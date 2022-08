Tour d’horizon des sports du lycée pour le jeudi 11 août

Charlie Pettrone de Prairie Ridge a tiré un 76 de 4 au-dessus de la normale pour mener les Wolves au titre Crystal Lake South Invitational jeudi au Boulder Ridge Country Club à Lake in the Hills.

Prairie Ridge a remporté l’épreuve à 10 équipes, qui comprenait toutes les équipes de la Fox Valley Conference, avec un score de 327. Huntley (332) a pris la deuxième place et Cary-Grove (338) a terminé troisième. Hampshire (356) a terminé quatrième et McHenry (361) et Burlington Central (361) à égalité au cinquième rang.

Maddux Tarasevich de Cary-Grove a affiché le score individuel le plus bas avec un 73. Kyle Kotlarczyk (85), Erik Pietrzyk (87) et Joey Boldt (93) ont complété le score des Trojans.

Danny Saville (80), Austin Klauser (81) et JJ Lee (90) ont rejoint Pettrone en tant que meilleurs buteurs des Wolves.

Huntley était mené par Brendan Busky (77), Nathan Elm (79), Nooa Hakala (88) et Sam Locascio (88).

Jack Bice de Crystal Lake Central a affiché un 79, Brody Glauser de McHenry a tiré un 81 et Nate Stewart de Crystal Lake South avait un 84. Jake Russell de Dundee-Crown avait un 85, Connor Schlueter de Jacobs avait un 87 et Matthew Kowalik de Burlington Central et Hampshire. Jake Laube avait chacun un 88.

Tournoi des sandwichs : Au parcours de golf Edgebrook à Sandwich, la coopérative de Woodstock a terminé avec 114 points sur le système de pointage Stableford modifié pour remporter l’épreuve à 14 équipes.

Brady Heeren a marqué 31 dans le format des honneurs médaillés. Frank Ferru et Marc Cheng sont quatrièmes à égalité pour Woodstock.

Invitation Boylan : À Rockford, Peter Louise de Marian Central a tiré 86 pour terminer 10e du tournoi, joué au Ledges Golf Course.

Alex Domek des Hurricanes a tiré 87 pour le 11e.

GOLF FILLES

McHenry 189, Grant 238 : À Boone Creek à Bull Valley, les Warriors ont eu trois rounds inférieurs à 50 pour battre les Bulldogs dans un match hors conférence.

Kilynn Axelson a tiré 45, Madison Donovan avait un 46 et Aubree Lundin a ajouté un 47 pour les Warriors. Shania Houston a eu l’autre score de comptage avec un 51.