Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 15 décembre

Aidan Sivore a marqué 19 points pour mener Woodstock devant Richmond-Burton 70-39 lors de leur match de basket-ball des garçons de la Kishwaukee River Conference jeudi.

Les Blue Streaks (3-6, 1-0 KRC) ont obtenu 12 points de Sam Chapman et 11 chacun de Spencer Cullum et Hayden Haak.

RB est tombé à 1-8, 0-1.

Woodstock Nord 72, Marengo 47 : À Woodstock, Cesar Ortiz a marqué 29 points pour mener le Thunder (4-4, 1-0) devant les Indians (0-12, 0-1) dans leur match KRC.

Ortiz a frappé quatre 3 points pour le champion en titre du KRC. Isaac Salas a ajouté huit points et 10 joueurs du Thunder ont marqué.

Riley Weiss a mené Marengo avec 18 points et a frappé quatre 3. Patrick Signore a marqué 11 et a frappé trois 3.

Grayslake Central 52, Johnsburg 38 : À Johnsburg, JT Schmitt a frappé cinq 3 au quatrième quart et a mené les Skyhawks (3-6) avec 17 points dans leur défaite hors conférence contre les Rams.

Dylan Schmidt a ajouté 11 points pour les Skyhawks.

BASKET FILLES

Byron 52, Johnsburg 23 : À Johnsburg, les Tigers ont battu les Skyhawks (3-8) dans un match hors conférence.

Sophie Person a mené Johnsburg avec six points et Wynne Oeffling en a ajouté quatre.

QUILLES DE FILLES

McHenry 2 337, Dundee-Crown 2 316 : Les Warriors avaient trois séries de plus de 400 pour repousser les Chargers dans un match serré.

Emily Carpenter (419), Madison Donovan (406) et Melina Garcia (404) ont ouvert la voie à McHenry.

Shellsea Corona de D-C a remporté une série de 502 matchs et a également eu le meilleur match à 188. Melina Garcia a ajouté un 390 pour les Chargers.

Marengo 2 851, Johnsburg 2 068 : À Johnsburg, Grace Wzientek a lancé une série de 661 pour mener les Indiens devant les Skyhawks au Raymond’s Bowl.

Wzientek a eu des matchs de 215, 236 et 210. Josza Christensen a ajouté une série de 563 avec un match de 214.

Emma Rung a mené les Skyhawks avec un match de 386. Caitlin Flebbe a eu une série de 373 avec un match de 151.

QUILLES DE GARÇONS

Johnsburg 3 531, Marengo 3 199 : À Johnsburg, Aiden Schwichow a remporté trois matchs de plus de 210 et une série de 714 pour mener les Skyhawks devant les Indiens.

Schwichow a eu des matchs de 256, 212 et 246. Landon Banazsynski a lancé une série de 666 avec des matchs de 251 et 222 pour Johnsburg. Colton Centnarowicz avait une série 576 et Keegan Jewell a lancé un 572.

Hunter Pankow a mené Marengo avec une série de 653 et des jeux de 225, 200 et 228. Justin Fluger a ajouté un 589, avec un jeu de 224, et Cody Stallings avait un 527.

LUTTE

Crystal Lake Central 70, Dundee-Crown 6 : À Crystal Lake, les Tigers avaient huit quilles lors de leur double victoire FVC sur les Chargers.

Brandon Carbone (106), Payton Ramsey (113), Greco Rendon (126), Dominic Vitale (138), Zach Carnrite (145), Cayden Parks (170), Nick Kozlowski (220) et Leo Diaz (285) avaient tous des épingles .

McHenry 57, Cary Grove 16 : À McHenry, les Warriors ont obtenu cinq quilles lors de leur victoire FVC contre les Trojans.

Cody Kamp (106), Lucas Van Diepen (132), Pedro Jimenez (145), Ruben Melgarejo (152) et Chris Moore (170) ont tous gagné par quilles. Ryan Hanson (113) et Armand Paglini (160) ont gagné par des décisions majeures.

CG a obtenu des épingles de Gabe Simpson (182) et Nathan Liske (195), tandis que Logan Abrams (220) a gagné par décision majeure.

Richmond-Burton en remporte deux : RB a battu Johnsburg 48-31 et Grayslake North 54-21 dans une paire de duels.