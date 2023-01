Tour d’horizon des sports du Daily Chronicle du vendredi 30 décembre 2022

Après avoir perdu leurs deux premiers matchs au Plano Christmas Classic, l’équipe de basket-ball masculine Hinckley-Big Rock a remporté ses deux derniers matchs, dépassant Mendota 64-48 pour la 13e place vendredi.

Martin Ledbetter a mené H-BR (12-5) avec 15 points et neuf rebonds. Austin Albus a suivi de près avec 14 points, Max Hintzsche a récolté 11 points et quatre passes décisives, et Ben Hintzsche a récolté huit points et huit rebonds.

Ledbetter a terminé le tournoi avec au moins neuf rebonds à chaque match et deux doubles-doubles, avec une moyenne de 19 points et 11,8 rebonds par match. Ben Hintzsche a récolté en moyenne 13,5 points, cinq rebonds et trois passes décisives.

Peoria Notre-Dame 55, Kaneland 48 : Au Plano Christmas Classic, les Knights sont tombés face à Peoria Notre Dame dans le match pour la troisième place. Grant Gevon a mené Kaneland avec 17 points, 12 rebonds et trois interceptions, et Troyer Carlson a frappé cinq 3 points pour terminer avec 15 points.

Basket filles

Evanston 64, Sycomore 46 : Au Morton College Christmas Tournament à Cicero, Monroe McGhee a signé un double-double avec 13 points et 10 rebonds, mais les Spartans ont chuté dans le championnat de consolation.

Evyn Carrier a ajouté 10 points et Lexi Carlsen a récolté neuf points et quatre passes.

Lutte des garçons

Kaneland 43, Neuqua Valley 30 : À Kaneland, Kamron Scholl, Caden Grabowski, Kyle Rogers, Apollo Gochis, Nolan Hosking, Max Pietak, Nate Diaz et Jacob Nonnemacher ont enregistré des victoires pour les Knights lors de leur 10e double victoire de la saison.

Kaneland 48, Oswego Est 27: À Kaneland, Scholl, Grabowski, Rogers, Jack Gruber, Gochis, Hosking, Max Pietak, Diaz et Nonnemacher ont remporté des victoires pour les Knights.