Tour d’horizon des sports du Daily Chronicle du jeudi 6 octobre

DeKalb a marqué une paire de buts en seconde période pour éliminer Harlem jeudi, 2-0.

Le match était sans but à la mi-temps. Les Barbs ont marqué 11 minutes après le début de la seconde période, puis ont ajouté un but d’assurance 8 minutes plus tard.

Harvard 2, GK 1 : À Gênes, Junior Leon a marqué le seul but des Cogs, qui ont terminé la saison 16-4 au total et 5-0 dans le jeu de la Big Northern Conference.

Wheaton Warrenville Sud 5, Sycamore 0 : À Wheaton Warrenville South, les Spartans sont tombés à 10-11-1 sur l’année.

Volley-ball

Kaneland 2, Sandwich 0 : À Sandwich, Kaneland a remporté une victoire de 25-16, 25-15.