk a doublé et a produit le seul point des Whip-Purs (16-16) dans leur défaite sans conférence contre les Spartans.

Saint-Charles Nord 12, Jacobs 9 : À St. Charles, les Golden Eagles (14-18) se sont ralliés pour cinq points en début de septième dans leur défaite contre les North Stars.

Nathan Jonas a doublé au septième pour conduire en trois points. JP Merlak était 2 en 4 avec trois points produits, Owen Ziaja avait un double et deux points produits. Paulie Rudolph était 2 en 3 et a marqué deux fois et Christian Graves était 2 en 4.

Crystal Lake South 16, Belvidere North 0 (5 auberge) : Au Belvidere, les Gators (23-6) ont remporté leur 11e victoire lors de leurs 12 derniers matchs, battant le Blue Thunder dans un match hors conférence.

Cole Tilley était 3 pour 3 avec deux points produits. Edgar Camacho et Ryan Skwarek étaient 2 en 3 avec deux points produits. Skwarek a réussi un double et un triple et a lancé quatre manches sans but, en retirant huit sur des prises.

James Carlson a fait un circuit pour les Gators.

Athlétisme GARÇONS

Sectionnel Batavia de classe 3A : Henry Kennedy de Dundee-Crown a été 4 sur 4 lors des qualifications d’État puisqu’il l’a fait dans deux courses de sprint individuelles et deux relais.

Reece Ihenacho de Cary-Grove s’est qualifié au lancer du poids et au disque. Le recrue CG Logan Abrams s’est également qualifié au disque.

Kennedy a remporté le 100 mètres en 10,76 et a terminé troisième du 200 m en 22,22, ce qui était sous la norme de qualification.

Carson Shonukan, Terrion Spencer, Kali Freeman et Kennedy ont remporté le 4×100 en 42,03, presque une seconde plus rapide que leur temps gagnant lors de la Fox Valley Conference Meet vendredi.

Freeman, Spencer, Christian Roder et Kennedy ont terminé troisièmes du 4×200 et se sont qualifiés en 1: 28,86, ce qui était bien en dessous de la norme de l’État.

Ihenacho a lancé un disque de 55,85 mètres (183-2¾) pour remporter cet événement et a lancé 16,46 (54-0) pour la deuxième place au lancer du poids, qui étaient tous deux des meilleures performances personnelles. Abrams a pris la troisième place et a lancé 47,89 (157-1 1/2) pour atteindre la marque de qualification.

SOFTBALL

Cary Grove 12, Stevenson 5 : À Cary, Addison DeSomer était 4 en 4 avec deux points produits alors que les Trojans (12-18) battaient les Patriots.

Allison Garski a été 2 en 2 avec un circuit de trois points au quatrième et a produit quatre points. Maddie Crick a doublé et frappé en deux, Becca Weaver était 2 en 4 avec un RBI et Grace Kaiser avait deux RBI.

Sycamore 6, Dundee-Crown 3 (10 auberge) : À Sycamore, Kaitlyn Williams a réussi un circuit de trois points en fin de 10e alors que les Spartans ont remporté une victoire sans appel contre les Chargers (17-13).

Addison Pino était 3 pour 5 avec un RBI pour DC. Kendall Brents et Casi Attapit avaient chacun un RBI.

CROSSE GARÇONS

Libertyville 20, Dundee-Crown 0 : À Libertyville, les Wildcats, têtes de série n ° 5, ont terminé la saison des Chargers n ° 12 avec une victoire par jeu blanc dans leur match de la section Warren.

Subvention 12, Crystal Lake Sud 6 : À Fox Lake, les Bulldogs n ° 8 ont battu les Gators n ° 9 dans leur match de la section nord de Grayslake.

Grant affronte le n ° 1 Huntley à 19h15 lundi.

CROSSE FILLES

Rosaire 17, McHenry 6 : À Aurora, les Royals n ° 8 ont battu les Warriors n ° 9 dans leur match Huntley Sectional.

JUCO BASEBALL

Collège du comté de McHenry 7, Black Hawk 1 : À Madison, Wisconsin, les Écossais (43-10) ont obtenu un circuit de trois points de Mason Schwalbach et un tir en solo de Josh Notriano alors qu’ils remportaient leur match d’ouverture du tournoi NJCAA Division II Region IV.

Joey Wizceb a bien lancé en tant que partant pour les Écossais et Nico Acevedo a terminé avec un arrêt en trois manches.

Les Écossais affronteront le Madison Area Technical College vendredi midi dans le tournoi à double élimination à quatre équipes.