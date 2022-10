Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 13 octobre

Avec une opportunité de décrocher le titre de la Fox Valley Conference jeudi, le football masculin de Crystal Lake South a marqué des buts de cinq joueurs en route vers une victoire 8-2 contre Hampshire à Crystal Lake.

Cette victoire donne aux Gators (12-4-3, 8-1 FVC) leur premier titre de conférence depuis 2018 après avoir terminé deuxième en 2021.

Nick Prus a marqué deux fois en première mi-temps, et Nico Velasco, Kevin Cardoso, Nolan Getzinger et Ali Ahmed ont également marqué pour aider les Gators à prendre une avance de 6-1 à la mi-temps. Ahmed a également été crédité de deux passes décisives en première mi-temps.

Getzinger a ajouté deux autres buts en seconde période pour terminer le tour du chapeau. Logan Vargas et Chris Slawek ont ​​chacun effectué un arrêt dans le but pour South.

VOLLEY FILLE

Crystal Lake Central 2, Burlington Central 0 : À Burlington, Bree Hubacher a réussi six attaques décisives et 11 récupérations pour aider les Tigers (18-12, 12-4 FVC) à une victoire 25-21, 25-22 FVC contre les Rockets (14-13, 6-10).

Vivian Akalanou et Anna Starr ont chacune ajouté quatre attaques décisives, Mia Ginter a récolté 13 récupérations et Gabbie Anderson a récolté 18 passes décisives.

Leah Freesemann a réussi huit attaques décisives, 10 récupérations et un as pour Burlington Central; Brooke Hoffman a réussi neuf attaques décisives et huit récupérations; et Ashley Arceo a récolté 19 passes décisives et six récupérations. Brianna Gritzman a ajouté 19 récupérations et un as.

Huntley 2, Hampshire 0 : Au Hampshire, les Red Raiders (23-4, 16-0) sont restés parfaits en conférence avec une victoire de 25-8, 25-15 sur les Whip-Purs (12-18, 2-14).

Georgia Watson a fourni à Huntley six attaques décisives et trois blocs. Maggie Duyos a récolté 18 passes décisives, six récupérations et quatre as, et Avary DeBlieck a ajouté cinq attaques décisives.

Crystal Lake Sud 2, McHenry 1 : À Crystal Lake, Emma Stowasser a récolté 30 passes décisives et six attaques décisives alors que les Gators se sont ralliés pour une victoire de 23-25, 25-17, 25-9 contre les Warriors dans leur match FVC.

Kaitlyn Brandt a réussi 20 récupérations et deux as pour South (16-6, 11-5), Gabby Wire a réussi 10 attaques décisives et 10 récupérations, et Morgan Johnson a réussi huit attaques décisives, quatre as et 13 récupérations. Bella Toniolo a ajouté sept attaques décisives et Olivia Christopher a réussi quatre attaques décisives et deux blocs.

Dundee-Crown 2, Prairie Ridge 1 : À Carpentersville, les Chargers (14-9, 9-7) ont battu les Wolves 25-23, 23-25, 25-16 dans leur match FVC.

Katya Flaugher a récolté 20 attaques décisives et quatre as pour Prairie Ridge (12-16, 9-7), Grace Jansen a récolté 27 passes décisives et trois attaques décisives, et Morgan Voight (deux as) et Brielle Schulze ont chacun récolté 10 récupérations. Amelia Bowen a ajouté quatre blocs.

NATATION FILLES

McHenry 98, Cary Grove 62 : Chez McHenry, Reilly Byron a remporté deux épreuves individuelles et a aidé le relais nage libre de 200 verges de McHenry à remporter la victoire lors de la double victoire FVC des Warriors.

Byron a remporté le 200 QNI individuel (2:20,58) et le 100 libre (58,80). Elle a combiné avec Emma Story, Andrea Avila et Aurora Dunwoody pour remporter le relais 200 libre en 1:48.87.

Avila a remporté le 100 m papillon (1: 05,74), Victoria Sadowski a remporté le 500 m libre (5: 52,24) et Emma Blanken a remporté le 100 m dos (1: 06,13). Sadowski, Campbell Bitterman, Jenna Harris et Emma Blanken ont également fait équipe pour remporter le relais 400 libre.

Delaney Lentz a eu trois meilleures finitions pour CG. Elle a remporté le 50 m libre (26,76) et le 100 m brasse (1:14,77) et a fait équipe avec Kelsey Harmsen, Kasandra Green et Ella Brown dans le relais 200 QN (2:00,00).

Emma Black a pris la première place du 200 m libre (2:14,63) pour CG.