Tour d’horizon des sports du Northwest Herald du jeudi 12 janvier

La garde senior de Woodstock North, Gracie Zankle, est devenue la première joueuse de basket-ball féminine de l’histoire de l’école à marquer au moins 30 points dans un match, atteignant le nombre lors d’une victoire 58-24 de la Kishwaukee River Conference contre Richmond-Burton jeudi à Woodstock.

Zankle a battu le record de buts de l’école en un seul match détenu auparavant par Taylor Prerost, qui avait 28 points contre Wisconsin Delavan-Darien le 20 novembre 2018.

Zankle a marqué 12 buts sur le terrain, dont trois à 3 points, et était 3 en 3 depuis la ligne des lancers francs.

Caylin Stevens, Bella Borta, Sophia Fabian et Hailey Drach ont chacune inscrit cinq points pour North (9-9, 2-1 KRC).

Richmond-Burton est tombé à 1-15, 0-2.

BASKET GARÇONS

Woodstock Nord 62, Richmond-Burton 38 : À Richmond, Cesar Ortiz a marqué un sommet de 24 points pour le Thunder lors de leur victoire du KRC contre les Rockets.

Tyler Ward a inscrit huit points pour North (9-8, 3-0). Justin Chase a marqué sept points.

Joe Miller, Luke Robinson et Dane Gardner avaient huit points chacun pour RB (2-13, 1-2). Robinson et Gardner ont tous deux frappé une paire de 3.

Woodstock 62, Harvard 34 : À Woodstock, les Blue Streaks (7-9, 4-0) sont restés parfaits dans le jeu KRC avec une victoire contre les Hornets (3-12, 0-4).

Spencer Cullum a mené Woodstock avec 23 points, et Hayden Haak et Sam Chapman ont ajouté neuf points chacun.

Johnsburg 61, Marengo 42 : À Marengo, les Skyhawks (8-10, 2-1) ont battu les Indiens (0-20, 0-3) dans leur match KRC.

Riley Weiss a récolté 14 points et huit interceptions pour Marengo, Derek Bibbings a récolté 10 points, dont trois 3, et Quinn Lechner a ajouté sept points et trois passes.

LUTTE

McHenry 48, Crystal Lake Sud 27 : À McHenry, les Warriors sont restés invaincus à la Fox Valley Conference avec une double victoire contre les Gators.

McHenry a reçu des épingles de Lucas Van Diepen (126 livres), Ryan Nagel (138) et Chris Moore (170). Jimmy Norris (113), Pedro Jimenez (145), Ruben Melgarejo (152) et Johan Lopez (195) ont également gagné pour les Warriors.

South a obtenu des quilles de Zyon Schlee (132), Matt Gimenez (160) et Dom Ariola (160), ainsi qu’une victoire par décision de Mason Schrafel (120).

Lac Forêt Quad : À Lake Forest, Woodstock est allé 2-1 avec des victoires sur Buffalo Grove, 48-35, et Lake Forest, 32-27. La seule défaite des Blue Streaks est survenue contre Grayslake Central, 57-18.

L’entraîneur Eric Hunt a déclaré que Taqi Baker (113 livres), Logan Wisner (145), Edgar Arana (170), Zach Canaday (170) et Andrew Ryan (220) avaient remporté des victoires clés pour les Streaks.

Huntley 65, Burlington Central 7 : À Huntley, les Red Raiders ont remporté une victoire FVC contre les Rockets lors de la soirée senior.

QUILLES DE GARÇONS

Marengo 3 153, Burlington Central 2 143 : Au Glo-Bowl à Marengo, Hunter Pankow a mené les Indiens à une victoire sur les Rockets avec une série 621. Pankow a lancé des jeux de 181, 247 et 193.

Cody Stallings a terminé deuxième sur Marengo avec une série de 596, et Aaron Schroeder a ajouté un 561. Stallings a eu un match élevé de 247, tandis que Schroeder avait un 201 dans le match 2.

Andrew Kang avait une série 455 pour Central.

QUILLES DE FILLES

McHenry 2 736, Jacobs 2 038 : Au Bowlero à Algonquin, Brianna May a réussi une série de 589 pour mener les Warriors à une victoire sur les Golden Eagles. May a eu des matchs de 229, 168 et 192.

Emily Carpenter a ajouté une série de 554 avec un match élevé de 202, et Shania Houston a eu une série de 522 avec un match élevé de 211 pour McHenry.

Marengo 2 890, Burlington Central 1 947 : Au Glo-Bowl à Marengo, la série 585 de Grace Wzientek a ouvert la voie aux Indiens dans une victoire contre les Rockets. Wzientek a publié des matchs de 201, 193 et ​​191.

Keilee Kimmel a eu une série de 569 pour Marengo, dont un match élevé de 201. Josephine Christiansen a eu une série de 500.

le résultat de mercredi

Oregon 2 549, Harvard 2 259 : À J’s Lanes à Harvard, Macie Norgard a réalisé une série de 509 et a établi le record de l’équipe en un seul match avec un 220 dans la défaite des Hornets contre les Hawks.