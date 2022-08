Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 18 août

Aubrey Dingbaum de Huntley a tiré un 40 et Maddie Sloan a ajouté un 41 alors que les Red Raiders ont terminé deuxièmes de leur propre tournoi de golf sur invitation pour filles à 14 équipes jeudi à Pinecrest à Huntley.

Kayla Sayyalinh de Guilford a tiré 1 sous la normale 35 pour mener les Vikings au titre par équipe à 169. Huntley (176) a terminé deuxième, suivi de South Elgin (178), Crystal Lake co-op (178), Marian Central (180) et Prairie Ridge (183).

Ella Notaro de Marian et Delaney Medlin de la coopérative de Crystal Lake étaient à égalité pour le deuxième score le plus bas avec Dingbaum et Amanda Naylor de Batavia à 40 ans.

Sloan, Ella Griffin de Prairie Ridge et Leah Hunter de Guilford ont tous eu 41 points, et Rylee Rud de la coopérative de Crystal Lake et Autumn Burnett de South Elgin ont complété le top 10 avec 42 points.

Huntley a remporté ses deux autres tours de score de Kylie Szymczak (45) et Sammi Campanelli (50).

Marengo 192, Nord Boone 233 : À Capron, Cadance Leucht et Aubrie Ettner ont chacune tiré un 46 pour mener les Indiens devant les Vikings à Beaver Creek.

Emma Leucht et Gabby Gieseke avaient chacune un 50 pour Marengo.

GOLF GARÇONS

Nord Boone 177, Marengo 183 : À Capron, Riley Weiss a tiré un 44 pour mener les Indiens dans leur défaite sans conférence contre les Vikings à Beaver Creek.

Jack Lapinsky et Braiden Sundeen ont tous deux tiré 42 secondes pour mener North Boone.

Nick Walters avait un 45 pour Marengo, tandis que Lucas Frohling et Andrew Johnson ont tiré 47 pour les Indiens.