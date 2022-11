Tour d’horizon des sports du Daily Chronicle du mercredi 23 novembre

À Fort Myers, en Floride, Keshawn Williams a marqué un sommet de 28 points pour mener l’équipe masculine de basket-ball du nord de l’Illinois à une victoire de 86-61 sur Long Island lors du Rocket Mortgage Fort Myers Tip-Off.

David Coit a marqué 17 points et Zarique Nutter a ajouté 10 points. Oluwasegun Durosinmi a capté 11 rebonds, un sommet en jeu et en carrière, pour accompagner sept points, un sommet en carrière, tandis que Kaleb Thornton a également récolté sept points, ainsi qu’un record en carrière de 11 passes décisives.

“C’est un bon début pour donner à nos gars l’assurance que ce sur quoi nous travaillons peut fonctionner et que ce que nous faisons fonctionne”, a déclaré l’entraîneur-chef du NIU, Rashon Burno, dans un communiqué de presse. « Nous sommes allés dans les vestiaires après le match (mardi) et avons eu des gars qui avaient perdu confiance en eux. C’est un match qui s’est gagné sur la préparation mentale. Cela n’avait rien à voir avec le basket-ball, cela n’avait rien à voir avec la physique, il s’agissait de la façon dont nous nous sommes recentrés et avons repris confiance en ce que nous faisons.

BASKET GARÇONS

Kaneland 58, Prairie Ridge 49 : À Woodstock, Troyer Carlson a récolté 21 points pour mener les Knights à une victoire au tournoi Hoops for Healing.

Parker Violett a récolté 15 points et Bradley Franck en a ajouté huit.

Dundee-Crown 54, Sycamore 37 : À Sycamore, les Spartans sont tombés dans l’action du Strombom Holiday Tournament.

Jaxon Tierney a mené avec neuf points, Lucas Winburn en avait sept et Aidan Wyzard en avait six.

Aurora Christian 57, Gênes-Kingston 45 : À Westminster Christian, les Cogs se sont battus mais sont tombés lors de l’action du tournoi d’Elgin.

Josh Bunting a mené avec 16 points et Hayden Hodgson en a ajouté 13.

Elgin 51, Indian Creek 34 : À Westminster Christian, les Timberwolves sont tombés lors du tournoi d’Elgin.

Jeff Probst a terminé avec 13 points et Logan Schrader en a ajouté huit.

Sud Beloit 59, Hinckley-Big Rock 40 : À Oregon, Martin Ledbetter a marqué 20 points mais les Royals ont chuté en action hors conférence.

LUTTE

Chez DeKalb : Les garçons DeKalb ont remporté trois matchs pour ouvrir la saison, battant Lake Park (82-0), Moline (64-12) et South Elgin (70-15).

Kaden Klapprodt, Jalen Airhart, Hudson Ikens, Aden Shuey, Mehki Cave, Jacob Luce, Sean Kolkebeck, David Stewart, Lamar Bradley et Emmerson Watson sont restés invaincus ce jour-là.

Les filles de DeKalb sont allées 3-1 avec des victoires sur Moline, Dundee-Crown et Lake Park et une défaite contre Burlington Central.